Hunter Biden admite que su indulto “no fue bueno” para el legado de Joe Biden
Publicado el09/08/2026 a las 06:28
Hunter Biden reconoció que el perdón presidencial de su padre generó críticas justificadas y aseguró que está agradecido, aunque admite el costo político de la decisión.
Hunter Biden reconoció que el indulto que recibió de Joe Biden en diciembre de 2024 “no fue bueno” para el pueblo estadounidense, la Constitución ni el legado de su padre.
- Por qué importa: Joe Biden había prometido que no intervendría en los casos de su hijo, pero terminó concediéndole un perdón total antes de dejar la Casa Blanca.
Hunter Biden reconoce el costo del polémico indulto
En una entrevista con BBC Newsnight, Hunter Biden dijo entender las críticas y se describió como “la persona más privilegiada que existe” por haber recibido el perdón.
“Es algo que se critica fácilmente, y con razón”, afirmó. También admitió que la decisión “no era buena” para Estados Unidos ni para el legado presidencial.
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Sin embargo, defendió la decisión desde una perspectiva familiar: “¿Qué habrían pensado de mi padre si no hubiera hecho eso por mí?”.
- Su posición: Hunter aseguró que agradece profundamente la decisión y sostuvo que su padre temía que él fuera perseguido durante la administración de Donald Trump.
También afirmó que nunca conversó con Joe Biden sobre la posibilidad de recibir un indulto antes de que fuera concedido.
Joe Biden había prometido no intervenir en los casos
Joe Biden otorgó a su hijo un indulto total e incondicional en diciembre de 2024, pese a haber dicho anteriormente que no utilizaría sus poderes presidenciales para intervenir.
El entonces presidente justificó posteriormente su decisión asegurando que Hunter había sido “procesado de forma selectiva e injusta”.
- El alcance: El perdón cubrió su condena federal relacionada con armas, el caso fiscal en el que se declaró culpable y posibles delitos federales entre 2014 y 2024.
Hunter resumió la excepcionalidad de su situación diciendo que era la única persona que podía recibir ese beneficio de la única persona capaz de concedérselo: su padre.
Hunter Biden revela el deterioro de la salud de su padre
La entrevista también abordó el cáncer de Joe Biden. Hunter se emocionó al describir la situación y aseguró que la enfermedad se ha extendido.
“El cáncer es realmente duro”, dijo. Según Hunter, “ha hecho metástasis en los huesos y más allá” y actualmente resulta “muy doloroso” y “muy debilitante”.
- En familia: Hunter aseguró que Joe Biden continúa siendo “el centro” de la familia y destacó su papel como padre, esposo y abuelo.
También recordó el debate presidencial de junio de 2024. Dijo que, al verlo desde California, quedó impactado porque inmediatamente percibió que algo no estaba bien.
La política no está entre sus planes
Hunter Biden descartó además los rumores sobre una posible candidatura política y aseguró que no tiene “ningún interés en la política electoral”.
En cambio, quiere dedicar parte de su tiempo a hablar públicamente sobre adicción y recuperación.
Durante la entrevista describió los momentos más graves de su propia adicción. Afirmó que llegó a beber casi un galón de vodka diario y fumar crack aproximadamente cada 15 minutos.
- Qué sigue: Hunter quiere utilizar su experiencia para hablar sobre recuperación, un tema que considera capaz de conectar a estadounidenses pese a sus diferencias políticas.
Al referirse nuevamente a su padre, destacó especialmente su capacidad para superar momentos difíciles: “Estoy muy orgulloso de su resiliencia”.
Información de referencia atribuida a BBC Newsnight. Formato editorial aplicado según la Guía Editorial Inteligente de MundoNow Política.