Supremo favorece a Trump sobre el cierre de casos de deportación

Supremo rechaza restablecer la normativa migratoria

Trump se oponía a mantenerla vigente

Unos 360.000 migrantes accedieron desde 1990

Supremo favorece a Trump . El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este martes a favor de no restablecer la normativa que permitía a los jueces de inmigración suspender algunos procedimientos de deportación. La decisión favorece a la Administración de Donald Trump, que se oponía a mantener esa política.

Según EFE, que cita a medios estadounidenses, los magistrados resolvieron el asunto mediante una breve opinión sin firmar. El fallo permite al Gobierno impedir la aplicación de la medida que las ciudades demandantes buscaban preservar.

La controversia se centra en el cierre administrativo de expedientes, utilizado para suspender determinados procesos y reducir la carga de trabajo de las cortes de inmigración.

Qué normativa estaba en disputa

La norma que se buscaba restablecer fue instaurada durante el Gobierno de Joe Biden. Permitía a los jueces cerrar administrativamente algunos expedientes dentro del sistema migratorio.

Aunque esa normativa corresponde a la Administración demócrata, la práctica del cierre administrativo tiene una historia más extensa: se ha utilizado durante décadas, de acuerdo con la información recogida por EFE.

Desde 1990, aproximadamente 360.000 migrantes han obtenido un cierre administrativo, según estadísticas gubernamentales citadas por la agencia. La cifra corresponde al periodo acumulado desde ese año, no únicamente al Gobierno de Biden.

Ese mecanismo es el centro del litigio. La decisión del Supremo aborda si debía restablecerse la normativa cuestionada; el reporte no describe una revisión individual de los expedientes de esas personas.