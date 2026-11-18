Condenan a 27 años de prisión a hombre que planeó asesinar a Donald Trump por encargo de Irán
Publicado el 18/11/2026 a las 16:13
- Paquistaní recibe condena por complot contra Trump
- FBI frustró plan con agentes encubiertos
- Acusado buscaba vengar muerte de general iraní
Plan para asesinar a Trump. Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a 27 años y medio de prisión a Asif Merchant, un ciudadano paquistaní de 48 años, por participar en un plan para asesinar al presidente Donald Trump y a otros altos funcionarios estadounidenses.
Según informó la agencia EFE, Merchant recibió una sentencia de 330 meses de cárcel en Brooklyn, Nueva York, después de que un jurado lo declarara culpable en marzo de terrorismo internacional y conspiración para cometer un asesinato por encargo.
La investigación determinó que el acusado actuaba por encargo de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC), en una operación que buscaba atacar a figuras políticas estadounidenses durante la campaña presidencial de 2024.
El complot fue desarticulado por el FBI antes de que pudiera ejecutarse, gracias a la colaboración de un informante y la intervención de agentes federales encubiertos.
Plan para asesinar a Trump ¿Cómo planeaba ejecutar el asesinato de Trump?
🚨 BREAKING: The Iranian IRGC operative who tried to hire hitmen to ASSASSINATE President Trump and other officials has been sentenced to 27+ YEARS in federal prison, DOJ says
He should never see the light of day AGAIN!
Asif Merchant, 48, of Pakistan, got 330 months in Brooklyn federal court for attempted terrorism and m*rder for hire
He admitted the IRGC sent him to AVENGE Qasem Soleimani, and said Trump was the ultimate target
His "hitmen" were undercover FBI agents.
He paid them $5,000 up front and was arrested on July 12, 2024, the day he planned to fly out of the country
He met his Iranian handler about 15 TIMES in Tehran before flying here to set up a k*lling at a political rally 🤯
"If you come to America on behalf of a foreign power to commit terrorist acts, we will find you and lock you away."
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 17, 2026
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Merchant viajó al país en abril de 2024 con el objetivo de reclutar sicarios que pudieran asesinar a un político durante un acto de campaña.
El ciudadano paquistaní contactó a un conocido para desarrollar la operación, sin saber que esa persona informaría a las autoridades federales y colaboraría posteriormente con los investigadores.
Durante las conversaciones, Merchant se reunió con individuos que supuestamente estaban dispuestos a cometer el asesinato, pero que en realidad eran agentes encubiertos del FBI.
Como parte de los preparativos, entregó 5,000 dólares como anticipo para contratar a los presuntos sicarios, una transacción que terminó convirtiéndose en evidencia de la conspiración.
Trump, Biden y Nikki Haley figuraban entre los posibles objetivos
A Pakistani man, Asif Merchant, was sentenced to more than 27 years in prison for a foiled plot to kill President Trump and other U.S. officials, according to the DOJ.
Merchant told the court he had been recruited by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps. https://t.co/Ak1hlRxMZT
— The Washington Post (@washingtonpost) November 18, 2026
Durante el juicio, Merchant reconoció que creía que Donald Trump era el objetivo final del complot, aunque también mencionó a otras figuras políticas estadounidenses.
Entre los posibles blancos aparecían el entonces presidente Joe Biden y Nikki Haley, exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y aspirante presidencial republicana durante 2024.
Los investigadores encontraron búsquedas relacionadas con mítines electorales y la ubicación de un acto de Trump en Nueva Jersey, además de publicaciones contra Estados Unidos y el mandatario.
Según EFE, estas evidencias fueron presentadas durante el proceso judicial para demostrar los preparativos y las intenciones del acusado.
Plan para asesinar a Trump ¿Qué relación tenía el acusado con Irán?
🚨 Asif Merchant, the Pakistani man convicted in an Iran-directed murder-for-hire plot with President Trump among the potential targets, got 27.5 years in federal prison today. His hired "hitmen" were undercover FBI agents. Rough hiring process. https://t.co/P5TrjSmsXf
— Next News Network (@nextnews) November 18, 2026
El Departamento de Justicia sostuvo que Merchant se incorporó voluntariamente a la Guardia Revolucionaria iraní, donde recibió entrenamiento en inteligencia y contraespionaje.
Durante el juicio, el acusado explicó que el plan estaba relacionado con el deseo de vengar la muerte del comandante iraní Qasem Soleimani, ocurrida en enero de 2020.
Soleimani murió durante un ataque estadounidense con drones, un episodio que agravó las tensiones entre Washington y Teherán y que Merchant vinculó con sus motivaciones.
¿Cómo logró el FBI frustrar el complot?
La operación fue descubierta después de que el contacto inicial de Merchant alertara al FBI sobre sus intenciones y aceptara colaborar con las autoridades.
Los agentes encubiertos documentaron las conversaciones y el pago anticipado destinado a contratar a los supuestos asesinos, impidiendo que el plan avanzara.
Merchant fue detenido en Texas cuando intentaba abandonar Estados Unidos, según la información proporcionada por EFE.
Con la sentencia de 330 meses de prisión, la justicia estadounidense cerró esta etapa del proceso contra el ciudadano paquistaní por su participación en la conspiración.