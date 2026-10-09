Un juez de San Francisco dejó en libertad, sin pagar fianza en California, a un hombre acusado de sacar un cuchillo y lanzar amenazas en un autobús de Muni durante lo que su defensa describió como una grave crisis de salud mental. A cambio, le prohibió subir a Muni y portar armas, y le ordenó presentarse en 48 horas en un centro de servicios para recibir atención, según informó el medio Davis Vanguard el jueves 8 de octubre.

El caso muestra cómo se aplica In re Kowalczyk , el fallo de la Corte Suprema de California del jueves 30 de abril de 2026.

, el fallo de la Corte Suprema de California del jueves 30 de abril de 2026. Ese fallo dice que, en general, la fianza debe fijarse en una cantidad que la persona pueda pagar de forma razonable .

. Los jueces no pueden usar una fianza imposible de pagar para mantener a alguien en la cárcel cuando la ley no permite negarle la libertad.

Por qué importa: muchas familias latinas no pueden reunir miles de dólares para sacar a un ser querido de la cárcel. Si esa persona además vive una crisis de salud mental, unos días o semanas presa pueden costarle el trabajo, la vivienda y el tratamiento.

Qué pasó en el autobús

Según lo que se presentó en el Departamento 12 del Tribunal Superior de San Francisco, el hombre sacó un cuchillo dentro del autobús y murmuró amenazas cerca del conductor, diciendo que iba a «agarrarlos» y «darles una paliza». También golpeó una ventana y gritó amenazas. Davis Vanguard no publicó su nombre.

La fiscalía pidió mantenerlo preso: dijo que era un peligro para la comunidad y que podía no volver a la corte, porque antes faltó a una audiencia y tiene casos menores previos.

pidió mantenerlo preso: dijo que era un peligro para la comunidad y que podía no volver a la corte, porque antes faltó a una audiencia y tiene casos menores previos. La defensa respondió que sufría una crisis de salud mental, que no amenazó directamente a nadie, que nadie resultó herido y que faltó a la corte por confusión con la fecha, no para escapar.

El juez lo liberó bajo palabra (lo que en las cortes llaman «OR», sin pagar fianza) con tres condiciones: no subir a Muni, no portar armas de ningún tipo y presentarse en 48 horas en el Centro de Evaluación y Servicios Comunitarios (CASC) para recibir ayuda, incluida atención de salud mental.

Qué dice el fallo Kowalczyk

La Corte Suprema estatal partió de otro caso clave, In re Humphrey (2021), que declaró inconstitucional dejar a alguien preso solo porque no tiene dinero para la fianza. Con Kowalczyk, la corte fue más allá: