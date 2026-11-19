¿Por qué se llama Black Friday o Viernes Negro? El origen del día de compras más famoso de EEUU
Publicado el 18/11/2026 a las 20:41
El nombre tiene una historia relacionada con una crisis financiera, el caos en las calles y una tradición comercial que se extendió por el mundo.
El Black Friday o Viernes Negro se celebrará el 27 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. Millones de consumidores aprovecharán los descuentos, pero pocos conocen el verdadero origen de su nombre.
- Por qué importa: Aunque hoy es sinónimo de ofertas y compras navideñas, el término Black Friday tuvo inicialmente un significado negativo.
Origen del Black Friday: ¿por qué se llama así?[caption id="attachment_1701289" align="alignnone" width="1189"] Origen del Black Friday: ¿por qué se llama así? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
La expresión Black Friday apareció en la historia financiera estadounidense el 24 de septiembre de 1869, cuando una crisis sacudió el mercado del oro.
Los especuladores Jay Gould y James Fisk intentaron controlar el precio del metal, provocando una fuerte caída del mercado y pérdidas económicas.
Sin embargo, ese episodio no dio origen directamente al nombre de la jornada comercial que conocemos actualmente.
La explicación más aceptada se remonta a Filadelfia, durante las décadas de 1950 y 1960.
- El origen: La policía utilizaba la expresión Viernes Negro para describir el tráfico, las multitudes y el caos después de Acción de Gracias.
Con el tiempo, los comerciantes popularizaron otra explicación: era el día en que sus cuentas pasaban de números rojos, asociados con pérdidas, a números negros, relacionados con ganancias.
¿Qué tiene que ver el Black Friday con Acción de Gracias?
La historia del Black Friday también está relacionada con el calendario de las celebraciones estadounidenses.
En 1863, durante la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln proclamó una celebración nacional de Acción de Gracias.
Décadas después, en 1939, el presidente Franklin D. Roosevelt adelantó la festividad una semana para ampliar la temporada de compras navideñas.
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La decisión respondió a las preocupaciones de los comerciantes por el poco tiempo disponible entre Acción de Gracias y Navidad.
- La fecha clave: En 1941, el Congreso estableció que Acción de Gracias se celebraría el cuarto jueves de noviembre.
Por eso, el Black Friday ocurre al día siguiente de esa festividad, aunque no es un feriado federal.
¿Cómo se convirtió el Viernes Negro en una tradición mundial?
Durante la segunda mitad del siglo XX, las tiendas estadounidenses comenzaron a aprovechar el viernes posterior a Acción de Gracias para atraer compradores.
El término ganó popularidad comercial durante las décadas siguientes y terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de las compras navideñas.
Con la llegada del comercio electrónico, las promociones dejaron de concentrarse exclusivamente en los establecimientos físicos.
- Expansión internacional: Canadá, España, Argentina y Brasil adoptaron el Black Friday como una oportunidad para impulsar sus ventas.
También surgió el Cyber Monday, celebrado el lunes siguiente, con promociones enfocadas principalmente en las compras por internet.
En México, el Buen Fin funciona como una iniciativa comercial similar, aunque tiene su propio calendario y no siempre coincide con el Black Friday.
¿Es realmente el Black Friday el día de mayor consumo en EEUU?
El Black Friday es una de las jornadas comerciales más importantes de Estados Unidos, pero no siempre encabeza todas las mediciones de consumo.
Su posición depende de si se consideran las ventas por internet, las compras presenciales o el gasto total.
- En 2026: El Black Friday será el viernes 27 de noviembre y el Cyber Monday se celebrará el lunes 30.
La fecha también genera críticas de grupos ambientalistas que cuestionan el consumo excesivo y sus consecuencias para el medioambiente.
Pese a estas críticas, el Viernes Negro sigue siendo una tradición comercial que marca el comienzo de una etapa decisiva para las ventas navideñas.
Fuente: Univision