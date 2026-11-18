El pelo de Trump sorprende por su nuevo tono en Asia
Publicado el 18/11/2026 a las 18:58
El cabello del presidente estadounidense llamó la atención por sus tonos más oscuros durante su visita a Filipinas. La Casa Blanca no confirmó ningún cambio de color.
El presidente Donald Trump sorprendió con una apariencia diferente durante su viaje a Asia. Su cabello, habitualmente rubio claro, parecía más oscuro al llegar a Filipinas el 17 de noviembre, según informó USA TODAY.
- Por qué importa: Las imágenes despertaron especulaciones sobre un posible cambio de color, aunque no existe confirmación de que Trump se haya teñido el cabello.
El cabello de Trump parecía más oscuro al llegar a Filipinas
Trump must have dyed his hair on Air Force One, cuz it wasn’t that color when he left the White House headed to Asia yesterday. https://t.co/PktKihNwor
— Christopher Webb (@cwebbonline) November 17, 2026
Trump fue fotografiado descendiendo del Air Force One en Manila, donde participó en actividades relacionadas con la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
En esas imágenes, su cabello mostraba tonalidades castañas, diferentes del rubio claro con el que suele aparecer en actos públicos.
El cambio aparente también se observó durante la ceremonia de bienvenida y en algunas reuniones oficiales celebradas en Filipinas.
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- El detalle: Antes de salir de Washington, Trump había sido fotografiado con su característico cabello rubio, aunque algunas imágenes ya mostraban zonas más oscuras.
Las diferencias entre las fotografías provocaron comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a preguntarse si el presidente había cambiado de tinte.
Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten determinar si hubo un cambio real de color o si influyeron las condiciones de iluminación.
Jimmy Kimmel bromeó sobre el nuevo aspecto de Trump
President Donald Trump was seen with noticeably darker hair as he disembarked Air Force One upon arrival in the Philippines on Nov. 17. https://t.co/uVWqovFNxN
— USA TODAY (@USATODAY) November 18, 2026
El presentador Jimmy Kimmel también se refirió al cabello del presidente durante su monólogo del martes en el programa Jimmy Kimmel Live!.
Kimmel comentó que Trump había llegado tarde a la cumbre y que hacía mucho viento cuando descendió del avión presidencial.
Después, llamó la atención sobre su apariencia.
"Parece que ahora es castaño. Tiene el pelo castaño", dijo el comediante durante su intervención.
- La reacción: Kimmel convirtió el supuesto cambio de color en parte de su monólogo, aumentando la atención sobre las fotografías del mandatario.
El portavoz Davis Ingle respondió el 18 de noviembre con críticas contra Kimmel, pero no aclaró si Trump había modificado el color de su cabello.
Hasta ahora, se desconoce si el presidente utilizó algún producto para oscurecerlo.
Las fotografías en China muestran nuevamente un tono más claro
Trump left the United States for his Asian tour with blonde hair, but arrived in the Philippines already with dark hair. https://t.co/GJyXc40T1G
— Sprinter Report (@SprinterReport) November 18, 2026
La apariencia del cabello volvió a cambiar durante las siguientes actividades oficiales del mandatario.
El 18 de noviembre, Trump se reunió con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., en el Palacio de Malacañang.
Durante ese encuentro, su cabello parecía más claro, especialmente en la parte superior de la cabeza, aunque todavía mostraba algunos tonos castaños.
Posteriormente, a su llegada a Shenzhen, China, las fotografías mostraron un tono más cercano a su característico rubio.
- La diferencia: Las imágenes tomadas en Washington, Manila y Shenzhen muestran variaciones visibles, pero no demuestran que Trump se haya teñido.
Trump continúa su agenda diplomática en Asia
Más allá de los comentarios sobre su apariencia, Trump desarrolla una agenda de reuniones con líderes asiáticos.
En China fue recibido por el presidente Xi Jinping, con quien intercambió un breve saludo antes de continuar sus actividades.
El viaje incluye conversaciones sobre comercio, inteligencia artificial y cadenas de suministro, asuntos previstos en la agenda de cooperación económica regional.
La visita tiene previsto concluir el 19 de noviembre.
Por ahora, las fotografías muestran diferencias en el aspecto del cabello presidencial, pero sigue sin confirmarse si hubo un cambio de color intencional.