Protesta bloqueó el puente de Brooklyn.

Policía reportó catorce personas detenidas.

Todos los carriles fueron reabiertos.

Una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bloqueó este miércoles 28 de octubre los accesos al puente de Brooklyn.

La movilización terminó con 14 personas detenidas, según información del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) recogida por News 12.

El balance actualiza los primeros reportes, que mencionaban arrestos sin precisar cuántos manifestantes habían quedado bajo custodia durante la intervención policial.

La protesta trasladó el rechazo a las actuaciones migratorias a una conexión vial clave, con consecuencias inmediatas para quienes intentaban cruzar.

Por qué los manifestantes exigían la salida de ICE

Chaos on the Brooklyn Bridge as anti-ICE protesters block access to the bridge. Police move in and begin arresting demonstrators as traffic comes to a standstill. https://t.co/Mr7GDpRcoI — Resist the Mainstream (@ResisttheMS) October 28, 2026



Los participantes reclamaron la salida de ICE de Nueva York y vincularon la movilización con un reciente tiroteo durante una actuación migratoria.

Univision identificó como antecedente un episodio del pasado 8 de octubre en el que estuvo involucrado un inmigrante de origen dominicano.

La exigencia central de los asistentes fue cuestionar la presencia de los agentes federales y expresar su rechazo mediante el bloqueo.

Esa demanda explica el motivo de la convocatoria; las consecuencias legales de la protesta dependen de las actuaciones atribuidas a cada detenido.