Trump quiere restringir el voto por correo: ¿quiénes serían los más afectados y que busca el presidente con el cambio?
Publicado el29/08/2026 a las 11:44
El intento del presidente Donald Trump de imponer nuevas restricciones al voto por correo enfrenta otra batalla judicial mientras se acercan las elecciones legislativas de noviembre de 2026.
Por qué importa: los cambios podrían tener mayor impacto entre estadounidenses que dependen del correo porque tienen dificultades para acudir personalmente a las urnas.
Restricciones al voto por correo: ¿a quién afectan?
Las restricciones podrían tener consecuencias especialmente importantes para adultos mayores y personas con discapacidades que utilizan las boletas por correo para ejercer su derecho al voto.
También podrían afectar a residentes de zonas rurales, donde llegar a un centro electoral puede requerir recorrer distancias mayores.
A quién afecta: estudiantes fuera de su estado y trabajadores con horarios complicados también recurren al voto por correo cuando no pueden presentarse fácilmente ante las urnas.
Militares y ciudadanos estadounidenses residentes en el extranjero constituyen otro grupo particularmente dependiente de este mecanismo para participar en las elecciones.
Trump busca cambiar cómo se manejan las boletas
La orden ejecutiva de Trump pretende que el gobierno federal establezca listas con los votantes considerados elegibles para participar en las elecciones.
El plan contempla que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) entregue determinadas boletas únicamente cuando sus destinatarios aparezcan en esas listas.
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Lo que cambia: la iniciativa también contempla nuevos requisitos relacionados con el formato y procesamiento de las boletas electorales enviadas por correo.
La propuesta abrió una disputa sobre hasta dónde puede llegar el poder presidencial en materia electoral, debido al papel que tradicionalmente desempeñan los estados.
Las elecciones estadounidenses son administradas principalmente por autoridades estatales. Los estados demandantes argumentan que Trump intenta asumir atribuciones correspondientes a los estados y al Congreso.
Una jueza frena temporalmente el plan del USPS
A federal judge again on Thursday blocked President Donald Trump’s administration from implementing its new mail-in voting restrictions ahead of the midterms, days after the Supreme Court lifted an earlier injunction.
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— Forbes (@Forbes) August 28, 2026
Una jueza federal de Boston bloqueó temporalmente al USPS para impedir que implemente el plan cuestionado, por lo que las restricciones continúan enfrentando obstáculos judiciales.
La decisión no significa que haya terminado la disputa sobre el voto por correo. Determina, por ahora, que el Servicio Postal no puede avanzar con esa parte del plan.
El límite: el bloqueo es temporal mientras continúa la batalla legal sobre la autoridad del gobierno federal para imponer estas reglas electorales.
La controversia llega después de una decisión de la Corte Suprema que llevó a los estados opositores a presentar un nuevo desafío contra las restricciones.
24 fiscales generales vuelven a desafiar a Trump
Washington y otros estados lanzaron un nuevo intento para bloquear las medidas. Según Axios, la demanda fue presentada por 24 fiscales generales y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.
El conflicto podría ser especialmente relevante por su cercanía con las elecciones legislativas de noviembre, cuando millones de estadounidenses decidirán la composición del Congreso.
La disputa: los estados buscan impedir que el gobierno federal imponga restricciones que consideran fuera de las facultades presidenciales.
El resultado de los litigios determinará qué partes del plan podrán aplicarse. Para los votantes, la pregunta central será si las reglas del voto por correo cambiarán antes de acudir a las urnas.