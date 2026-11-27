Escándalo en Disney: revelan supuesto romance de exdirector que dejó embarazada a empleada
Publicado el 26/11/2026 a las 19:10
Una nueva biografía no autorizada de Bob Iger, expresidente y exdirector ejecutivo de Disney, amenaza con cambiar la imagen pública de uno de los empresarios más influyentes de Hollywood.
El libro asegura que Iger mantuvo una relación extramarital con una empleada de ABC durante los años noventa, que habría terminado en un embarazo y un procedimiento para interrumpirlo.
La revelación fue publicada por The New York Times, que tuvo acceso anticipado a la biografía escrita por Robbie Whelan, periodista de The Wall Street Journal.
La publicación promete generar controversia porque aborda aspectos de la vida privada del empresario y cuestiona la distancia entre su comportamiento personal y su imagen pública como líder corporativo.
¿Qué revela el libro sobre Bob Iger y la empleada de ABC?
🚨🇺🇸 | NO FALLA: Se reveló que el exCEO de Disney, promotor del wokismo en la compañía y donante demócrata, embarazó a una empleada y luego la habría obligado a abortar.
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— La Derecha Diario (@laderechadiario) November 26, 2026
La obra, titulada The House of Mouse: Bob Iger and the War of Succession at Disney, reconstruye episodios personales y profesionales del empresario.
De acuerdo con el relato de Whelan, la relación ocurrió a principios de los años noventa, cuando Iger ocupaba un puesto directivo en ABC Entertainment.
La mujer trabajaba en el área de marketing de la cadena y tenía una posición inferior dentro de la estructura corporativa. Su identidad no ha sido revelada públicamente.
El autor sostiene que ambos mantuvieron una relación consensuada, pero asegura que el vínculo terminó en un embarazo y una interrupción traumática.
¿Por qué la biografía de Bob Iger genera tanta polémica?
🚨🇺🇸 | EL EXPRESIDENTE WOKE DE DISNEY, BOB IGER, EMBARAZÓ A UNA EMPLEADA DURANTE UNA INFIDELIDAD Y ELLA TERMINÓ ABORTANDO:
La biografía no autorizada "The House of Mouse", escrita por el periodista Robbie Whelan, revela que Bob Iger, el zurdo donante demócrata que hizo woke a Disney, habría mantenido una relación extramatrimonial con una subordinada de ABC durante los años 90.
Según la investigación, la mujer quedó embarazada y posteriormente se sometió a un aborto.
— La Derecha Diario (@laderechadiario) November 26, 2026
Uno de los aspectos más delicados es la diferencia de jerarquía entre Iger y la empleada, un elemento que abre interrogantes sobre las relaciones de poder dentro de las grandes corporaciones.
Whelan también presenta este episodio en contraste con el respaldo público que Iger manifestó al movimiento #MeToo, que impulsó conversaciones sobre el abuso de poder y las conductas inapropiadas.
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Según el periodista, Iger rechazó participar en entrevistas para la investigación y contrató a un abogado que envió advertencias legales a la editorial.
Las cartas expresaban preocupación por una posible representación falsa y difamatoria del empresario, según explicó Whelan al periódico estadounidense.
¿Qué respondió Disney sobre las acusaciones contra su exdirector?
Consultada por The New York Times, Disney evitó responder directamente sobre los señalamientos relacionados con la vida privada de su antiguo director ejecutivo.
En cambio, la compañía destacó la trayectoria de Iger y lo describió como uno de los directores ejecutivos más respetados de su generación.
La publicación llega en un momento especialmente significativo: Iger dejó el cargo de CEO el 18 de marzo de 2026, cuando Josh D'Amaro asumió el liderazgo de Disney.
Iger permaneció como asesor sénior y miembro del consejo de administración, con una salida definitiva de la compañía prevista para el 31 de diciembre de 2026.
¿Cuándo sale el libro y qué pueden esperar los lectores?
La biografía de 528 páginas está programada para publicarse en Estados Unidos el martes 1 de diciembre de 2026, bajo el sello editorial William Morrow.
La fecha coincide con la última reunión del consejo de administración de Disney a la que Iger tiene previsto asistir, según los reportes sobre el lanzamiento.
El libro no solamente aborda este episodio personal, sino también las disputas internas, las decisiones empresariales y las tensiones relacionadas con la sucesión del liderazgo de Disney.
Para los lectores, la publicación representa una oportunidad para conocer otra perspectiva sobre el empresario, aunque las afirmaciones personales deben entenderse como señalamientos atribuidos al autor y no como hechos comprobados de manera independiente.