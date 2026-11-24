Costco retira crema batida Kirkland.

Aldi retira dos pastas Priano.

Alertas por cheddar y carnes.

Antes de preparar la cena de Thanksgiving, revisa el refrigerador y el congelador. Cuatro avisos afectan lotes de crema batida, pasta rellena, queso cheddar y carnes congeladas.

Alamance Foods retiró un lote de crema batida Kirkland Signature tras recibir reportes de olor y sabor a químico. El fabricante señaló que podría contener residuos de un producto de limpieza.

Busca latas de 15 onzas (425 gramos), artículo 1777000, código AC50, fecha APR/02/27 y hora impresa entre 00:35 y 02:45.

Costco vendió el lote en 12 estados, entre ellos Florida, Georgia e Illinois. Si tu lata coincide con el aviso, deja de usarla y devuélvela para recibir un reembolso completo.

Aldi retira dos pastas Priano por posible riesgo de botulismo

Whipped cream and cheddar cheese products are among food products recalled over the past month. https://t.co/u1EnGDdAyO — The Desert Sun (@MyDesert) November 23, 2026



Aldi retiró dos variedades de tortelloni Priano, carbonara y hierbas con queso, por posibles fallas en el control de temperatura que pudieron favorecer el crecimiento de Clostridium botulinum.

Ambas presentaciones son de 9 onzas, llevan el lote T9101926 y tienen fecha de consumo preferente del 18 de diciembre de 2026.

Se vendieron en tiendas seleccionadas de Alabama, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, incluidas compras en línea. Aldi informó que, al anunciar el retiro, no había recibido reportes de enfermedad.

Desecha la pasta o llévala a Aldi para obtener un reembolso. Si la comiste y tienes visión doble o dificultad para hablar o tragar, busca atención médica inmediata.