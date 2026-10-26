Dos exfuncionarios del FBI, Nikki Floris y Bradley Benavides, se entregaron a las autoridades el viernes 23 de octubre de 2026 tras ser acusados de mentirle al Congreso sobre su papel en las investigaciones del FBI sobre Hunter Biden, según informó la fiscal federal de Washington D.C., Jeanine Pirro, citada por NBC News. Los abogados de ambos rechazan los cargos y los consideran políticos.

Cada uno enfrenta un cargo de declaraciones falsas, un delito que rara vez se imputa y que puede ser difícil de probar, según NBC News.

La fiscalía sostiene que ambos dieron información falsa al Comité Judicial de la Cámara de Representantes en 2023.

Las defensas afirman que los cargos responden a motivos políticos y llegan en vísperas de las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre de 2026.

Por qué importa: el caso enfrenta dos visiones sobre el uso del sistema de justicia. Para la fiscalía, mentirle al Congreso es una falta grave que exige consecuencias. Para la defensa, son cargos políticos presentados en vísperas de una elección. Según NBC News, ambos han sido blanco frecuente de críticas de aliados del presidente Donald Trump. Ambos acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal.

De qué los acusan

Según el expediente judicial (caso 1:26-mj-00185), la denuncia se presentó en secreto el 20 de octubre y se hizo pública el 23. Floris, de 46 años y residente de Alexandria (Virginia), fue subdirectora adjunta de la División de Contrainteligencia del FBI. Benavides, de 56 años y residente de Aiken (Carolina del Sur), también fue funcionario del FBI, según NBC News y The Center Square.

En 2019, ambos ocupaban puestos de dirección en la ya disuelta Fuerza de Tarea contra la Influencia Extranjera (FITF), creada para combatir la influencia extranjera, sobre todo de Rusia, en las elecciones presidenciales de 2020, según The Center Square.

Lo que dice la fiscalía

La declaración jurada de un agente del FBI, presentada en la corte, afirma que Floris (el 19 de julio de 2023) y Benavides (el 28 de septiembre de 2023) dieron «a sabiendas y de forma deliberada» información falsa al Comité Judicial de la Cámara sobre lo que sabían y su participación en las investigaciones sobre Hunter Biden. La fiscalía sostiene que documentos, comunicaciones y testigos contradicen sus declaraciones, y que buscaban ocultar la participación de la FITF e impedir la investigación del Congreso.

El documento sostiene que Floris participó en un proyecto informal de la FITF llamado «Round River», que seguía de cerca las investigaciones sobre Hunter Biden, y que lo negó. De Benavides, dice que trabajó en las respuestas internas del FBI y al Congreso sobre la computadora portátil de Hunter Biden, aunque declaró que supo que el FBI la tenía por un artículo de Wikipedia, según The Center Square, que cita la declaración jurada.

El sitio The Dispute Index, que revisó el documento, señala que algunas respuestas citadas son matizadas, como «Al menos no conmigo» (Floris) o «No tengo conocimiento directo de eso» (Benavides), y otras son negaciones tajantes, como «En absoluto» (Benavides).