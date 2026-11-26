Thanksgiving bajo tensión: el temor a ICE está haciendo que inmigrantes reconsideren sus viajes en Estados Unidos
Publicado el 25/11/2026 a las 20:34
Millones de familias se preparan para celebrar Thanksgiving en Estados Unidos, pero el endurecimiento de las medidas migratorias está cambiando los planes de algunos viajeros.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes advierten que el miedo a posibles detenciones de ICE está llevando incluso a personas con autorización legal para vivir y trabajar en el país a evitar desplazamientos.
La preocupación aumentó después de que agentes federales detuvieran a dos personas el 21 de noviembre en el aeropuerto Seattle-Tacoma, mientras abordaban un vuelo de Alaska Airlines rumbo a Los Ángeles.
El episodio, que provocó escenas de angustia frente a otros pasajeros, reavivó las dudas sobre los riesgos que enfrentan determinadas comunidades migrantes durante uno de los periodos de mayor movilidad del año.
Temor a ICE frena viajes de inmigrantes en EE.UU. en Thanksgiving
Immigrants are weighing the risks of holiday travel as the Trump administration ramps up airport enforcement efforts. https://t.co/8rQ5dcUU3F
— USA TODAY (@USATODAY) November 25, 2026
La situación contrasta con las expectativas de movilidad para este feriado. La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) calcula que 81.5 millones de personas viajarán al menos 50 millas desde sus hogares entre el 24 y el 30 de noviembre.
Zachary Mueller, estratega de States at the Core, explicó que algunas personas sienten temor de salir de sus casas por la posibilidad de encontrarse con agentes migratorios durante sus desplazamientos.
Su organización ha capacitado a aproximadamente 75,000 personas para documentar y monitorear detenciones de ICE, una labor que refleja la preocupación de distintas comunidades ante las operaciones federales.
El temor también alcanza a familias que tienen trámites migratorios pendientes o permisos de trabajo, cuyos integrantes se preguntan si visitar a sus seres queridos podría exponerlos a una detención o separación familiar.
Detenciones en aeropuertos y controles migratorios generan preocupación
Immigrants fear holiday travel amid ICE crackdowns https://t.co/JRzFDu5xQy
— Central Oregon Daily News (@CODaily) November 25, 2026
El incidente de Seattle ocurrió cuando dos personas abordaban un vuelo comercial. ICE afirmó que buscaba detener a Ricardo Larrondo Mendoza por presuntamente haber excedido el tiempo autorizado de su visa.
El Departamento de Seguridad Nacional también señaló que la segunda persona detenida, Sofia Hernandez Mejia, habría agredido a un agente durante el operativo. Las circunstancias generaron cuestionamientos de autoridades locales y de la aerolínea.
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Otro elemento que preocupa a los defensores de inmigrantes es el intercambio de información entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y las autoridades migratorias.
Documentos oficiales describen un mecanismo mediante el cual TSA comparte con ICE información de pasajeros cuando identifica coincidencias específicas con los registros proporcionados por la agencia migratoria.
Sin embargo, es importante distinguir entre los controles de identidad y las verificaciones migratorias: tener una licencia REAL ID no demuestra por sí mismo la situación migratoria de una persona.
Desde febrero de 2026, quienes no presentan una identificación aceptada por TSA pueden recurrir al programa ConfirmID, que contempla una tarifa de 45 dólares para intentar verificar su identidad.
¿Qué pueden hacer los inmigrantes antes de viajar por Thanksgiving?
Krish O'Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge, recomendó que las personas con dudas sobre su situación migratoria consulten primero con un abogado antes de realizar cualquier desplazamiento.
La especialista también aconsejó llevar copias de los documentos migratorios pertinentes y verificar que la información personal y los permisos estén actualizados.
El llamado es especialmente relevante para quienes tienen solicitudes de asilo pendientes, visas vencidas, procesos migratorios abiertos o circunstancias legales que podrían requerir una evaluación individual.
El propio Puerto de Seattle reconoce que algunas personas con solicitudes migratorias pendientes o visas vencidas podrían encontrarse con operaciones de ICE en el aeropuerto y recomienda evaluar sus circunstancias antes de viajar.
La preocupación tampoco termina en las terminales aéreas. Organizaciones defensoras advierten que algunas personas consideran evitar los viajes por carretera, especialmente cuando atraviesan comunidades donde las autoridades locales colaboran con ICE.
Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump mantiene su política de aplicación estricta de las leyes migratorias. Según cifras publicadas por ICE, la agencia realizó 483,200 deportaciones durante el año fiscal 2026, una cifra récord según el organismo.
Para las familias inmigrantes, el resultado es una temporada festiva marcada por decisiones difíciles: reunirse con sus seres queridos o evitar desplazamientos que consideran potencialmente riesgosos.
Fuente: USA Today