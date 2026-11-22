Atlanta registró 364 vuelos demorados.

Delta recurrió a cálculos manuales.

FAA reguló llegadas a Atlanta.

Una falla en un sistema de Delta Air Lines complicó los viajes del domingo 22 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

FlightAware registró 364 retrasos en un corte de la mañana. El total del aeropuerto incluía alrededor de 200 llegadas y 164 salidas.

La cifra correspondía al conjunto de vuelos demorados en Atlanta. Otro recuento de FlightAware, poco después de las 9 a. m., ya se acercaba a 400.

La interrupción coincidió con el inicio de los viajes por Thanksgiving. El aeropuerto prevé recibir más de 4 millones de pasajeros hasta el 1 de diciembre.

Qué falló en el sistema de Delta antes del despegue

🇺🇸 Un problema de automatización provocó una demora en tierra para los vuelos de Delta en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, uno de los más concurridos del mundo, según @FoxNews https://t.co/6DGNVHEtAE — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) November 22, 2026



Delta confirmó que el problema afectó el sistema que automatiza los cálculos de peso y balance para los aviones que se preparaban para salir.

Esos cálculos permiten verificar cómo se distribuye el peso a bordo antes del despegue.

Los equipos de la aerolínea pasaron a realizar las verificaciones manualmente para que los vuelos pudieran seguir saliendo mientras se reparaba el sistema.

Delta también coordinó con los controladores aéreos el flujo de aviones para reducir la congestión en las puertas de embarque y las zonas de maniobra.