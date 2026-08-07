El nuevo aspecto del cabello de Donald Trump desata especulaciones en redes ¿Qué le pasó?

Trump estrenó nuevo aspecto

Cabello mostró mayor volumen

Redes desataron especulaciones

Donald Trump apareció en Las Vegas con un cambio visible en su característica cabellera, provocando comentarios y preguntas entre usuarios de redes sociales.

El presidente, de 80 años, mostró un cabello aparentemente más abundante y con mayor volumen durante un evento celebrado el miércoles por la noche.

La diferencia llamó especialmente la atención porque, apenas unos días antes, imágenes públicas mostraban un aspecto distinto en su peinado.

Por qué importa: El cambio de imagen de Trump terminó robando parte de la atención durante una aparición centrada en política y su disputa comercial con Canadá.

Cabello de Donald Trump sorprende en Las Vegas

When Trump took the stage in Las Vegas on Wednesday with hair that appeared brighter than it had a day before and with more volume, it sparked memes, lighting theories and a fresh round of scrutiny of the president’s famous mane. 🔗: https://t.co/EVlOZz0dwp pic.twitter.com/yCOAakoVkw — The Wall Street Journal (@WSJ) August 7, 2026

Trump habló ante una multitud en el Red Rock Resort, en Las Vegas, donde volvió a referirse a sus adversarios políticos.

También dedicó parte de su intervención a hablar sobre Canadá y la guerra comercial que mantiene con ese país.

«Canadá es desagradable», dijo Trump durante su discurso ante los asistentes reunidos en el complejo de Las Vegas.

«Lo son. Son desagradables. Amo a su gente, pero son desagradables. Un liderazgo desagradable», agregó el presidente.

Sin embargo, mientras Trump hablaba de política, algunos espectadores comenzaron a concentrarse en un detalle completamente diferente: su cabello.

Su conocida melena rubia fresa parecía considerablemente más abundante y voluminosa que durante otras apariciones realizadas en los últimos días.

El cambio también parecía incluir una diferencia en el color del cabello, algo que alimentó todavía más los comentarios sobre su nueva apariencia.

La comparación resultó especialmente llamativa frente a su participación del martes en el programa Fox News at Night.

Durante aquella aparición, el cabello del presidente lucía diferente al peinado que mostró apenas un día después en Las Vegas.