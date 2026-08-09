Hunter Biden admite que su indulto “no fue bueno” para el legado de Joe Biden

Hunter Biden reconoció que el perdón presidencial de su padre generó críticas justificadas y aseguró que está agradecido, aunque admite el costo político de la decisión.

Hunter Biden reconoció que el indulto que recibió de Joe Biden en diciembre de 2024 “no fue bueno” para el pueblo estadounidense, la Constitución ni el legado de su padre.

Por qué importa: Joe Biden había prometido que no intervendría en los casos de su hijo, pero terminó concediéndole un perdón total antes de dejar la Casa Blanca.

Hunter Biden reconoce el costo del polémico indulto

En una entrevista con BBC Newsnight, Hunter Biden dijo entender las críticas y se describió como “la persona más privilegiada que existe” por haber recibido el perdón.

“Es algo que se critica fácilmente, y con razón”, afirmó. También admitió que la decisión “no era buena” para Estados Unidos ni para el legado presidencial.

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Sin embargo, defendió la decisión desde una perspectiva familiar: “¿Qué habrían pensado de mi padre si no hubiera hecho eso por mí?”.

Su posición: Hunter aseguró que agradece profundamente la decisión y sostuvo que su padre temía que él fuera perseguido durante la administración de Donald Trump.

También afirmó que nunca conversó con Joe Biden sobre la posibilidad de recibir un indulto antes de que fuera concedido.