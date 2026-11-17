Baterista mexicano murió baleado tras un bautizo

Policía de Phoenix busca a responsables

Familia recauda fondos para repatriarlo a Sonora

Matan a músico mexicano. El músico mexicano Isidro Rodríguez Pereyra, conocido como “Chilo” o “Chilito”, fue asesinado a balazos después de tocar en una fiesta de bautizo en Phoenix, Arizona. Tenía 37 años y también trabajaba como barbero.

El ataque ocurrió el 8 de noviembre de 2026, cuando el baterista había terminado su presentación en una celebración privada. De acuerdo con N+, fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después de su llegada.

Su muerte dejó a una familia buscando respuestas y recursos para trasladar sus restos a Nogales, Sonora, mientras las autoridades estadounidenses continúan investigando el homicidio.

Matan a músico mexicano ¿Cómo ocurrió el asesinato del músico mexicano en Arizona?

[caption id="attachment_1701174" align="alignnone" width="628"]Valentina e Isidro Pereyra, hermanos del músico mexicano, organizaron una campaña de recaudación para cubrir los gastos funerarios y de repatriación. Foto: GoFundMe.[/caption]

Según los reportes de N+ y 12News, retomados también por Yahoo, la balacera ocurrió en una residencia ubicada cerca de la avenida 83 y Camelback Road, en Maryvale, al oeste de Phoenix.

El músico había sido contratado como baterista de una agrupación para amenizar la celebración de un bautizo. El ataque armado se produjo después de que concluyera su participación musical.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a Rodríguez Pereyra a un hospital cercano. Sin embargo, las heridas que sufrió resultaron mortales.

La Policía de Phoenix confirmó que no había personas detenidas por el homicidio, pese a que en la fiesta había numerosos asistentes y cámaras de vigilancia.