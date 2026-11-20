FDA alerta por hormonas en pastas dentales y enjuagues bucales para niños y adultos: más de 51,000 unidades retiradas
Publicado el 20/11/2026 a las 18:35
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre el retiro de 51,762 unidades de pastas dentales y enjuagues bucales de la marca ORL Organic Oral Care, tras detectar contaminación hormonal.
La medida afecta a seis productos destinados a niños y adultos, distribuidos en todo Estados Unidos, según el informe de retirada de la agencia federal.
El fabricante, ORL Labs, inició el retiro voluntario el 12 de octubre de 2026, después de que las pruebas identificaran sustancias hormonales en muestras de sus productos.
La FDA clasificó posteriormente el retiro como Clase II, una categoría que advierte sobre posibles efectos adversos temporales o reversibles mediante tratamiento médico.
¿Por qué la FDA retira estas pastas dentales y enjuagues bucales?
The voluntary recall comes after testing found hormones in samples of the products, according to an FDA enforcement report. https://t.co/ToI0M0yBzN
— USA TODAY (@USATODAY) November 20, 2026
Los análisis identificaron progesterona, estradiol o dehidroepiandrosterona (DHEA), tres hormonas cuya presencia motivó la retirada de los productos de higiene bucal.
Sin embargo, la FDA no informó las concentraciones detectadas, ni explicó cómo ocurrió la contaminación cruzada durante el proceso de fabricación.
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Tampoco se detallaron enfermedades o lesiones relacionadas con los artículos afectados, por lo que no debe interpretarse el retiro como una confirmación de daños a consumidores.
La clasificación Clase II indica un riesgo potencial, pero no significa que todas las unidades contaminadas necesariamente provoquen problemas de salud.
Lista de pastas dentales y enjuagues bucales retirados por la FDA
La retirada incluye tres variedades de pasta dental y tres presentaciones de enjuague bucal, algunas comercializadas específicamente para menores de edad.
Los productos afectados tienen fechas de vencimiento comprendidas entre septiembre de 2026 y agosto de 2028, aunque deben verificarse también sus números de lote.
Estos son los seis artículos incluidos en la alerta federal, junto con sus códigos UPC para facilitar su identificación:
La coincidencia del nombre comercial no basta para determinar si una unidad está afectada. Es necesario revisar el lote correspondiente.
¿Qué hacer si compraste alguno de los productos retirados?
La FDA no incluyó instrucciones específicas para los compradores en la información proporcionada sobre esta retirada.
Como medida preventiva, los consumidores pueden suspender el uso de los productos potencialmente afectados mientras confirman su identificación con el fabricante.
Quienes tengan dudas pueden comunicarse con ORL Labs al 844-675-5227 o escribir a orl@orlcares.com para solicitar información sobre el retiro.
Si una persona presenta síntomas preocupantes tras utilizar alguno de estos artículos, debe consultar a un profesional de salud y conservar el envase para facilitar su identificación.
Lo que debes saber sobre la alerta de la FDA
– Por qué importa: La retirada involucra productos utilizados diariamente por adultos y niños.
– El dato: Son 51,762 unidades de seis presentaciones diferentes.
– El proceso: La FDA identificó hormonas y clasificó el retiro como Clase II.
– Qué pueden hacer: Revisar códigos UPC, lotes y fechas de vencimiento antes de continuar utilizando los productos.
Fuente: USA Today