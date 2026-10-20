Tres condados de Illinois votan si suben 1% el impuesto sobre las ventas para escuelas
Publicado el 20/10/2026 a las 14:08
Los votantes de los condados de Adams, Lake y Tazewell, en Illinois, decidirán en la boleta del martes 3 de noviembre de 2026 si suben 1% el impuesto sobre las ventas para financiar instalaciones escolares, según The Center Square.
- La medida es un impuesto de instalaciones escolares del condado, con una subida de 1% en el impuesto sobre las ventas.
- Quienes la apoyan dicen que parte importante la pagarían visitantes y que podría frenar alzas del impuesto a la propiedad.
- Quienes se oponen la ven como una carga más y critican el uso de recursos escolares para promoverla.
Por qué importa: la medida toca dos cargas que pesan en el bolsillo de las familias, el impuesto a la propiedad y lo que se paga en la caja registradora. Además, el debate sobre cómo se promueve ya llegó a las autoridades.
Qué se vota
La pregunta en la boleta es si se suma 1% al impuesto sobre las ventas del condado para pagar instalaciones escolares. Según The Center Square, el Distrito Escolar 709 de Morton estima en su sitio web que la recaudación total en el condado de Tazewell sería de unos $22 millones al año.
Los argumentos a favor
Megan McCombs, candidata demócrata a la junta del condado de Tazewell, apoya la medida "100%". Dijo que "tiene el potencial de ayudar a reducir los aumentos del impuesto a la propiedad, porque no solo lo pagan los residentes del condado de Tazewell, sino también cualquiera que visite nuestro condado". También afirmó que los residentes ya pagan ese impuesto en condados vecinos.
Los distritos escolares sostienen algo similar. El Distrito 709 de Morton dice que casi 60% de la recaudación vendría de visitantes y de personas que van a trabajar al condado de Tazewell. Las Escuelas Públicas de Quincy, en el condado de Adams, calculan que cerca de 60% vendría de consumidores que viven fuera del condado.
En Quincy, la campaña también anticipa otra pregunta para el futuro: que dinero del impuesto a la propiedad que hoy se usa en pagos de edificios pase al fondo educativo.
Los argumentos en contra
Los republicanos del condado de Adams se oponen. Roni Quinn, del Partido Republicano del condado, dijo: "Estamos en un estado donde nos cobran impuestos hasta el olvido, y este es solo otro impuesto encima de todos los demás".
Quinn también acusa a la campaña de usar bases de datos escolares para enviar correos a los padres y edificios escolares para reuniones. "No deberíamos usar recursos pagados por los contribuyentes, es decir, las escuelas, para promover medidas en la boleta", afirmó.
Acusaciones sobre recursos públicos
El tema ya salió de la campaña. Según The Center Square, el 2 de octubre el Illinois Policy Institute, un grupo de tendencia conservadora y de libre mercado, envió cartas de cese a 17 distritos escolares de Tazewell. Alega que sus juntas autorizaron fondos públicos para pedir el voto a favor, lo que considera una violación del Código Electoral de Illinois.
El 5 de octubre, Americans for Prosperity Illinois pidió al fiscal general Kwame Raoul y a fiscales de los condados de Cook, DuPage, Lake y Will investigar si 24 entidades locales usaron recursos públicos para hacer campaña. Se trata de acusaciones y, por ahora, no hay resolución.
Qué significa para ti
Un aumento de 1% equivale a $1 más por cada $100 en artículos sujetos al impuesto. Por ejemplo, en una compra gravable de $500 serían $5 adicionales. No todos los productos pagan este impuesto.
- Pide o consulta la boleta de muestra en la oficina electoral de tu condado para ver cómo aparece la pregunta.
- Recuerda la fecha: la elección es el martes 3 de noviembre de 2026.
- Compara los argumentos de ambas partes antes de votar.
Fuentes: The Center Square. Datos consultados el 20 de octubre de 2026.