La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre el retiro de 51,762 unidades de pastas dentales y enjuagues bucales de la marca ORL Organic Oral Care, tras detectar contaminación hormonal.

La medida afecta a seis productos destinados a niños y adultos, distribuidos en todo Estados Unidos, según el informe de retirada de la agencia federal.

El fabricante, ORL Labs, inició el retiro voluntario el 12 de octubre de 2026, después de que las pruebas identificaran sustancias hormonales en muestras de sus productos.

La FDA clasificó posteriormente el retiro como Clase II, una categoría que advierte sobre posibles efectos adversos temporales o reversibles mediante tratamiento médico.

¿Por qué la FDA retira estas pastas dentales y enjuagues bucales?

The voluntary recall comes after testing found hormones in samples of the products, according to an FDA enforcement report. https://t.co/ToI0M0yBzN — USA TODAY (@USATODAY) November 20, 2026

Los análisis identificaron progesterona, estradiol o dehidroepiandrosterona (DHEA), tres hormonas cuya presencia motivó la retirada de los productos de higiene bucal.

Sin embargo, la FDA no informó las concentraciones detectadas, ni explicó cómo ocurrió la contaminación cruzada durante el proceso de fabricación.

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Tampoco se detallaron enfermedades o lesiones relacionadas con los artículos afectados, por lo que no debe interpretarse el retiro como una confirmación de daños a consumidores.

La clasificación Clase II indica un riesgo potencial, pero no significa que todas las unidades contaminadas necesariamente provoquen problemas de salud.