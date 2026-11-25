Aeropuertos de EE.UU. se preparan para el caos de Thanksgiving: lo que debes saber
Publicado el 25/11/2026 a las 18:48
Los aeropuertos de Houston se preparan para enfrentar uno de los periodos de mayor actividad del año. Las celebraciones de Thanksgiving anticipan miles de desplazamientos.
Las autoridades aeroportuarias estiman que más de 2 millones de pasajeros utilizarán las terminales George Bush Intercontinental (IAH) y William P. Hobby (HOU) durante el periodo vacacional.
El movimiento también representa un desafío para quienes tienen previsto viajar por carretera hasta los aeropuertos, donde ya se reportan congestionamientos vehiculares.
Aunque los controles de seguridad no presentaban largas filas durante el recorrido de Univision 45, el acceso a las terminales del aeropuerto Bush registraba importantes complicaciones.
Aeropuertos de Houston esperan más de 2 millones de viajeros por Thanksgiving
El tráfico aéreo y por carretera se intensifica en la víspera de Acción de Gracias. Viajeros reportaron largas filas en los controles de seguridad la mañana de este miércoles, con tiempos de espera de hasta 81 minutos.
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— N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 25, 2026
De acuerdo con las proyecciones, entre el 19 y el 30 de noviembre ambos aeropuertos recibirán una importante cantidad de pasajeros que viajarán para reunirse con familiares y amigos.
El George Bush Intercontinental concentraría aproximadamente 1.6 millones de viajeros, mientras que el aeropuerto William P. Hobby atendería a otros 443,000 pasajeros.
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El miércoles 25 de noviembre está señalado como el día de mayor movimiento de salidas, mientras que el lunes 29 se proyecta como la jornada con más llegadas.
La concentración de pasajeros podría provocar demoras en los accesos, estacionamientos y áreas de documentación, incluso cuando los filtros de seguridad mantengan un flujo relativamente constante.
Congestionamiento vial y recomendaciones para quienes salen de Houston
Nearly 2 million travelers are expected at Houston airports this Thanksgiving. Check flight status, parking availability and tips for avoiding delays. https://t.co/N1kUYfbQnB
— KHOU 11 News Houston (@KHOU) November 25, 2026
La experiencia de algunos viajeros refleja la importancia de anticiparse a las complicaciones. Mario Rodríguez, quien viajaba hacia Carolina del Norte, explicó que su vuelo estaba programado a tiempo.
Sin embargo, decidió llegar con tres horas de anticipación para evitar contratiempos. También reservó estacionamiento previamente y optó por viajar con poco equipaje.
Las autoridades recomiendan comprobar la terminal correspondiente y la ubicación del mostrador de facturación de cada aerolínea antes de salir de casa.
En el aeropuerto Bush, quienes necesiten trasladarse entre terminales pueden utilizar el sistema Skyway, que permite realizar conexiones sin abandonar las instalaciones aeroportuarias.
Además, los usuarios que planeen estacionar sus vehículos en ecopark2 deben realizar una reservación antes de llegar, debido a la demanda prevista durante las vacaciones.
Viajar por Thanksgiving será más caro para millones de texanos
El movimiento aeroportuario forma parte de un desplazamiento mucho mayor en Texas. La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) calcula que aproximadamente 5.7 millones de residentes viajarán al menos 50 millas desde sus hogares.
La cifra representa una ligera disminución frente al año anterior, una tendencia que la organización relaciona con el encarecimiento de los viajes durante la temporada festiva.
Entre los factores que presionan los presupuestos familiares destacan los aumentos del 17% en los vuelos nacionales y del 9% en los internacionales.
El incremento de los precios podría modificar los planes de algunas familias, aunque Thanksgiving continúa siendo una de las fechas de mayor movilidad en Estados Unidos.
Para quienes todavía tienen previsto viajar, anticipar las reservaciones, revisar los horarios y contemplar posibles retrasos puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo o perder un vuelo.
¿Qué deben hacer los viajeros antes de llegar al aeropuerto?
- Por qué importa: Evitar retrasos y vuelos perdidos.
- El dato: Más de dos millones de pasajeros.
- El proceso: Revisar terminales, horarios y estacionamientos.
- Qué pueden hacer: Llegar temprano y reservar anticipadamente.
También conviene consultar directamente con la aerolínea cualquier modificación del itinerario y verificar las condiciones del estacionamiento antes de salir de casa.