Los votantes de los condados de Adams, Lake y Tazewell, en Illinois, decidirán en la boleta del martes 3 de noviembre de 2026 si suben 1% el impuesto sobre las ventas para financiar instalaciones escolares, según The Center Square.

La medida es un impuesto de instalaciones escolares del condado, con una subida de 1% en el impuesto sobre las ventas.

Quienes la apoyan dicen que parte importante la pagarían visitantes y que podría frenar alzas del impuesto a la propiedad.

Quienes se oponen la ven como una carga más y critican el uso de recursos escolares para promoverla.

Por qué importa: la medida toca dos cargas que pesan en el bolsillo de las familias, el impuesto a la propiedad y lo que se paga en la caja registradora. Además, el debate sobre cómo se promueve ya llegó a las autoridades.

Qué se vota

La pregunta en la boleta es si se suma 1% al impuesto sobre las ventas del condado para pagar instalaciones escolares. Según The Center Square, el Distrito Escolar 709 de Morton estima en su sitio web que la recaudación total en el condado de Tazewell sería de unos $22 millones al año.

Los argumentos a favor

Megan McCombs, candidata demócrata a la junta del condado de Tazewell, apoya la medida "100%". Dijo que "tiene el potencial de ayudar a reducir los aumentos del impuesto a la propiedad, porque no solo lo pagan los residentes del condado de Tazewell, sino también cualquiera que visite nuestro condado". También afirmó que los residentes ya pagan ese impuesto en condados vecinos.

Los distritos escolares sostienen algo similar. El Distrito 709 de Morton dice que casi 60% de la recaudación vendría de visitantes y de personas que van a trabajar al condado de Tazewell. Las Escuelas Públicas de Quincy, en el condado de Adams, calculan que cerca de 60% vendría de consumidores que viven fuera del condado.

En Quincy, la campaña también anticipa otra pregunta para el futuro: que dinero del impuesto a la propiedad que hoy se usa en pagos de edificios pase al fondo educativo.

Los argumentos en contra