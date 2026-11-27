El presidente Donald Trump aprovechó el Día de Acción de Gracias para lanzar nuevos ataques contra sus adversarios políticos, cuestionar cifras oficiales de la economía y dirigir fuertes críticas contra los inmigrantes.

Lo que comenzó como un mensaje de felicitación a los estadounidenses terminó convirtiéndose en una publicación cargada de acusaciones contra funcionarios federales, opositores y comunidades migrantes.

Uno de los señalamientos más importantes estuvo dirigido al Departamento de Comercio, al que Trump acusó de haber presentado cifras incorrectas sobre el crecimiento económico antes de las elecciones de mitad de mandato.

El mandatario también pidió investigar lo que calificó como un posible error grave en la publicación de los datos del Producto Interno Bruto (PIB), después de que el gobierno revisara al alza el crecimiento correspondiente al tercer trimestre.

Trump exige investigar el PIB y acusa al Departamento de Comercio

Trump uses Thanksgiving message to air grievances, rail at critics https://t.co/xBxzNDfvJk — USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 27, 2026

La controversia comenzó después de que la Oficina de Análisis Económico (BEA), organismo dependiente del Departamento de Comercio, actualizara su cálculo del crecimiento económico.

El informe divulgado el 25 de noviembre estableció que el PIB estadounidense avanzó a una tasa anualizada del 4.3% durante el tercer trimestre, frente al 3.4% estimado inicialmente.

Trump interpretó la diferencia como una posible manipulación política y sostuvo que los datos originales perjudicaron a su partido antes de los comicios del 3 de noviembre, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa acusación.

Sin embargo, las revisiones del PIB forman parte del procedimiento habitual de la BEA, que incorpora información económica adicional conforme recibe nuevos datos sobre consumo, inversión, comercio e inventarios.