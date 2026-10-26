Acusan a dos exfuncionarios del FBI de mentir al Congreso sobre Hunter Biden
Publicado el 26/10/2026 a las 11:43
Dos exfuncionarios del FBI, Nikki Floris y Bradley Benavides, se entregaron a las autoridades el viernes 23 de octubre de 2026 tras ser acusados de mentirle al Congreso sobre su papel en las investigaciones del FBI sobre Hunter Biden, según informó la fiscal federal de Washington D.C., Jeanine Pirro, citada por NBC News. Los abogados de ambos rechazan los cargos y los consideran políticos.
- Cada uno enfrenta un cargo de declaraciones falsas, un delito que rara vez se imputa y que puede ser difícil de probar, según NBC News.
- La fiscalía sostiene que ambos dieron información falsa al Comité Judicial de la Cámara de Representantes en 2023.
- Las defensas afirman que los cargos responden a motivos políticos y llegan en vísperas de las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre de 2026.
Por qué importa: el caso enfrenta dos visiones sobre el uso del sistema de justicia. Para la fiscalía, mentirle al Congreso es una falta grave que exige consecuencias. Para la defensa, son cargos políticos presentados en vísperas de una elección. Según NBC News, ambos han sido blanco frecuente de críticas de aliados del presidente Donald Trump. Ambos acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal.
De qué los acusan
Según el expediente judicial (caso 1:26-mj-00185), la denuncia se presentó en secreto el 20 de octubre y se hizo pública el 23. Floris, de 46 años y residente de Alexandria (Virginia), fue subdirectora adjunta de la División de Contrainteligencia del FBI. Benavides, de 56 años y residente de Aiken (Carolina del Sur), también fue funcionario del FBI, según NBC News y The Center Square.
En 2019, ambos ocupaban puestos de dirección en la ya disuelta Fuerza de Tarea contra la Influencia Extranjera (FITF), creada para combatir la influencia extranjera, sobre todo de Rusia, en las elecciones presidenciales de 2020, según The Center Square.
Lo que dice la fiscalía
La declaración jurada de un agente del FBI, presentada en la corte, afirma que Floris (el 19 de julio de 2023) y Benavides (el 28 de septiembre de 2023) dieron «a sabiendas y de forma deliberada» información falsa al Comité Judicial de la Cámara sobre lo que sabían y su participación en las investigaciones sobre Hunter Biden. La fiscalía sostiene que documentos, comunicaciones y testigos contradicen sus declaraciones, y que buscaban ocultar la participación de la FITF e impedir la investigación del Congreso.
El documento sostiene que Floris participó en un proyecto informal de la FITF llamado «Round River», que seguía de cerca las investigaciones sobre Hunter Biden, y que lo negó. De Benavides, dice que trabajó en las respuestas internas del FBI y al Congreso sobre la computadora portátil de Hunter Biden, aunque declaró que supo que el FBI la tenía por un artículo de Wikipedia, según The Center Square, que cita la declaración jurada.
El sitio The Dispute Index, que revisó el documento, señala que algunas respuestas citadas son matizadas, como «Al menos no conmigo» (Floris) o «No tengo conocimiento directo de eso» (Benavides), y otras son negaciones tajantes, como «En absoluto» (Benavides).
En un comunicado del viernes 23 de octubre, Pirro dijo: «Mentirle al Congreso, venga de quien venga, golpea el corazón de nuestro sistema democrático, pero cuando agentes de alto nivel del FBI le mienten al Congreso creyéndose por encima de la ley, es hora de que caiga todo el peso de la justicia sobre ellos». Y añadió: «La acción de hoy deja claro que nadie está por encima de la ley».
Lo que dice la defensa
Los abogados de Floris (Margaret Donovan, Chris Mattei, Mary Dohrmann y Kyle R. Freeny) la describen como «una patriota» que sirvió casi 20 años como oficial de inteligencia del FBI y aseguran que la acusan para «impulsar una narrativa falsa» y ganar puntos políticos. Según NBC News, afirmaron: «El Departamento de Justicia la ha acusado falsamente de un delito por lo que dicen unos políticos, no por los hechos. No es casualidad que el Gobierno presente estos cargos absurdos ahora, años después, en vísperas de una elección».
El abogado de Benavides, Ronald S. Safer, calificó los cargos de «una vergüenza». Dijo que su cliente trabajó 20 años para proteger al público de terroristas y agentes de gobiernos extranjeros, y que el Gobierno presentó «cargos penales infundados en una denuncia claramente política». Añadió: «Ahora estamos en la corte, y la verdad saldrá a la luz».
El contexto del caso Hunter Biden
Según The Center Square, el FBI empezó a investigar a Hunter Biden a fines de 2018 y se incautó de su computadora portátil en diciembre de 2019. Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara también lo investigaron. Según NBC News, Hunter Biden fue condenado por delitos de armas y se declaró culpable de delitos fiscales; su padre, el expresidente Joe Biden, lo indultó poco antes de dejar el cargo. Puedes leer más sobre el indulto de Joe Biden a su hijo.
Qué sigue
El caso pasa ahora a la corte federal de Washington, donde se definirán los próximos pasos del proceso. Floris y Benavides se presumen inocentes y será la fiscalía la que deba probar los cargos. Al ser un delito poco habitual y de prueba complicada, según NBC News, el proceso podría centrarse en si las declaraciones fueron realmente falsas y deliberadas, o si se trató de respuestas matizadas, como señala The Dispute Index. Mientras tanto, el caso se desarrolla a pocos días de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
Fuentes: Declaración jurada, Fiscalía federal de D.C. (caso 1:26-mj-00185); The Center Square; NBC News; The Dispute Index. Datos consultados el 26 de octubre de 2026.