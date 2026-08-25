Trump gana batalla en Corte Suprema por voto por correo

La Corte Suprema de Estados Unidos concedió una importante victoria procesal al Gobierno del presidente Donald Trump en la disputa por las nuevas restricciones al voto por correo, a poco más de dos meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Por una votación de 6-3, la mayoría conservadora del tribunal levantó este lunes una orden judicial que impedía al Gobierno implementar partes de la orden ejecutiva que Trump firmó en marzo.

La Corte no decidió si las medidas son constitucionales

La decisión no significa que la Corte Suprema haya declarado legales o constitucionales las nuevas reglas.

Los magistrados analizaron una cuestión más limitada: determinaron que los 23 estados liderados por demócratas y el Distrito de Columbia que demandaron al Gobierno presentaron su caso demasiado pronto, antes de que las agencias federales terminaran de definir cómo implementarían las medidas.

La propia Corte advirtió que su decisión no implica que cualquier acción futura del Gobierno para ejecutar la orden presidencial vaya a ser necesariamente legal.

Los tres jueces liberales votaron en contra.

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