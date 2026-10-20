El voto anticipado entra en su recta más movida: del lunes 19 al domingo 25 de octubre de 2026 abre en Texas, Florida y Nueva York, y vencen plazos para registrarte o pedir tu boleta por correo en varios estados. La elección general es el martes 3 de noviembre de 2026. Esta es la agenda de la semana, estado por estado.

Por qué importa

Para muchas familias latinas, ir a votar un martes entre el trabajo, los niños y el transporte no es sencillo. El voto anticipado permite elegir otro día, y a veces hasta un domingo, para evitar filas y apuros. Los plazos de registro y de boleta por correo, en cambio, no se pueden estirar. Si se te pasa uno, puedes quedarte sin esa opción. Por eso conviene revisar las fechas hoy y no la semana de la elección.

Una nota sobre el calendario de debates: en las fuentes revisadas no aparece ningún debate confirmado esta semana en California, Texas, Florida, Nueva York, Arizona, Georgia, Illinois, Nevada, Nuevo México, Colorado ni Nueva Jersey. Los debates de Florida, el del Senado el 13 de octubre y el de gobernador el 15 de octubre, ya se celebraron. Tampoco apareció un evento ni un plazo confirmado para Illinois ni Nuevo México dentro de estas fechas.

Estados donde abre el voto anticipado

Texas: el voto anticipado en persona comienza el lunes 19 de octubre y sigue hasta el viernes 30 de octubre, según la Secretaría de Estado de Texas. Puedes votar en cualquier centro de voto anticipado del condado donde estás registrado. Cada condado fija sus días y horarios.

el voto anticipado en persona comienza el lunes 19 de octubre y sigue hasta el viernes 30 de octubre, según la Secretaría de Estado de Texas. Puedes votar en cualquier centro de voto anticipado del condado donde estás registrado. Cada condado fija sus días y horarios. Florida: el periodo obligatorio va del sábado 24 al sábado 31 de octubre, según Florida Trib, y los condados pueden ofrecer días adicionales. Según WFLX, algunos ya abren el lunes 19. En Palm Beach se vota del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. ET. En St. Lucie, del 19 al 31 de octubre, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. ET, incluido el domingo 25 de octubre.

el periodo obligatorio va del sábado 24 al sábado 31 de octubre, según Florida Trib, y los condados pueden ofrecer días adicionales. Según WFLX, algunos ya abren el lunes 19. En Palm Beach se vota del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. ET. En St. Lucie, del 19 al 31 de octubre, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. ET, incluido el domingo 25 de octubre. Nueva York: abre el sábado 24 de octubre y sigue hasta el domingo 1 de noviembre, según el calendario electoral de NYC Votes. Se puede votar en cualquier centro de voto anticipado del condado. En la ciudad de Nueva York, a cada votante se le asigna un solo sitio.

abre el sábado 24 de octubre y sigue hasta el domingo 1 de noviembre, según el calendario electoral de NYC Votes. Se puede votar en cualquier centro de voto anticipado del condado. En la ciudad de Nueva York, a cada votante se le asigna un solo sitio. California: según LAist, en el condado de Los Ángeles el voto en persona ya está disponible en la oficina del Registrar en Norwalk. Otros centros seleccionados abren el sábado 24 de octubre y todos los lugares abren desde el 31 de octubre.

según LAist, en el condado de Los Ángeles el voto en persona ya está disponible en la oficina del Registrar en Norwalk. Otros centros seleccionados abren el sábado 24 de octubre y todos los lugares abren desde el 31 de octubre. Nueva Jersey: un calendario de terceros (The Political Group) ubica el inicio del voto anticipado en persona el sábado 24 de octubre. No se pudo confirmar en un sitio oficial de Nueva Jersey, así que conviene verificar con la oficina electoral estatal.

Estados donde el voto anticipado sigue en marcha

Colorado: según el Washington Examiner, los centros de votación en persona abren al menos desde el 19 de octubre y hasta el Día de la Elección. Las boletas por correo se enviaron entre el 2 y el 9 de octubre, y los buzones las aceptan hasta el Día de la Elección.

según el Washington Examiner, los centros de votación en persona abren al menos desde el 19 de octubre y hasta el Día de la Elección. Las boletas por correo se enviaron entre el 2 y el 9 de octubre, y los buzones las aceptan hasta el Día de la Elección. Georgia: según la Secretaría de Estado de Georgia, el voto anticipado en persona va del 13 al 30 de octubre de 2026. Los horarios varían por condado.

según la Secretaría de Estado de Georgia, el voto anticipado en persona va del 13 al 30 de octubre de 2026. Los horarios varían por condado. Arizona: el estado indica que el voto anticipado comenzó el 7 de octubre, cuando se enviaron las boletas anticipadas. El voto anticipado en persona termina el 30 de octubre.

el estado indica que el voto anticipado comenzó el 7 de octubre, cuando se enviaron las boletas anticipadas. El voto anticipado en persona termina el 30 de octubre. Nevada: según Ballotpedia, comenzó el 17 de octubre y termina el 30 de octubre de 2026.

Plazos que vencen esta semana