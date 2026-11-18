Paquistaní recibe condena por complot contra Trump

FBI frustró plan con agentes encubiertos

Acusado buscaba vengar muerte de general iraní

Plan para asesinar a Trump. Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a 27 años y medio de prisión a Asif Merchant, un ciudadano paquistaní de 48 años, por participar en un plan para asesinar al presidente Donald Trump y a otros altos funcionarios estadounidenses.

Según informó la agencia EFE, Merchant recibió una sentencia de 330 meses de cárcel en Brooklyn, Nueva York, después de que un jurado lo declarara culpable en marzo de terrorismo internacional y conspiración para cometer un asesinato por encargo.

La investigación determinó que el acusado actuaba por encargo de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC), en una operación que buscaba atacar a figuras políticas estadounidenses durante la campaña presidencial de 2024.

El complot fue desarticulado por el FBI antes de que pudiera ejecutarse, gracias a la colaboración de un informante y la intervención de agentes federales encubiertos.

Plan para asesinar a Trump ¿Cómo planeaba ejecutar el asesinato de Trump?

🚨 BREAKING: The Iranian IRGC operative who tried to hire hitmen to ASSASSINATE President Trump and other officials has been sentenced to 27+ YEARS in federal prison, DOJ says He should never see the light of day AGAIN! Asif Merchant, 48, of Pakistan, got 330 months in Brooklyn federal court for attempted terrorism and m*rder for hire He admitted the IRGC sent him to AVENGE Qasem Soleimani, and said Trump was the ultimate target His "hitmen" were undercover FBI agents. He paid them $5,000 up front and was arrested on July 12, 2024, the day he planned to fly out of the country He met his Iranian handler about 15 TIMES in Tehran before flying here to set up a k*lling at a political rally 🤯 "If you come to America on behalf of a foreign power to commit terrorist acts, we will find you and lock you away." — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 17, 2026

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Merchant viajó al país en abril de 2024 con el objetivo de reclutar sicarios que pudieran asesinar a un político durante un acto de campaña.

El ciudadano paquistaní contactó a un conocido para desarrollar la operación, sin saber que esa persona informaría a las autoridades federales y colaboraría posteriormente con los investigadores.

Durante las conversaciones, Merchant se reunió con individuos que supuestamente estaban dispuestos a cometer el asesinato, pero que en realidad eran agentes encubiertos del FBI.

Como parte de los preparativos, entregó 5,000 dólares como anticipo para contratar a los presuntos sicarios, una transacción que terminó convirtiéndose en evidencia de la conspiración.