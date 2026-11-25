Trump autoriza ayuda federal para Florida

Seis condados recibirán asistencia económica

Casi 3 mil viviendas resultaron afectadas

Trump declaración desastre Florida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una declaración de desastre para Florida que permitirá a miles de damnificados por las inundaciones registradas a principios de noviembre acceder a ayudas del Gobierno federal.

La medida beneficiará a los residentes de seis condados afectados por las intensas precipitaciones, según informó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la agencia EFE, la aprobación permitirá a las familias solicitar asistencia para alojamiento y reparación de viviendas, además de proporcionar recursos a los gobiernos locales para atender las consecuencias de las inundaciones.

La decisión llega en vísperas del Día de Acción de Gracias, mientras numerosas familias de Florida enfrentan las pérdidas materiales ocasionadas por las lluvias.

Trump declaración desastre Florida ¿Qué condados de Florida podrán solicitar ayuda federal?

La División de Manejo de Emergencias de Florida informó a través de la red social X que los residentes de Brevard, Indian River, St. Lucie, Martin, Palm Beach y Okeechobee podrán solicitar asistencia.

Los primeros cinco condados se encuentran en la costa atlántica del estado, mientras que Okeechobee está ubicado en el interior de Florida.

Las ayudas federales estarán destinadas a cubrir necesidades de alojamiento y reparación de viviendas afectadas por las inundaciones.

Asimismo, la FEMA financiará una parte de los gastos realizados por los gobiernos locales para retirar escombros e implementar medidas de emergencia.