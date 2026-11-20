Target anunció sus ofertas de Black Friday 2026, con descuentos de hasta 50% y una promoción que permitirá ganar tarjetas de regalo de hasta $1,000.

La cadena estadounidense confirmó que su evento comercial comenzará el 22 de noviembre y finalizará el 29, con promociones en tiendas físicas y plataformas digitales.

El anuncio llega cuando numerosas familias en Estados Unidos preparan sus compras navideñas y buscan aprovechar las rebajas en tecnología, juguetes y productos para el hogar.

Target también ofrecerá lanzamientos exclusivos de Pokémon, Topps y otros productos, además de beneficios especiales para determinados miembros de su programa de fidelidad.

- Qué pueden hacer: Comparar precios y revisar ofertas.

¿Cuándo comienza el Black Friday 2026 en Target?

[caption id="attachment_1701363" align="alignnone" width="1199"]Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]

Las ofertas comenzarán el domingo 22 de noviembre en Target.com, su aplicación móvil y establecimientos participantes de Estados Unidos.

Los miembros de Target Circle 360 tendrán acceso anticipado a determinadas promociones desde el miércoles 25 de noviembre, a las 2:00 a.m., hora del Centro.

Target mantendrá cerradas sus tiendas durante el Día de Acción de Gracias, el jueves 26 de noviembre, aunque las compras digitales seguirán disponibles.

Los establecimientos reabrirán el viernes 27 de noviembre a las 6:00 a.m., hora local, cuando comenzarán las promociones especiales presenciales.