Elecciones en Florida: Byron Donalds y David Jolly están en empate técnico por la gobernación

Donalds lidera con 49 % de apoyo.

Jolly reduce ventaja republicana en Florida.

Voto hispano también muestra contienda cerrada.

Elecciones en Florida. La carrera por la gobernación de Florida se ha cerrado a menos de dos semanas de las elecciones de medio mandato. El republicano Byron Donalds mantiene una ligera ventaja sobre el demócrata David Jolly, pero ambos candidatos se encuentran en empate técnico, según una encuesta de la Universidad del Norte de Florida (UNF).

El sondeo, difundido este miércoles y citado por la agencia EFE, otorga a Donalds el 49 % de la intención de voto, frente al 47 % de Jolly. Otro 4 % de los entrevistados permanece indeciso.

La diferencia de dos puntos se encuentra dentro del margen de error de 2,81 puntos porcentuales, por lo que la encuesta no permite establecer un favorito definitivo.

Elecciones en Florida: Donalds pierde parte de su ventaja frente a Jolly

El nuevo resultado representa un cambio respecto a julio, cuando la misma encuesta otorgaba a Donalds una ventaja de cinco puntos sobre su rival demócrata.

El candidato republicano cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y busca suceder al actual gobernador de Florida, Ron DeSantis.

De ganar las elecciones, Donalds se convertiría en el primer gobernador afroamericano en la historia del estado.

El director del Laboratorio de Opinión Pública de la UNF, Sean Freeder, relacionó el acercamiento entre los candidatos con el comportamiento habitual de los votantes durante las elecciones de mitad de mandato.

Según explicó, el partido que controla la Casa Blanca suele perder respaldo electoral en estos comicios. También destacó que la aprobación de Trump se encuentra cerca de sus mínimos históricos.