Trump quiere restringir el voto por correo: ¿quiénes serían los más afectados y que busca el presidente con el cambio?

El intento del presidente Donald Trump de imponer nuevas restricciones al voto por correo enfrenta otra batalla judicial mientras se acercan las elecciones legislativas de noviembre de 2026.

Por qué importa: los cambios podrían tener mayor impacto entre estadounidenses que dependen del correo porque tienen dificultades para acudir personalmente a las urnas.

Restricciones al voto por correo: ¿a quién afectan?

Las restricciones podrían tener consecuencias especialmente importantes para adultos mayores y personas con discapacidades que utilizan las boletas por correo para ejercer su derecho al voto.

También podrían afectar a residentes de zonas rurales, donde llegar a un centro electoral puede requerir recorrer distancias mayores.

A quién afecta: estudiantes fuera de su estado y trabajadores con horarios complicados también recurren al voto por correo cuando no pueden presentarse fácilmente ante las urnas.

Militares y ciudadanos estadounidenses residentes en el extranjero constituyen otro grupo particularmente dependiente de este mecanismo para participar en las elecciones.