Los aeropuertos de Houston se preparan para enfrentar uno de los periodos de mayor actividad del año. Las celebraciones de Thanksgiving anticipan miles de desplazamientos.

Las autoridades aeroportuarias estiman que más de 2 millones de pasajeros utilizarán las terminales George Bush Intercontinental (IAH) y William P. Hobby (HOU) durante el periodo vacacional.

El movimiento también representa un desafío para quienes tienen previsto viajar por carretera hasta los aeropuertos, donde ya se reportan congestionamientos vehiculares.

Aunque los controles de seguridad no presentaban largas filas durante el recorrido de Univision 45, el acceso a las terminales del aeropuerto Bush registraba importantes complicaciones.

Aeropuertos de Houston esperan más de 2 millones de viajeros por Thanksgiving

El tráfico aéreo y por carretera se intensifica en la víspera de Acción de Gracias. Viajeros reportaron largas filas en los controles de seguridad la mañana de este miércoles, con tiempos de espera de hasta 81 minutos.

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De acuerdo con las proyecciones, entre el 19 y el 30 de noviembre ambos aeropuertos recibirán una importante cantidad de pasajeros que viajarán para reunirse con familiares y amigos.

El George Bush Intercontinental concentraría aproximadamente 1.6 millones de viajeros, mientras que el aeropuerto William P. Hobby atendería a otros 443,000 pasajeros.

El miércoles 25 de noviembre está señalado como el día de mayor movimiento de salidas, mientras que el lunes 29 se proyecta como la jornada con más llegadas.

La concentración de pasajeros podría provocar demoras en los accesos, estacionamientos y áreas de documentación, incluso cuando los filtros de seguridad mantengan un flujo relativamente constante.