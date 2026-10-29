Protesta contra ICE bloquea el puente de Brooklyn y termina con 14 detenidos
Publicado el 28/10/2026 a las 20:15
- Protesta bloqueó el puente de Brooklyn.
- Policía reportó catorce personas detenidas.
- Todos los carriles fueron reabiertos.
Una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bloqueó este miércoles 28 de octubre los accesos al puente de Brooklyn.
La movilización terminó con 14 personas detenidas, según información del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) recogida por News 12.
El balance actualiza los primeros reportes, que mencionaban arrestos sin precisar cuántos manifestantes habían quedado bajo custodia durante la intervención policial.
La protesta trasladó el rechazo a las actuaciones migratorias a una conexión vial clave, con consecuencias inmediatas para quienes intentaban cruzar.
Por qué los manifestantes exigían la salida de ICE
Chaos on the Brooklyn Bridge as anti-ICE protesters block access to the bridge.
Police move in and begin arresting demonstrators as traffic comes to a standstill. https://t.co/Mr7GDpRcoI
— Resist the Mainstream (@ResisttheMS) October 28, 2026
Los participantes reclamaron la salida de ICE de Nueva York y vincularon la movilización con un reciente tiroteo durante una actuación migratoria.
Univision identificó como antecedente un episodio del pasado 8 de octubre en el que estuvo involucrado un inmigrante de origen dominicano.
La exigencia central de los asistentes fue cuestionar la presencia de los agentes federales y expresar su rechazo mediante el bloqueo.
Esa demanda explica el motivo de la convocatoria; las consecuencias legales de la protesta dependen de las actuaciones atribuidas a cada detenido.
Cómo intervino la policía en el puente de Brooklyn
📹 Una protesta contra el ICE bloquea el tráfico del Puente de Brooklyn. Los manifestantes piden que dejen de dispararles a ellos y a sus vecinos https://t.co/r4G29SYMj5
— EL PAÍS México (@elpaismexico) October 28, 2026
De acuerdo con News 12, los policías respondieron aproximadamente a las 12:34 p. m. ante reportes de unas 30 personas sobre la vía.
La versión del NYPD señala que el grupo impedía tanto el tránsito de vehículos como el paso peatonal en el área afectada.
Las detenciones se realizaron sin incidentes, según la policía. Sin embargo, el reporte consultado no especificaba los cargos contra los participantes arrestados.
Por ello, el número de detenidos no permite establecer por sí solo qué acusaciones podrían enfrentar ni el resultado de sus casos.
Circulación restablecida tras el bloqueo en Nueva York[caption id="attachment_1698579" align="alignnone" width="1200"] Protesta anti-ICE cierra Puente Brooklyn: 14 arrestos en NY FOTO: EFE[/caption]
La emergencia vial provocó una alerta oficial de Notify NYC a las 12:50 p. m., cuando todavía se advertían afectaciones alrededor del puente.
El aviso pidió prever cierres intermitentes, demoras y presencia de personal de emergencia, además de considerar rutas alternas y más tiempo de traslado.
Posteriormente, WABC informó que todos los carriles habían reabierto poco antes de la 1:30 p. m., tras la intervención de las autoridades.
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La actualización modifica el panorama inicial: el bloqueo había terminado, aunque los primeros informes todavía describían una reapertura parcial y congestión.
Qué deben saber residentes y conductores
Para quienes tenían previsto utilizar el puente, la información relevante es la reapertura reportada y la posibilidad de consultar nuevos avisos oficiales.
Notify NYC permite revisar alertas sobre interrupciones que pueden cambiar mientras avanzan las actuaciones policiales o se normaliza el tránsito.
Para la comunidad hispana, también resulta necesario distinguir esta intervención del NYPD de las operaciones migratorias cuestionadas por los manifestantes.
Los reportes consultados atribuyen estas detenciones a la policía local durante el bloqueo; no las describen como arrestos migratorios realizados por ICE.