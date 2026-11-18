El cabello del presidente estadounidense llamó la atención por sus tonos más oscuros durante su visita a Filipinas. La Casa Blanca no confirmó ningún cambio de color.

El presidente Donald Trump sorprendió con una apariencia diferente durante su viaje a Asia. Su cabello, habitualmente rubio claro, parecía más oscuro al llegar a Filipinas el 17 de noviembre, según informó USA TODAY.

- Por qué importa: Las imágenes despertaron especulaciones sobre un posible cambio de color, aunque no existe confirmación de que Trump se haya teñido el cabello.

El cabello de Trump parecía más oscuro al llegar a Filipinas

Trump must have dyed his hair on Air Force One, cuz it wasn’t that color when he left the White House headed to Asia yesterday. https://t.co/PktKihNwor — Christopher Webb (@cwebbonline) November 17, 2026

Trump fue fotografiado descendiendo del Air Force One en Manila, donde participó en actividades relacionadas con la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En esas imágenes, su cabello mostraba tonalidades castañas, diferentes del rubio claro con el que suele aparecer en actos públicos.

El cambio aparente también se observó durante la ceremonia de bienvenida y en algunas reuniones oficiales celebradas en Filipinas.

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- El detalle: Antes de salir de Washington, Trump había sido fotografiado con su característico cabello rubio, aunque algunas imágenes ya mostraban zonas más oscuras.

Las diferencias entre las fotografías provocaron comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a preguntarse si el presidente había cambiado de tinte.

Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten determinar si hubo un cambio real de color o si influyeron las condiciones de iluminación.