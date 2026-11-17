Matan a músico mexicano en bautizo de EEUU; su familia pide ayuda para repatriarlo
Publicado el 17/11/2026 a las 12:12
- Baterista mexicano murió baleado tras un bautizo
- Policía de Phoenix busca a responsables
- Familia recauda fondos para repatriarlo a Sonora
Matan a músico mexicano. El músico mexicano Isidro Rodríguez Pereyra, conocido como “Chilo” o “Chilito”, fue asesinado a balazos después de tocar en una fiesta de bautizo en Phoenix, Arizona. Tenía 37 años y también trabajaba como barbero.
El ataque ocurrió el 8 de noviembre de 2026, cuando el baterista había terminado su presentación en una celebración privada. De acuerdo con N+, fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después de su llegada.
Su muerte dejó a una familia buscando respuestas y recursos para trasladar sus restos a Nogales, Sonora, mientras las autoridades estadounidenses continúan investigando el homicidio.
Matan a músico mexicano ¿Cómo ocurrió el asesinato del músico mexicano en Arizona?[caption id="attachment_1701174" align="alignnone" width="628"] Valentina e Isidro Pereyra, hermanos del músico mexicano, organizaron una campaña de recaudación para cubrir los gastos funerarios y de repatriación. Foto: GoFundMe. [/caption]
Según los reportes de N+ y 12News, retomados también por Yahoo, la balacera ocurrió en una residencia ubicada cerca de la avenida 83 y Camelback Road, en Maryvale, al oeste de Phoenix.
El músico había sido contratado como baterista de una agrupación para amenizar la celebración de un bautizo. El ataque armado se produjo después de que concluyera su participación musical.
Los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a Rodríguez Pereyra a un hospital cercano. Sin embargo, las heridas que sufrió resultaron mortales.
La Policía de Phoenix confirmó que no había personas detenidas por el homicidio, pese a que en la fiesta había numerosos asistentes y cámaras de vigilancia.
Policía de Phoenix solicita ayuda para encontrar a los agresores[caption id="attachment_1701169" align="alignnone" width="1092"] La familia de “Chilito” lo recordó como un hombre alegre, generoso y apasionado por la música, el fútbol y sus hijos. Foto: GoFundMe.[/caption]
La sargento Sheree Lee, del Departamento de Policía de Phoenix, pidió a los asistentes y a cualquier persona con información colaborar para identificar a los responsables.
“Se puede proporcionar información de forma anónima”, indicó la oficial, de acuerdo con uno de los reportes periodísticos proporcionados.
Las autoridades señalaron que los ciudadanos pueden comunicarse con Silent Witness al 480-WITNESS o al 480-TESTIGO, además de enviar información mediante el sitio silentwitness.org.
También se contempla una posible recompensa para quienes aporten datos que permitan realizar un arresto o contribuir al esclarecimiento del caso.
Familia de “Chilito” recauda dinero para llevarlo a Sonora[caption id="attachment_1701172" align="alignnone" width="1196"] Familiares de Isidro Rodríguez Pereyra buscan recaudar fondos para trasladar sus restos a Nogales, Sonora, donde desean darle el último adiós. Foto: GoFundMe.[/caption]
Tras el asesinato, sus hermanos Valentina Pereyra e Isidro Pereyra organizaron una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios, el memorial y el traslado de sus restos a México.
La familia desea que el músico descanse en Nogales, Sonora, junto a su hermano y su abuelita, según explicaron los organizadores de la recaudación.
“Fue un maravilloso padre, hijo, hermano y amigo que trajo tanta luz y alegría a la vida de todos los que lo rodearon”, expresaron sus familiares en la campaña.
La recaudación registraba 1,630 dólares de una meta de 9,000, con 21 donaciones, según las cifras incluidas en la información proporcionada.
Los organizadores también señalaron que cualquier cantidad adicional será destinada a apoyar a los hijos del músico y cubrir otros gastos familiares.
Matan a músico mexicano: Recuerdan su pasión por la música y sus hijos[caption id="attachment_1701170" align="alignnone" width="744"] Chilito” era músico y barbero, además de un padre dedicado que disfrutaba pasar tiempo con sus hijos, según recordó su familia. Foto: GoFundMe.[/caption]
En el mensaje publicado en GoFundMe, la familia describió a “Chilito” como un hombre alegre, generoso y dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban.
Además de tocar la batería y trabajar como barbero, disfrutaba del fútbol y, especialmente, de pasar tiempo con sus hijos.
Sus familiares agradecieron las muestras de cariño y pidieron compartir la campaña para ayudarles a despedirlo en su tierra natal.
Mientras continúa la búsqueda de los responsables, la familia enfrenta los gastos de repatriación y espera poder darle el último adiós en Sonora.[caption id="attachment_1701171" align="alignnone" width="568"] Isidro Rodríguez Pereyra, conocido como “Chilito”, fue asesinado a los 37 años después de tocar en una fiesta de bautizo en Phoenix, Arizona. Foto: GoFundMe.[/caption]