Supremo favorece a Trump sobre el cierre de casos de deportación
Publicado el 27/10/2026 a las 14:27
- Supremo rechaza restablecer la normativa migratoria
- Trump se oponía a mantenerla vigente
- Unos 360.000 migrantes accedieron desde 1990
Supremo favorece a Trump . El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este martes a favor de no restablecer la normativa que permitía a los jueces de inmigración suspender algunos procedimientos de deportación. La decisión favorece a la Administración de Donald Trump, que se oponía a mantener esa política.
Según EFE, que cita a medios estadounidenses, los magistrados resolvieron el asunto mediante una breve opinión sin firmar. El fallo permite al Gobierno impedir la aplicación de la medida que las ciudades demandantes buscaban preservar.
La controversia se centra en el cierre administrativo de expedientes, utilizado para suspender determinados procesos y reducir la carga de trabajo de las cortes de inmigración.
Qué normativa estaba en disputa
La norma que se buscaba restablecer fue instaurada durante el Gobierno de Joe Biden. Permitía a los jueces cerrar administrativamente algunos expedientes dentro del sistema migratorio.
Aunque esa normativa corresponde a la Administración demócrata, la práctica del cierre administrativo tiene una historia más extensa: se ha utilizado durante décadas, de acuerdo con la información recogida por EFE.
Desde 1990, aproximadamente 360.000 migrantes han obtenido un cierre administrativo, según estadísticas gubernamentales citadas por la agencia. La cifra corresponde al periodo acumulado desde ese año, no únicamente al Gobierno de Biden.
Ese mecanismo es el centro del litigio. La decisión del Supremo aborda si debía restablecerse la normativa cuestionada; el reporte no describe una revisión individual de los expedientes de esas personas.
Trump dejó de defender la política de Biden
Cuando Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, anunció que su Gobierno ya no defendería esta política migratoria de su antecesor.
Posteriormente, Texas impugnó la norma ante un tribunal federal de ese estado. La oposición del Gobierno federal a mantenerla y la disputa judicial llevaron el asunto hasta el máximo tribunal estadounidense.
La resolución conocida este martes respalda la postura de la Administración republicana frente a quienes solicitaban conservar la disposición adoptada durante la presidencia de Biden.
Supremo favorece a Trump: Tres ciudades intentaron mantener la medida
Baltimore, Maryland; Columbus, Ohio; y New Haven, Connecticut, ciudades con una importante población migrante, participaron en los esfuerzos judiciales para mantener la decisión del Gobierno anterior.
Junto con un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes, intentaron intervenir mediante una demanda. Los tribunales rechazaron esas solicitudes, por lo que el asunto terminó ante el Supremo.
La breve opinión sin firmar dejó sin restablecer la normativa. Así, las ciudades y la organización no consiguieron el resultado que buscaban para preservar esta herramienta dentro de los procedimientos migratorios.
Supremo favorece a Trump: Organizaciones advierten sobre su impacto
Organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que el cierre administrativo protegía a algunos inmigrantes y evitaba deportaciones, según EFE. Su preocupación se concentra en la posibilidad de impedir una práctica utilizada durante décadas.
La otra función señalada en el reporte era reducir la carga de trabajo de las cortes. Por ello, la disputa involucra tanto la gestión de los expedientes como las consecuencias para quienes enfrentan procedimientos de deportación.
El fallo favorece al Gobierno de Trump en esa controversia, mientras los defensores de la medida destacan la protección que ofrecía a determinados migrantes.