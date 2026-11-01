Gómez Mont permanece bajo custodia.

GEO opera el centro migratorio.

México mantiene una orden vigente.

La expresentadora mexicana Inés Gómez Mont permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Broward Transitional Center, en Florida.

Su ubicación apareció en el registro migratorio consultado el 31 de octubre, después de que autoridades estadounidenses la detuvieran el viernes 30.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura en Miami y señaló que existió intercambio de información entre ambos gobiernos.

El registro identifica el centro de detención, pero no ofrece detalles suficientes para establecer cuál será la resolución de su situación migratoria.

Cómo es el Broward Transitional Center de ICE

La base de datos de ICE indica este sábado que la exconductora de televisión Inés Gómez Mont se encuentra en el Broward Transitional Center, situado en Pompano Beach, Florida, unos 55 kilómetros al norte de Miami, sin ofrecer más detalles sobre su situación migratoria tras ser detenida el 30 de octubre. — N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 1, 2026



El establecimiento se encuentra en Pompano Beach, al norte de Miami, y funciona como un centro de detención migratoria operado por The GEO Group.

Una inspección del Departamento de Seguridad Nacional describe un edificio principal de dos pisos, con espacios separados por género y áreas de apoyo.

Las instalaciones incluyen cocina, una clínica médica ampliada, espacios para audiencias y un edificio destinado a oficinas.

Aunque algunas versiones mencionan 600 plazas, el informe oficial consultado establece una capacidad máxima de 700 detenidos, una diferencia relevante frente al material inicialmente difundido.