Lindsay Clancy enfrentará nuevo juicio por la muerte de sus tres hijos: ya hay fecha
Publicado el 16/11/2026 a las 14:11
- Lindsay Clancy enfrentará otro juicio en marzo.
- El primer jurado no logró unanimidad.
- La defensa argumenta que sufrió psicosis posparto.
Nuevo juicio Lindsay Clancy. Lindsay Clancy, la exenfermera estadounidense acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts en 2023, enfrentará un nuevo juicio el 29 de marzo de 2027, después de que el primer proceso fuera declarado nulo.
El juez William Sullivan estableció la fecha durante una audiencia celebrada este lunes en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, según informó la agencia EFE con base en reportes de medios estadounidenses.
La decisión llega después de que el jurado del primer juicio no consiguiera alcanzar un veredicto unánime, lo que impidió resolver el caso y obligó a programar otro proceso judicial.
Nuevo juicio Lindsay Clancy ¿Por qué Lindsay Clancy será juzgada nuevamente?
🚨 Lindsay Clancy will be retried for killing her kids.
🎥: Law and Crime https://t.co/2JlqGR0k2x
— TMZ (@TMZ) November 16, 2026
El primer juicio terminó sin una decisión definitiva debido a las diferencias entre los integrantes del jurado, quienes no lograron ponerse de acuerdo sobre la responsabilidad penal de la acusada.
Ante esta situación, el magistrado determinó que Clancy, de 36 años, deberá comparecer nuevamente ante un tribunal para responder por los hechos ocurridos en enero de 2023.
La semana pasada, el juez también rechazó una solicitud presentada por la defensa para desestimar los cargos contra la exenfermera.
Además, los abogados solicitaron investigar la actuación de uno de los miembros del jurado, a quien acusan de haber impedido que se alcanzara un veredicto unánime.
Por su parte, la Fiscalía pidió imponer restricciones a las comunicaciones públicas relacionadas con el proceso, con el objetivo de evitar posibles prejuicios que afecten al nuevo juicio.
¿Qué ocurrió con los tres hijos de Lindsay Clancy?
Lindsay Clancy has a new trial date in the deaths of her three young children. A Massachusetts judge on Monday scheduled the retrial for March 29, after her first trial ended in a hung jury.
Clancy, 36, is charged with killing her daughter Cora, 5, and sons Dawson, 3, and Callan, 8 months, at their Duxbury home in January 2023. She then attempted suicide, leaving her partially paralyzed.
At her first trial, the central question was whether she was legally responsible for the killings. Her attorney, Kevin Reddington, argued she was suffering from postpartum psychosis and should be found not guilty by reason of insanity — known in Massachusetts as a lack of criminal responsibility.
Eleven jurors favored that verdict, which would have sent her to a state psychiatric hospital. One held out, prompting Judge William Sullivan to declare a mistrial Sept. 4.
Prosecutors indicated Monday that they again want a jury trial, which Reddington said suggests they will pursue a first-degree murder conviction.
Sullivan last week rejected defense efforts to block a retrial, including an argument that trying Clancy again would violate her constitutional rights.
Prosecutors wanted a May trial or later because of scheduling conflicts. Her lawyers pushed for an earlier date so Sullivan could oversee the case before retiring in June.
Source: @reuters, @cnn
— Mosheh Oinounou (@Mosheh) November 16, 2026
Clancy fue acusada de causar la muerte de sus tres hijos en enero de 2023, dentro de la vivienda familiar ubicada en Duxbury, Massachusetts.
Las víctimas fueron identificadas como Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de apenas ocho meses de edad.
De acuerdo con la información difundida por EFE, la Fiscalía sostiene que los menores murieron por estrangulamiento.
Después de los hechos, Clancy sufrió lesiones graves que la dejaron parcialmente paralizada, según el reporte de la agencia.
El caso ha continuado en los tribunales mientras las partes mantienen posiciones distintas sobre la responsabilidad penal de la acusada.
La defensa argumenta que sufrió psicosis posparto
Lindsay Clancy’s retrial is officially set to begin March 29, 2027. The date was confirmed Monday as Clancy appeared in a Plymouth courtroom, where the judge urged attorneys to agree on a new trial date in March or April, saying he “wants to get this done.” Clancy’s case is moving forward following September’s mistrial. She is accused of killing her three children before attempting to take her own life in January 2023.
— Court TV (@CourtTV) November 16, 2026
Uno de los principales argumentos presentados por los abogados de Lindsay Clancy es que la exenfermera sufrió psicosis posparto.
La defensa ha utilizado esta condición como parte de su estrategia judicial, aunque el reporte de EFE no detalla las pruebas médicas presentadas ni las conclusiones de los especialistas.
La discusión sobre su estado mental forma parte del proceso, pero no modifica el hecho de que los cargos continúan vigentes tras la decisión del juez.
¿Qué cargos enfrentará en marzo de 2027?
Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado si mantendrá los cargos de asesinato en primer grado o si buscará acusaciones menores durante el nuevo juicio.
Según ABC News, citado por EFE, la fiscal Jennifer Sprague defendió que Clancy vuelva a ser juzgada por un jurado.
Esa postura podría indicar que la acusación buscará mantener los cargos más graves, aunque todavía no existe una decisión definitiva anunciada públicamente.
La última audiencia previa al juicio está programada para el 18 de marzo de 2027, mientras que el nuevo proceso comenzará el 29 de marzo.