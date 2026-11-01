Inés Gómez Mont está detenida en el centro de Broward, Florida, bajo custodia de ICE
Publicado el 01/11/2026 a las 12:37
- Gómez Mont permanece bajo custodia.
- GEO opera el centro migratorio.
- México mantiene una orden vigente.
La expresentadora mexicana Inés Gómez Mont permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Broward Transitional Center, en Florida.
Su ubicación apareció en el registro migratorio consultado el 31 de octubre, después de que autoridades estadounidenses la detuvieran el viernes 30.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura en Miami y señaló que existió intercambio de información entre ambos gobiernos.
El registro identifica el centro de detención, pero no ofrece detalles suficientes para establecer cuál será la resolución de su situación migratoria.
Cómo es el Broward Transitional Center de ICE
La base de datos de ICE indica este sábado que la exconductora de televisión Inés Gómez Mont se encuentra en el Broward Transitional Center, situado en Pompano Beach, Florida, unos 55 kilómetros al norte de Miami, sin ofrecer más detalles sobre su situación migratoria tras ser detenida el 30 de octubre.
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 1, 2026
El establecimiento se encuentra en Pompano Beach, al norte de Miami, y funciona como un centro de detención migratoria operado por The GEO Group.
Una inspección del Departamento de Seguridad Nacional describe un edificio principal de dos pisos, con espacios separados por género y áreas de apoyo.
Las instalaciones incluyen cocina, una clínica médica ampliada, espacios para audiencias y un edificio destinado a oficinas.
Aunque algunas versiones mencionan 600 plazas, el informe oficial consultado establece una capacidad máxima de 700 detenidos, una diferencia relevante frente al material inicialmente difundido.
Qué se sabe de los servicios del centro migratorio[caption id="attachment_1698949" align="alignnone" width="1200"] Inés Gómez Mont: así es el centro donde está detenida en EEUU FOTO: EFE[/caption]
Según la documentación federal, GEO tiene a su cargo tanto la alimentación como la atención médica de las personas recluidas en Broward.
La empresa operadora anuncia acceso a servicios médicos, visitas familiares y legales, bibliotecas y espacios recreativos dentro de sus instalaciones.
Sin embargo, esa descripción institucional no permite determinar las condiciones particulares de alojamiento ni la atención que recibe actualmente Gómez Mont.
Tampoco se ha difundido información verificable sobre su rutina, posibles visitas o decisiones individuales relacionadas con su permanencia en el establecimiento.
Qué acusa la FGR a Inés Gómez Mont[caption id="attachment_1698948" align="alignnone" width="1200"] Inés Gómez Mont: así es el centro donde está detenida en EEUU FOTO: EFE[/caption]
Al anunciar la detención, la FGR destacó una orden de aprehensión vigente por su probable participación en defraudación fiscal equiparada.
Por separado, las investigaciones mexicanas han vinculado a Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, con presuntas operaciones financieras ilícitas.
Esos señalamientos incluyen un supuesto esquema de empresas fantasma y desvío de recursos públicos por alrededor de 3,000 millones de pesos.
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Las acusaciones deben distinguirse de una sentencia: la detención y las órdenes judiciales no acreditan, por sí mismas, responsabilidad penal.
Qué falta por esclarecer sobre su regreso a México
La ubicación de Gómez Mont bajo custodia migratoria no confirma que exista una fecha autorizada para su entrega a las autoridades mexicanas.
En julio, la FGR informó que trabajaba en los requisitos de la petición formal de extradición solicitados por Estados Unidos.
Ese antecedente exige diferenciar el procedimiento migratorio estadounidense de las gestiones mexicanas para que comparezca ante la justicia.
Para conocer el siguiente paso, será necesario seguir las resoluciones oficiales y evitar presentar una deportación o extradición como un desenlace ya confirmado.
FUENTE: eluniversal, EFE