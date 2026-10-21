Elecciones en Florida: Byron Donalds y David Jolly están en empate técnico por la gobernación
Publicado el 21/10/2026 a las 18:26
- Donalds lidera con 49 % de apoyo.
- Jolly reduce ventaja republicana en Florida.
- Voto hispano también muestra contienda cerrada.
Elecciones en Florida. La carrera por la gobernación de Florida se ha cerrado a menos de dos semanas de las elecciones de medio mandato. El republicano Byron Donalds mantiene una ligera ventaja sobre el demócrata David Jolly, pero ambos candidatos se encuentran en empate técnico, según una encuesta de la Universidad del Norte de Florida (UNF).
El sondeo, difundido este miércoles y citado por la agencia EFE, otorga a Donalds el 49 % de la intención de voto, frente al 47 % de Jolly. Otro 4 % de los entrevistados permanece indeciso.
La diferencia de dos puntos se encuentra dentro del margen de error de 2,81 puntos porcentuales, por lo que la encuesta no permite establecer un favorito definitivo.
Elecciones en Florida: Donalds pierde parte de su ventaja frente a Jolly
El nuevo resultado representa un cambio respecto a julio, cuando la misma encuesta otorgaba a Donalds una ventaja de cinco puntos sobre su rival demócrata.
El candidato republicano cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y busca suceder al actual gobernador de Florida, Ron DeSantis.
De ganar las elecciones, Donalds se convertiría en el primer gobernador afroamericano en la historia del estado.
El director del Laboratorio de Opinión Pública de la UNF, Sean Freeder, relacionó el acercamiento entre los candidatos con el comportamiento habitual de los votantes durante las elecciones de mitad de mandato.
Según explicó, el partido que controla la Casa Blanca suele perder respaldo electoral en estos comicios. También destacó que la aprobación de Trump se encuentra cerca de sus mínimos históricos.
Elecciones en Florida: ¿Por quién votarán los hispanos de Florida?
Entre los votantes hispanos, la competencia por la gobernación también presenta resultados muy ajustados.
Donalds obtiene el 48 % de las preferencias, mientras Jolly alcanza el 47 %, una diferencia de apenas un punto porcentual.
Sin embargo, la encuesta advierte que el margen de error es mayor entre los participantes hispanos, por lo que estos resultados deben interpretarse con cautela.
El estudio también revela dificultades para Donalds entre los votantes afroamericanos, un sector donde únicamente consigue el 10 % de la intención de voto.
A juicio de Freeder, esa cifra indica que los esfuerzos del candidato republicano por ampliar su respaldo entre este grupo no están dando los resultados esperados.
Senado de Florida: también se reduce ventaja republicana
La encuesta examinó además la contienda por el escaño del Senado federal que dejó Marco Rubio al asumir como secretario de Estado.
La republicana Ashley Moody, quien actualmente ocupa el puesto de manera interina, registra un 49 % de apoyo frente al 45 % de la demócrata Angie Nixon.
Aunque Moody conserva una ventaja de cuatro puntos, la diferencia se redujo respecto a julio, cuando superaba a Nixon por ocho puntos.
¿Qué podría definir las elecciones?
Los republicanos mantienen una importante ventaja organizativa en Florida, con más de 1,5 millones de votantes registrados adicionales respecto a los demócratas, según cifras oficiales del 30 de septiembre.
A nivel nacional, el Partido Republicano controla actualmente el Senado estadounidense con 53 escaños frente a 47.
La encuesta de la UNF entrevistó telefónicamente a 1.471 votantes probables, tanto en inglés como en español, entre el 12 y el 19 de octubre.
Sus resultados muestran una competencia más cerrada que en julio, aunque todavía no permiten anticipar quién ganará la gobernación.