Senado confirma a Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos
Publicado el08/08/2026 a las 10:08
El Senado de Estados Unidos confirmó este sábado a Todd Blanche, antiguo abogado personal del presidente Donald Trump, como nuevo fiscal general del país, según Efe.
La votación terminó con 50 votos a favor y 49 en contra, después de que su nominación enfrentara resistencias incluso entre legisladores republicanos.
Por qué importa: Blanche asumirá formalmente el liderazgo del Departamento de Justicia tras ejercer como fiscal general interino desde abril.
Su confirmación también llega rodeada de cuestionamientos demócratas sobre la independencia del Departamento de Justicia durante su gestión.
Todd Blanche supera una ajustada votación en el Senado
The Senate narrowly voted to confirm Todd Blanche as attorney general early Saturday morning, cementing President Trump’s former criminal defense lawyer as the head of the Justice Department. https://t.co/CreHJqKNde pic.twitter.com/OWd1uOMRMe
— The Washington Post (@washingtonpost) August 8, 2026
La confirmación de Blanche estuvo marcada por una estrecha diferencia entre los votos favorables y quienes rechazaron su llegada definitiva al cargo.
Las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski se unieron a la oposición demócrata y votaron contra la nominación.
Ambas consideran a Blanche responsable de la politización del Departamento de Justicia, una crítica que también ha acompañado su etapa como fiscal general interino.
Su ratificación ocurrió después de que este viernes encabezara la delegación estadounidense presente en la investidura de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia.
Blanche había sido nominado por Trump después de asumir interinamente el puesto en abril.
Su llegada provisional ocurrió cuando el presidente destituyó a Pam Bondi por su polémica gestión del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Sin embargo, uno de los principales obstáculos para la confirmación de Blanche surgió por una iniciativa anunciada durante su gestión interina.
En mayo, anunció un fondo cercano a 1,800 millones de dólares destinado a compensar a personas consideradas víctimas de una persecución judicial injusta.
Según el Gobierno de Trump, esas acciones judiciales ocurrieron durante la Administración de Joe Biden, entre 2021 y 2025.
Entre los posibles beneficiarios se encontraban protagonistas del asalto al Capitolio ocurrido en 2021.
Un fondo de $1,800 millones complicó su confirmación
The Senate voted 50-49 to confirm Todd Blanche as attorney general, capping one of the most contentious cabinet fights of Trump’s second term after bipartisan concerns over Blanche’s independence nearly derailed the nomination https://t.co/VjixvUyVER pic.twitter.com/6hbj6vKMKE
— Reuters (@Reuters) August 8, 2026
El fondo anunciado por Blanche surgió como parte de un acuerdo relacionado con Trump y posteriormente quedó suspendido en los tribunales.
El acuerdo estaba vinculado con una demanda presentada por la familia Trump contra el Gobierno por la divulgación de sus declaraciones fiscales.
La iniciativa terminó convirtiéndose en un problema político para Blanche dentro de las propias filas republicanas.
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Los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis bloquearon su nominación debido a la controversia alrededor del fondo.
Blanche tuvo que anular formalmente la iniciativa el pasado 3 de agosto para destrabar el proceso de confirmación.
Cinco días después, logró los votos necesarios para convertirse oficialmente en fiscal general.
La oposición republicana, sin embargo, no desapareció completamente.
Collins y Murkowski mantuvieron su rechazo y finalmente acompañaron a los demócratas durante la votación definitiva.
De abogado personal de Trump a fiscal general
Nacido en Denver, Colorado, en 1974, Blanche desarrolló inicialmente una carrera como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York.
Posteriormente pasó a trabajar como abogado defensor y participó en diferentes casos de alto perfil.
Su relación profesional con Trump adquirió especial relevancia cuando se convirtió en abogado personal del actual presidente.
Blanche dirigió su defensa durante el juicio en Nueva York relacionado con pagos irregulares para silenciar a Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.
También integró el equipo legal de Trump en los casos federales relacionados con el manejo de documentos clasificados.
Además, participó en su defensa frente a las acusaciones relacionadas con los intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Durante su periodo interino al frente del Departamento de Justicia, la fiscalía presentó cargos contra el exdirector del FBI James Comey, enfrentado políticamente con Trump.
También abrió investigaciones vinculadas con las denuncias infundadas de fraude electoral relacionadas con las elecciones de 2020.
Estas decisiones han alimentado las críticas demócratas contra Blanche.
Los demócratas sostienen que sus actuaciones han socavado la independencia del Departamento de Justicia.
Con la votación de este sábado, Blanche deja atrás la condición de funcionario interino y obtiene finalmente la confirmación del Senado para dirigir oficialmente la institución.