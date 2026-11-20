Target adelanta el Black Friday 2026: descuentos y premios
Publicado el 19/11/2026 a las 20:40
Target anunció sus ofertas de Black Friday 2026, con descuentos de hasta 50% y una promoción que permitirá ganar tarjetas de regalo de hasta $1,000.
La cadena estadounidense confirmó que su evento comercial comenzará el 22 de noviembre y finalizará el 29, con promociones en tiendas físicas y plataformas digitales.
El anuncio llega cuando numerosas familias en Estados Unidos preparan sus compras navideñas y buscan aprovechar las rebajas en tecnología, juguetes y productos para el hogar.
Target también ofrecerá lanzamientos exclusivos de Pokémon, Topps y otros productos, además de beneficios especiales para determinados miembros de su programa de fidelidad.
- Qué pueden hacer: Comparar precios y revisar ofertas.
¿Cuándo comienza el Black Friday 2026 en Target?[caption id="attachment_1701363" align="alignnone" width="1199"] Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Las ofertas comenzarán el domingo 22 de noviembre en Target.com, su aplicación móvil y establecimientos participantes de Estados Unidos.
Los miembros de Target Circle 360 tendrán acceso anticipado a determinadas promociones desde el miércoles 25 de noviembre, a las 2:00 a.m., hora del Centro.
Target mantendrá cerradas sus tiendas durante el Día de Acción de Gracias, el jueves 26 de noviembre, aunque las compras digitales seguirán disponibles.
Los establecimientos reabrirán el viernes 27 de noviembre a las 6:00 a.m., hora local, cuando comenzarán las promociones especiales presenciales.
Black Friday en Target: productos con descuentos de hasta 50%
Entre las principales ofertas destacan descuentos de hasta 50% en audífonos y bocinas Beats y Bose, además de rebajas de hasta $100 en dispositivos Apple seleccionados.
Los juguetes de Barbie, Hot Wheels, Monster Jam y VTech tendrán descuentos de hasta 50%, mientras otras marcas ofrecerán el segundo producto a mitad de precio.
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En artículos para el hogar, Target ofrecerá rebajas de hasta 50% en productos seleccionados de Cuisinart, Keurig y GreenPan, además de promociones en equipos Dyson y Shark.
Del 26 al 29 de noviembre también habrá descuentos en ropa, árboles navideños con 40% de rebaja y pijamas Wondershop desde $5.
¿Cómo ganar una tarjeta de regalo de $1,000 en Target?
Una de las promociones más llamativas del Black Friday permitirá que los primeros 100 clientes elegibles de cada tienda reciban tarjetas de regalo.
Los premios serán de $25, $50 o $100, mientras que una persona de ese grupo por establecimiento recibirá una tarjeta de $1,000.
Para participar, los compradores deberán obtener un boleto que comenzará a distribuirse aproximadamente una hora antes de la apertura del viernes 27.
No será necesario comprar productos, pero los participantes deberán tener al menos 13 años y canjear su boleto durante la primera hora de funcionamiento.
¿Cómo aprovechar las ofertas de Target y ahorrar más?
Target también prepara lanzamientos exclusivos de productos relacionados con BTS, POP MART y cartas Topps de la NBA el viernes 27 de noviembre.
El sábado 28 llegará una colección de cartas Pokémon, uno de los lanzamientos especiales anunciados para el fin de semana comercial.
Los compradores podrán utilizar Order Pickup, Drive Up y entregas el mismo día, según disponibilidad, para evitar desplazamientos innecesarios.
Además, la garantía navideña de precios permitirá solicitar ajustes en artículos elegibles si su precio baja antes del 24 de diciembre de 2026.
Fuente: Telemundo