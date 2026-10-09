Un cuchillo, una crisis de salud mental y una segunda oportunidad: el fallo que está cambiando las fianzas en California
Publicado el 09/10/2026 a las 08:15
Un juez de San Francisco dejó en libertad, sin pagar fianza en California, a un hombre acusado de sacar un cuchillo y lanzar amenazas en un autobús de Muni durante lo que su defensa describió como una grave crisis de salud mental. A cambio, le prohibió subir a Muni y portar armas, y le ordenó presentarse en 48 horas en un centro de servicios para recibir atención, según informó el medio Davis Vanguard el jueves 8 de octubre.
- El caso muestra cómo se aplica In re Kowalczyk, el fallo de la Corte Suprema de California del jueves 30 de abril de 2026.
- Ese fallo dice que, en general, la fianza debe fijarse en una cantidad que la persona pueda pagar de forma razonable.
- Los jueces no pueden usar una fianza imposible de pagar para mantener a alguien en la cárcel cuando la ley no permite negarle la libertad.
Por qué importa: muchas familias latinas no pueden reunir miles de dólares para sacar a un ser querido de la cárcel. Si esa persona además vive una crisis de salud mental, unos días o semanas presa pueden costarle el trabajo, la vivienda y el tratamiento.
Qué pasó en el autobús
Según lo que se presentó en el Departamento 12 del Tribunal Superior de San Francisco, el hombre sacó un cuchillo dentro del autobús y murmuró amenazas cerca del conductor, diciendo que iba a «agarrarlos» y «darles una paliza». También golpeó una ventana y gritó amenazas. Davis Vanguard no publicó su nombre.
- La fiscalía pidió mantenerlo preso: dijo que era un peligro para la comunidad y que podía no volver a la corte, porque antes faltó a una audiencia y tiene casos menores previos.
- La defensa respondió que sufría una crisis de salud mental, que no amenazó directamente a nadie, que nadie resultó herido y que faltó a la corte por confusión con la fecha, no para escapar.
El juez lo liberó bajo palabra (lo que en las cortes llaman «OR», sin pagar fianza) con tres condiciones: no subir a Muni, no portar armas de ningún tipo y presentarse en 48 horas en el Centro de Evaluación y Servicios Comunitarios (CASC) para recibir ayuda, incluida atención de salud mental.
Qué dice el fallo Kowalczyk
La Corte Suprema estatal partió de otro caso clave, In re Humphrey (2021), que declaró inconstitucional dejar a alguien preso solo porque no tiene dinero para la fianza. Con Kowalczyk, la corte fue más allá:
- Fuera de los delitos graves en los que la Constitución estatal permite negar la fianza, el juez debe hacer una evaluación individual: la seguridad del público y de la víctima, la gravedad del cargo, los antecedentes, si la persona suele cumplir con la corte y su situación económica.
- La fianza no tiene que ser «cómoda» de pagar, pero el juez no puede fijar una cantidad «objetivamente inalcanzable» para encarcelar a alguien de forma indirecta.
No todos están de acuerdo. La Criminal Justice Legal Foundation, un grupo que defiende posturas más duras contra el crimen, dijo que la decisión expone a la población a nuevos delitos de reincidentes mientras esperan juicio. Uno de los jueces escribió una opinión aparte en la que dice que el fallo invita a que el Legislativo y el gobierno estatal respondan.
El reto: que haya tratamiento de verdad
Según Davis Vanguard, antes de Kowalczyk una persona en una situación parecida probablemente habría seguido presa hasta su siguiente audiencia, que podía ser semanas después. Pero el propio medio advierte que una orden de buscar tratamiento no garantiza que haya servicios disponibles ni que la persona los reciba.
California también endureció este año otra vía, la desviación por salud mental (tratamiento en lugar de juicio). La ley AB 46, firmada por el gobernador Gavin Newsom en junio, obliga al juez a determinar que la persona no representa un riesgo «sustancial e indebido» para la seguridad física de otros si recibe tratamiento en la comunidad.
Qué puedes hacer si un familiar en crisis es arrestado en California
- Pide al abogado que hable de la capacidad de pago: tras Kowalczyk, el juez debe tener en cuenta cuánto puede pagar la familia. Ten a mano pruebas de ingresos y gastos.
- Pregunta por la desviación por salud mental (sección 1001.36 del Código Penal): si el juez la aprueba, la persona recibe tratamiento supervisado y, si cumple, los cargos se desestiman. Hace falta un diagnóstico o tratamiento de los últimos cinco años; no aplica a delitos como el asesinato.
- Si no eres ciudadano, consulta también a un abogado de inmigración antes de aceptar cualquier acuerdo: un caso penal puede afectar tu estatus migratorio.
- En San Francisco, el CASC está en 564 6th Street, abre de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y su teléfono es 415-489-7300, según la ciudad.
- En una crisis, llama o envía un texto al 988 (marca 2 para español) antes de que la situación escale.
Fuentes: Davis Vanguard; Corte Suprema de California, In re Kowalczyk; Corte Suprema de California, In re Humphrey; CCAP; Criminal Justice Legal Foundation; Código Penal de California, sección 1001.36; Davis Vanguard (AB 46); SF.gov (CASC); 988 Lifeline. Datos consultados el 8 de octubre de 2026.