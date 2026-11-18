Thanksgiving será el jueves 26 de noviembre de 2026. La ley federal no garantiza un pago adicional por trabajar ese día, pero existen excepciones.

En Estados Unidos, trabajar durante Thanksgiving no garantiza recibir un salario doble ni un pago adicional. Según el Departamento de Trabajo, la legislación federal no exige una compensación especial por los días festivos.

- Por qué importa: Millones de trabajadores podrían tener turnos durante Acción de Gracias, pero el dinero que reciban dependerá de las horas trabajadas y las condiciones laborales aplicables.

¿Cuánto debe ser el pago por trabajar en Thanksgiving?

[caption id="attachment_1701220" align="alignnone" width="1199"]¿Cuánto debe ser el pago por trabajar en Thanksgiving? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) no obliga a los empleadores privados a pagar más por trabajar durante un feriado.

Esto significa que una persona puede recibir su salario habitual aunque trabaje el jueves 26 de noviembre, cuando Estados Unidos celebra Thanksgiving.

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Sin embargo, algunas empresas ofrecen compensaciones adicionales como parte de sus políticas internas o acuerdos laborales.

- La regla federal: Trabajar ocho horas durante Thanksgiving no significa que deban pagarte automáticamente 16 horas.

- La excepción: Un contrato, convenio sindical o disposición estatal aplicable puede establecer beneficios adicionales.

El Departamento de Trabajo explica que los pagos especiales por vacaciones o días festivos generalmente dependen de acuerdos entre empleadores y trabajadores.