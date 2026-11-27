Una nueva biografía no autorizada de Bob Iger, expresidente y exdirector ejecutivo de Disney, amenaza con cambiar la imagen pública de uno de los empresarios más influyentes de Hollywood.

El libro asegura que Iger mantuvo una relación extramarital con una empleada de ABC durante los años noventa, que habría terminado en un embarazo y un procedimiento para interrumpirlo.

La revelación fue publicada por The New York Times, que tuvo acceso anticipado a la biografía escrita por Robbie Whelan, periodista de The Wall Street Journal.

La publicación promete generar controversia porque aborda aspectos de la vida privada del empresario y cuestiona la distancia entre su comportamiento personal y su imagen pública como líder corporativo.

¿Qué revela el libro sobre Bob Iger y la empleada de ABC?

🚨🇺🇸 | NO FALLA: Se reveló que el exCEO de Disney, promotor del wokismo en la compañía y donante demócrata, embarazó a una empleada y luego la habría obligado a abortar. https://t.co/6SROK9Xnjz — La Derecha Diario (@laderechadiario) November 26, 2026

La obra, titulada The House of Mouse: Bob Iger and the War of Succession at Disney, reconstruye episodios personales y profesionales del empresario.

De acuerdo con el relato de Whelan, la relación ocurrió a principios de los años noventa, cuando Iger ocupaba un puesto directivo en ABC Entertainment.

La mujer trabajaba en el área de marketing de la cadena y tenía una posición inferior dentro de la estructura corporativa. Su identidad no ha sido revelada públicamente.

El autor sostiene que ambos mantuvieron una relación consensuada, pero asegura que el vínculo terminó en un embarazo y una interrupción traumática.