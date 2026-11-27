Trump convierte su mensaje de Thanksgiving en un ataque político y arremete contra inmigrantes
Publicado el 26/11/2026 a las 20:00
El presidente Donald Trump aprovechó el Día de Acción de Gracias para lanzar nuevos ataques contra sus adversarios políticos, cuestionar cifras oficiales de la economía y dirigir fuertes críticas contra los inmigrantes.
Lo que comenzó como un mensaje de felicitación a los estadounidenses terminó convirtiéndose en una publicación cargada de acusaciones contra funcionarios federales, opositores y comunidades migrantes.
Uno de los señalamientos más importantes estuvo dirigido al Departamento de Comercio, al que Trump acusó de haber presentado cifras incorrectas sobre el crecimiento económico antes de las elecciones de mitad de mandato.
El mandatario también pidió investigar lo que calificó como un posible error grave en la publicación de los datos del Producto Interno Bruto (PIB), después de que el gobierno revisara al alza el crecimiento correspondiente al tercer trimestre.
Trump exige investigar el PIB y acusa al Departamento de Comercio
Trump uses Thanksgiving message to air grievances, rail at critics https://t.co/xBxzNDfvJk
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 27, 2026
La controversia comenzó después de que la Oficina de Análisis Económico (BEA), organismo dependiente del Departamento de Comercio, actualizara su cálculo del crecimiento económico.
El informe divulgado el 25 de noviembre estableció que el PIB estadounidense avanzó a una tasa anualizada del 4.3% durante el tercer trimestre, frente al 3.4% estimado inicialmente.
Trump interpretó la diferencia como una posible manipulación política y sostuvo que los datos originales perjudicaron a su partido antes de los comicios del 3 de noviembre, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa acusación.
Sin embargo, las revisiones del PIB forman parte del procedimiento habitual de la BEA, que incorpora información económica adicional conforme recibe nuevos datos sobre consumo, inversión, comercio e inventarios.
Mensaje de Thanksgiving: Trump vuelve a atacar a inmigrantes y opositores[caption id="attachment_1701682" align="alignnone" width="1200"] Trump exige investigar el PIB y acusa al Departamento de Comercio. Foto Efe[/caption]
La publicación presidencial también incluyó mensajes dirigidos a sus críticos, a sectores progresistas y a personas que cuestionan sus proyectos de remodelación en la Casa Blanca.
Uno de los fragmentos más controvertidos estuvo dirigido a la comunidad somalí de Minnesota, a la que Trump mencionó dentro de una serie de críticas contra inmigrantes y grupos que considera responsables de problemas en el país.
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El mandatario también utilizó expresiones despectivas para referirse a personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, asociándolas con delincuencia y otros problemas sociales sin presentar pruebas que justificaran sus generalizaciones.
Las declaraciones provocaron atención por el tono del mensaje y por utilizar una celebración tradicionalmente familiar para insistir en sus enfrentamientos políticos y sus críticas contra distintos sectores de la sociedad.
¿Dónde pasó Thanksgiving Trump y qué consecuencias tiene el mensaje?
Mientras publicaba sus críticas, Trump permaneció en Florida, donde pasó parte del día jugando golf y participó en actividades relacionadas con la respuesta federal a las inundaciones en el estado.
También tenía previsto comunicarse telefónicamente con integrantes de las Fuerzas Armadas para felicitarlos por el Día de Acción de Gracias, como parte de las actividades presidenciales de la jornada.
El mensaje llega después de las derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato, un resultado que convirtió la economía, la migración y la confianza en las instituciones federales en temas centrales del debate político.
Por ahora, la solicitud de investigación de Trump no demuestra que existiera manipulación de las estadísticas económicas.
La diferencia entre ambas estimaciones responde a una revisión oficial, por lo que será importante conocer si alguna autoridad abre una investigación y qué evidencias presenta.