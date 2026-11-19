El nombre tiene una historia relacionada con una crisis financiera, el caos en las calles y una tradición comercial que se extendió por el mundo.

El Black Friday o Viernes Negro se celebrará el 27 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. Millones de consumidores aprovecharán los descuentos, pero pocos conocen el verdadero origen de su nombre.

- Por qué importa: Aunque hoy es sinónimo de ofertas y compras navideñas, el término Black Friday tuvo inicialmente un significado negativo.

Origen del Black Friday: ¿por qué se llama así?

[caption id="attachment_1701289" align="alignnone" width="1189"]Origen del Black Friday: ¿por qué se llama así? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]

La expresión Black Friday apareció en la historia financiera estadounidense el 24 de septiembre de 1869, cuando una crisis sacudió el mercado del oro.

Los especuladores Jay Gould y James Fisk intentaron controlar el precio del metal, provocando una fuerte caída del mercado y pérdidas económicas.

Sin embargo, ese episodio no dio origen directamente al nombre de la jornada comercial que conocemos actualmente.

La explicación más aceptada se remonta a Filadelfia, durante las décadas de 1950 y 1960.

- El origen: La policía utilizaba la expresión Viernes Negro para describir el tráfico, las multitudes y el caos después de Acción de Gracias.

Con el tiempo, los comerciantes popularizaron otra explicación: era el día en que sus cuentas pasaban de números rojos, asociados con pérdidas, a números negros, relacionados con ganancias.