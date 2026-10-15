Afirma Politico que los republicanos empiezan a dar por perdida la Cámara Baja de cara a las legislativas

Republicanos temen perder la Cámara de Representantes ante los demócratas en las elecciones de noviembre, según el medio Politico

Republicanos temen perder control del Congreso

Encuestas anticipan dificultades para partido republicano.

Dirigentes buscan conservar mayoría del Senado. Republicanos elecciones. El Partido Republicano está empezando a adoptar una estrategia de control de daños al asumir lo que los sondeos apuntan cada vez con más claridad: que tras las legislativas de noviembre perderán el control de la Cámara Baja del Congreso ante la creciente impopularidad del presidente estadounidense, Donald Trump, por el aumento del coste de la vida. El medio Politico publica este miércoles que algunos altos dirigentes republicanos del Congreso han llegado a la conclusión, en privado, de que probablemente sea imposible mantener el control de la Cámara de Representantes y que lo esencial es centrarse ahora en conservar la mayoría que ostentan en el Senado. Cinco legisladores republicanos hablaron en condición de anonimato con Politico y declararon que la Cámara Baja prácticamente ya estaba perdida.

Republicanos elecciones: Hacen pronósticos de lo que pasaría Uno de ellos afirmó que Trump no está ayudando en absoluto a lograr una mejora en la intención de voto y que la meta era "salvar tantos escaños republicanos como fuera posible", mientras que otro pronosticó que los demócratas ganarán unos 10 escaños, cifra más que suficiente para hacerse con el control de la Cámara de Representantes. El presidente estadounidense ha decidido convertir estos comicios del 3 de noviembre en una especie de referéndum sobre su mandato y se ha embarcado en una intensa campaña con mitines en distintos estados programados de aquí a las elecciones. El Partido Republicano ya ha cortado apoyo económico a candidatos de varios distritos disputados para la Cámara Baja y se espera que el número pueda aumentar de cara a destinar aún más fondos a batallas donde los candidatos conservadores tengan más posibilidades de asegurar el escaño.