Una falla de Delta obliga a hacer cálculos a mano y desata cientos de retrasos en Atlanta antes de Thanksgiving
Publicado el 22/11/2026 a las 12:26
- Atlanta registró 364 vuelos demorados.
- Delta recurrió a cálculos manuales.
- FAA reguló llegadas a Atlanta.
Una falla en un sistema de Delta Air Lines complicó los viajes del domingo 22 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.
FlightAware registró 364 retrasos en un corte de la mañana. El total del aeropuerto incluía alrededor de 200 llegadas y 164 salidas.
La cifra correspondía al conjunto de vuelos demorados en Atlanta. Otro recuento de FlightAware, poco después de las 9 a. m., ya se acercaba a 400.
La interrupción coincidió con el inicio de los viajes por Thanksgiving. El aeropuerto prevé recibir más de 4 millones de pasajeros hasta el 1 de diciembre.
Qué falló en el sistema de Delta antes del despegue
🇺🇸 Un problema de automatización provocó una demora en tierra para los vuelos de Delta en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, uno de los más concurridos del mundo, según @FoxNews
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— Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) November 22, 2026
Delta confirmó que el problema afectó el sistema que automatiza los cálculos de peso y balance para los aviones que se preparaban para salir.
Esos cálculos permiten verificar cómo se distribuye el peso a bordo antes del despegue.
Los equipos de la aerolínea pasaron a realizar las verificaciones manualmente para que los vuelos pudieran seguir saliendo mientras se reparaba el sistema.
Delta también coordinó con los controladores aéreos el flujo de aviones para reducir la congestión en las puertas de embarque y las zonas de maniobra.
La FAA frenó vuelos de Delta con destino a Atlanta
A petición de Delta, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una pausa temporal en las salidas de vuelos de la aerolínea con destino a Atlanta.
La FAA sustituyó esa orden por un programa de demoras en tierra. Los vuelos podían despegar hacia Atlanta después de esperar en sus aeropuertos de origen.
La medida tenía previsto expirar a las 12:59 p. m., hora local, según el aviso citado en el reporte inicial.
La FAA reportó una espera promedio de 57 minutos para los vuelos de Delta sujetos a esa medida.
Los retrasos de Delta también alcanzaron a otros aeropuertos
En Atlanta, las salidas también acumularon demoras mientras los equipos preparaban los aviones con los procedimientos manuales.
En el aeropuerto Logan de Boston, se retrasaron más de una docena de vuelos de Delta entre esa ciudad y Atlanta.
En Chicago también se reportaron al menos dos vuelos de Delta hacia Atlanta afectados por la falla.
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Atlanta News First recogió reportes de pasajeros afectados en otros aeropuertos, entre ellos Miami, Newark y LaGuardia, en Nueva York.
Cómo revisar el estado de un vuelo de Delta
Los viajeros pueden buscar su vuelo por número o por ruta en la página de estado de vuelos de Delta.
La aplicación Fly Delta reúne el estado del viaje y la información de la puerta de embarque.
Quienes tengan una conexión en Atlanta pueden comprobar por separado el estado de cada tramo de su itinerario.
La aplicación también ofrece alertas en tiempo real para seguir los cambios durante el viaje.
FUENTE: fox5atlanta, telemundoatlanta