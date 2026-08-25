Trump gana batalla en Corte Suprema por voto por correo
Publicado el25/08/2026 a las 04:11
La Corte Suprema de Estados Unidos concedió una importante victoria procesal al Gobierno del presidente Donald Trump en la disputa por las nuevas restricciones al voto por correo, a poco más de dos meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Por una votación de 6-3, la mayoría conservadora del tribunal levantó este lunes una orden judicial que impedía al Gobierno implementar partes de la orden ejecutiva que Trump firmó en marzo.
La Corte no decidió si las medidas son constitucionales
La decisión no significa que la Corte Suprema haya declarado legales o constitucionales las nuevas reglas.
Los magistrados analizaron una cuestión más limitada: determinaron que los 23 estados liderados por demócratas y el Distrito de Columbia que demandaron al Gobierno presentaron su caso demasiado pronto, antes de que las agencias federales terminaran de definir cómo implementarían las medidas.
La propia Corte advirtió que su decisión no implica que cualquier acción futura del Gobierno para ejecutar la orden presidencial vaya a ser necesariamente legal.
Los tres jueces liberales votaron en contra.
¿Qué quiere cambiar Trump con el voto por correo?
La orden ejecutiva busca aumentar la participación del Gobierno federal en determinados aspectos del voto por correo, un sistema tradicionalmente administrado principalmente por los estados.
Entre las disposiciones se encuentra ordenar al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas estatales de ciudadanos elegibles utilizando bases de datos federales.
También contempla nuevas reglas para el Servicio Postal de Estados Unidos, requisitos específicos para los sobres utilizados en el voto por correo y mecanismos adicionales de seguimiento de las papeletas.
Trump sostiene que las medidas buscan reforzar la seguridad electoral y evitar que personas que no son ciudadanas participen en elecciones federales.
El voto de personas no ciudadanas en elecciones federales ya está prohibido por ley y los casos documentados son poco frecuentes.
Todavía existe otro obstáculo judicial
Aunque la decisión de la Corte Suprema permite al Gobierno avanzar en parte de su estrategia, no significa que todas las nuevas reglas comenzarán inmediatamente.
Otra orden judicial, surgida de una demanda presentada por organizaciones defensoras del derecho al voto, continúa bloqueando determinadas disposiciones relacionadas con el Servicio Postal.
Esto podría provocar nuevas disputas judiciales durante las próximas semanas.
Incertidumbre rumbo a las elecciones de noviembre
El calendario aumenta la presión.
Algunos estados comenzarán a enviar próximamente papeletas para votantes militares y ciudadanos en el extranjero, mientras funcionarios electorales advierten que modificar procedimientos a pocas semanas de las elecciones podría generar dificultades logísticas.
Por ahora, la decisión de la Corte representa una victoria para la Administración Trump, pero la legalidad definitiva de las restricciones al voto por correo continúa sin resolverse.