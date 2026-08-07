El nuevo aspecto del cabello de Donald Trump desata especulaciones en redes ¿Qué le pasó?
Publicado el07/08/2026 a las 16:31
- Trump estrenó nuevo aspecto
- Cabello mostró mayor volumen
- Redes desataron especulaciones
Donald Trump apareció en Las Vegas con un cambio visible en su característica cabellera, provocando comentarios y preguntas entre usuarios de redes sociales.
El presidente, de 80 años, mostró un cabello aparentemente más abundante y con mayor volumen durante un evento celebrado el miércoles por la noche.
La diferencia llamó especialmente la atención porque, apenas unos días antes, imágenes públicas mostraban un aspecto distinto en su peinado.
Por qué importa: El cambio de imagen de Trump terminó robando parte de la atención durante una aparición centrada en política y su disputa comercial con Canadá.
Cabello de Donald Trump sorprende en Las Vegas
When Trump took the stage in Las Vegas on Wednesday with hair that appeared brighter than it had a day before and with more volume, it sparked memes, lighting theories and a fresh round of scrutiny of the president’s famous mane. 🔗: https://t.co/EVlOZz0dwp pic.twitter.com/yCOAakoVkw
— The Wall Street Journal (@WSJ) August 7, 2026
Trump habló ante una multitud en el Red Rock Resort, en Las Vegas, donde volvió a referirse a sus adversarios políticos.
También dedicó parte de su intervención a hablar sobre Canadá y la guerra comercial que mantiene con ese país.
«Canadá es desagradable», dijo Trump durante su discurso ante los asistentes reunidos en el complejo de Las Vegas.
«Lo son. Son desagradables. Amo a su gente, pero son desagradables. Un liderazgo desagradable», agregó el presidente.
Sin embargo, mientras Trump hablaba de política, algunos espectadores comenzaron a concentrarse en un detalle completamente diferente: su cabello.
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Su conocida melena rubia fresa parecía considerablemente más abundante y voluminosa que durante otras apariciones realizadas en los últimos días.
El cambio también parecía incluir una diferencia en el color del cabello, algo que alimentó todavía más los comentarios sobre su nueva apariencia.
La comparación resultó especialmente llamativa frente a su participación del martes en el programa Fox News at Night.
Durante aquella aparición, el cabello del presidente lucía diferente al peinado que mostró apenas un día después en Las Vegas.
Las imágenes recientes mostraban un aspecto diferente
Donald Trump’s Fuller Hair at Las Vegas Speech Sparks Wig Rumors https://t.co/nEi8oJ9y7Z
— The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 6, 2026
El contraste no solamente apareció al comparar el evento de Las Vegas con la entrevista televisiva realizada el martes.
El cabello de Trump también parecía menos abundante durante la reunión del Gabinete celebrada el viernes de la semana pasada.
Otra imagen reciente había mostrado su característica cabellera en condiciones muy diferentes durante un viaje realizado el domingo.
Trump abordó el Air Force One con destino a Washington, D.C., después de pasar un fin de semana jugando al golf en Nueva Jersey.
En ese momento, su cabello quedó completamente expuesto al viento mientras caminaba y saludaba a los periodistas.
Las imágenes de video mostraron cómo la cabellera de Trump ondeaba mientras avanzaba hacia el avión.
El movimiento provocado por el viento dejó al descubierto más cuero cabelludo de lo habitual.
Ese episodio terminó convirtiéndose en otro punto de comparación después de que el presidente reapareciera públicamente el miércoles.
Esta vez, su peinado lucía con considerablemente más volumen durante su participación en el Red Rock Resort.
Las diferencias entre ambas apariciones fueron suficientes para que usuarios comenzaran a preguntarse qué había ocurrido con su cabello.
El nuevo peinado de Trump provoca comentarios en redes
La transformación visible no pasó desapercibida y rápidamente provocó especulaciones entre quienes siguieron las imágenes de su presentación en Las Vegas.
El periodista Aaron Rupar fue uno de quienes reaccionaron públicamente al aspecto del presidente.
«¿Está Trump usando una peluca o qué demonios está pasando aquí?», escribió Rupar al comentar las imágenes.
Posteriormente volvió a referirse al tema y destacó específicamente el aparente cambio en el volumen de la cabellera presidencial.
«El cabello de Trump, eh, tiene mucho más volumen de lo normal», señaló el periodista.
Las especulaciones surgieron después de comparar las imágenes del miércoles con las diferentes apariciones públicas realizadas por Trump durante la última semana.
Hasta ahora, los comentarios mencionados se limitan a observaciones sobre el cambio visible en su apariencia.
La información proporcionada no establece cuál fue el motivo detrás de la diferencia en el volumen o color del cabello.
Lo evidente fue que su nueva apariencia consiguió generar conversación mientras Trump utilizaba su discurso en Las Vegas para hablar de política y Canadá.