Trump aprueba declaración de desastre para Florida: seis condados podrán solicitar ayuda federal
Publicado el 25/11/2026 a las 15:43
- Trump autoriza ayuda federal para Florida
- Seis condados recibirán asistencia económica
- Casi 3 mil viviendas resultaron afectadas
Trump declaración desastre Florida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó una declaración de desastre para Florida que permitirá a miles de damnificados por las inundaciones registradas a principios de noviembre acceder a ayudas del Gobierno federal.
La medida beneficiará a los residentes de seis condados afectados por las intensas precipitaciones, según informó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la agencia EFE, la aprobación permitirá a las familias solicitar asistencia para alojamiento y reparación de viviendas, además de proporcionar recursos a los gobiernos locales para atender las consecuencias de las inundaciones.
La decisión llega en vísperas del Día de Acción de Gracias, mientras numerosas familias de Florida enfrentan las pérdidas materiales ocasionadas por las lluvias.
Trump declaración desastre Florida ¿Qué condados de Florida podrán solicitar ayuda federal?
La División de Manejo de Emergencias de Florida informó a través de la red social X que los residentes de Brevard, Indian River, St. Lucie, Martin, Palm Beach y Okeechobee podrán solicitar asistencia.
Los primeros cinco condados se encuentran en la costa atlántica del estado, mientras que Okeechobee está ubicado en el interior de Florida.
Las ayudas federales estarán destinadas a cubrir necesidades de alojamiento y reparación de viviendas afectadas por las inundaciones.
Asimismo, la FEMA financiará una parte de los gastos realizados por los gobiernos locales para retirar escombros e implementar medidas de emergencia.
Casi 3 mil viviendas resultaron afectadas
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, había solicitado al presidente Donald Trump la declaración de desastre mediante una carta fechada el pasado 9 de noviembre.
En el documento, el mandatario estatal reportó que 2,973 viviendas habían resultado afectadas, según un primer recuento realizado por las autoridades de los condados.
Por su parte, el senador republicano por Florida Rick Scott informó en X que Trump lo llamó personalmente para comunicarle que había aprobado la solicitud.
La declaración responde específicamente a los daños ocasionados por las precipitaciones registradas entre el 1 y el 3 de noviembre.
Familias enfrentan un difícil Día de Acción de Gracias
Horas antes de conocerse la aprobación, la congresista demócrata por Florida Lois Frankel había solicitado que la asistencia federal llegara antes de la celebración del Día de Acción de Gracias.
La legisladora realizó el llamado durante una rueda de prensa acompañada por autoridades locales.
“Cientos de familias de Florida han perdido sus casas, sus autos y sus pertenencias, y afrontan un Día de Acción de Gracias especialmente difícil”, afirmó Frankel en un comunicado tras la aprobación.
La asistencia federal permitirá a los damnificados de los seis condados solicitar recursos para atender algunas de las necesidades derivadas de las inundaciones.
Florida solicitará otra declaración de desastre
El gobernador Ron DeSantis anunció el lunes que su administración presentará una nueva solicitud de declaración de desastre ante el Gobierno federal.
Según el mandatario estatal, algunas zonas de Florida recibieron entre 380 y 510 milímetros de lluvia durante la última semana.
Además, las agencias estatales han realizado casi 500 rescates en zonas inundadas, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el gobernador.
Las precipitaciones de principios de noviembre también alcanzaron niveles extraordinarios en el condado de Brevard, donde se encuentra Cabo Cañaveral.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), entre el 1 y el 3 de noviembre se registraron hasta 627 milímetros de lluvia en ese condado.
Estas precipitaciones ocurrieron sin que hubiera un huracán o una tormenta tropical de por medio.
La nueva solicitud anunciada por DeSantis se sumará a la declaración de desastre que Trump ya aprobó para atender los daños registrados a principios de noviembre.
Con información de EFE.