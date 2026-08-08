Senado confirma a Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos confirmó este sábado a Todd Blanche, antiguo abogado personal del presidente Donald Trump, como nuevo fiscal general del país, según Efe.

La votación terminó con 50 votos a favor y 49 en contra, después de que su nominación enfrentara resistencias incluso entre legisladores republicanos.

Por qué importa: Blanche asumirá formalmente el liderazgo del Departamento de Justicia tras ejercer como fiscal general interino desde abril.

Su confirmación también llega rodeada de cuestionamientos demócratas sobre la independencia del Departamento de Justicia durante su gestión.

Todd Blanche supera una ajustada votación en el Senado

The Senate narrowly voted to confirm Todd Blanche as attorney general early Saturday morning, cementing President Trump’s former criminal defense lawyer as the head of the Justice Department. https://t.co/CreHJqKNde pic.twitter.com/OWd1uOMRMe — The Washington Post (@washingtonpost) August 8, 2026

La confirmación de Blanche estuvo marcada por una estrecha diferencia entre los votos favorables y quienes rechazaron su llegada definitiva al cargo.

Las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski se unieron a la oposición demócrata y votaron contra la nominación.

Ambas consideran a Blanche responsable de la politización del Departamento de Justicia, una crítica que también ha acompañado su etapa como fiscal general interino.

Su ratificación ocurrió después de que este viernes encabezara la delegación estadounidense presente en la investidura de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia.

Blanche había sido nominado por Trump después de asumir interinamente el puesto en abril.

Su llegada provisional ocurrió cuando el presidente destituyó a Pam Bondi por su polémica gestión del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos para la confirmación de Blanche surgió por una iniciativa anunciada durante su gestión interina.

En mayo, anunció un fondo cercano a 1,800 millones de dólares destinado a compensar a personas consideradas víctimas de una persecución judicial injusta.

Según el Gobierno de Trump, esas acciones judiciales ocurrieron durante la Administración de Joe Biden, entre 2021 y 2025.

Entre los posibles beneficiarios se encontraban protagonistas del asalto al Capitolio ocurrido en 2021.