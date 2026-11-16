Lindsay Clancy enfrentará otro juicio en marzo.

El primer jurado no logró unanimidad.

La defensa argumenta que sufrió psicosis posparto.

Nuevo juicio Lindsay Clancy. Lindsay Clancy, la exenfermera estadounidense acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts en 2023, enfrentará un nuevo juicio el 29 de marzo de 2027, después de que el primer proceso fuera declarado nulo.

El juez William Sullivan estableció la fecha durante una audiencia celebrada este lunes en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, según informó la agencia EFE con base en reportes de medios estadounidenses.

La decisión llega después de que el jurado del primer juicio no consiguiera alcanzar un veredicto unánime, lo que impidió resolver el caso y obligó a programar otro proceso judicial.

Nuevo juicio Lindsay Clancy ¿Por qué Lindsay Clancy será juzgada nuevamente?

🚨 Lindsay Clancy will be retried for killing her kids. 🎥: Law and Crime https://t.co/2JlqGR0k2x — TMZ (@TMZ) November 16, 2026

El primer juicio terminó sin una decisión definitiva debido a las diferencias entre los integrantes del jurado, quienes no lograron ponerse de acuerdo sobre la responsabilidad penal de la acusada.

Ante esta situación, el magistrado determinó que Clancy, de 36 años, deberá comparecer nuevamente ante un tribunal para responder por los hechos ocurridos en enero de 2023.

La semana pasada, el juez también rechazó una solicitud presentada por la defensa para desestimar los cargos contra la exenfermera.

Además, los abogados solicitaron investigar la actuación de uno de los miembros del jurado, a quien acusan de haber impedido que se alcanzara un veredicto unánime.

Por su parte, la Fiscalía pidió imponer restricciones a las comunicaciones públicas relacionadas con el proceso, con el objetivo de evitar posibles prejuicios que afecten al nuevo juicio.