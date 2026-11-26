Millones de familias se preparan para celebrar Thanksgiving en Estados Unidos, pero el endurecimiento de las medidas migratorias está cambiando los planes de algunos viajeros.

Organizaciones defensoras de los inmigrantes advierten que el miedo a posibles detenciones de ICE está llevando incluso a personas con autorización legal para vivir y trabajar en el país a evitar desplazamientos.

La preocupación aumentó después de que agentes federales detuvieran a dos personas el 21 de noviembre en el aeropuerto Seattle-Tacoma, mientras abordaban un vuelo de Alaska Airlines rumbo a Los Ángeles.

El episodio, que provocó escenas de angustia frente a otros pasajeros, reavivó las dudas sobre los riesgos que enfrentan determinadas comunidades migrantes durante uno de los periodos de mayor movilidad del año.

Temor a ICE frena viajes de inmigrantes en EE.UU. en Thanksgiving

Immigrants are weighing the risks of holiday travel as the Trump administration ramps up airport enforcement efforts. https://t.co/8rQ5dcUU3F — USA TODAY (@USATODAY) November 25, 2026

La situación contrasta con las expectativas de movilidad para este feriado. La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) calcula que 81.5 millones de personas viajarán al menos 50 millas desde sus hogares entre el 24 y el 30 de noviembre.

Zachary Mueller, estratega de States at the Core, explicó que algunas personas sienten temor de salir de sus casas por la posibilidad de encontrarse con agentes migratorios durante sus desplazamientos.

Su organización ha capacitado a aproximadamente 75,000 personas para documentar y monitorear detenciones de ICE, una labor que refleja la preocupación de distintas comunidades ante las operaciones federales.

El temor también alcanza a familias que tienen trámites migratorios pendientes o permisos de trabajo, cuyos integrantes se preguntan si visitar a sus seres queridos podría exponerlos a una detención o separación familiar.