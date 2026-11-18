¿Cuánto te deben pagar si trabajas en Thanksgiving? Esto dice la ley
Publicado el 17/11/2026 a las 20:18
Thanksgiving será el jueves 26 de noviembre de 2026. La ley federal no garantiza un pago adicional por trabajar ese día, pero existen excepciones.
En Estados Unidos, trabajar durante Thanksgiving no garantiza recibir un salario doble ni un pago adicional. Según el Departamento de Trabajo, la legislación federal no exige una compensación especial por los días festivos.
- Por qué importa: Millones de trabajadores podrían tener turnos durante Acción de Gracias, pero el dinero que reciban dependerá de las horas trabajadas y las condiciones laborales aplicables.
¿Cuánto debe ser el pago por trabajar en Thanksgiving?[caption id="attachment_1701220" align="alignnone" width="1199"] ¿Cuánto debe ser el pago por trabajar en Thanksgiving? Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) no obliga a los empleadores privados a pagar más por trabajar durante un feriado.
Esto significa que una persona puede recibir su salario habitual aunque trabaje el jueves 26 de noviembre, cuando Estados Unidos celebra Thanksgiving.
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Sin embargo, algunas empresas ofrecen compensaciones adicionales como parte de sus políticas internas o acuerdos laborales.
- La regla federal: Trabajar ocho horas durante Thanksgiving no significa que deban pagarte automáticamente 16 horas.
- La excepción: Un contrato, convenio sindical o disposición estatal aplicable puede establecer beneficios adicionales.
El Departamento de Trabajo explica que los pagos especiales por vacaciones o días festivos generalmente dependen de acuerdos entre empleadores y trabajadores.
Las horas extra sí pueden aumentar tu pago en Thanksgiving
Aunque Thanksgiving es un feriado federal, las reglas sobre horas extra continúan aplicándose durante esa semana.
La FLSA establece que los trabajadores no exentos deben recibir al menos una vez y media su tarifa regular por las horas que superen las 40 semanales.
Por ejemplo, una persona que normalmente gana $20 por hora tendría derecho a recibir al menos $30 por cada hora extra cubierta por esta norma.
- El dato: La legislación federal establece un mínimo de 1.5 veces el salario regular por horas extra, no necesariamente el doble.
Es importante entender que trabajar durante Thanksgiving no convierte automáticamente todas las horas de ese día en horas extra.
El cálculo depende del total de horas efectivamente trabajadas durante la semana laboral y de las reglas aplicables al empleado.
¿Qué ocurre con los empleados del Gobierno federal?
Los trabajadores del Gobierno federal pueden tener condiciones diferentes a las de quienes trabajan en empresas privadas.
En determinados puestos, las normas federales permiten recibir un pago adicional cuando se trabaja durante un feriado oficial.
Sin embargo, el beneficio depende de factores como la clasificación del empleado, su jornada y las disposiciones que regulan su puesto.
- La diferencia: Algunos empleados federales elegibles pueden recibir el doble de su tarifa básica por las horas festivas correspondientes, sujeto a las reglas aplicables.
Esto no significa que todos los empleados públicos reciban automáticamente la misma compensación.
Además, los trabajadores estatales y municipales pueden estar sujetos a normas diferentes de las que regulan al personal federal.
¿Qué debes revisar antes de trabajar el 26 de noviembre?
Thanksgiving se celebrará el jueves 26 de noviembre de 2026, una fecha en la que numerosas familias estadounidenses se reúnen para compartir.
Sin embargo, sectores como el comercio, la hostelería y otros servicios pueden mantener operaciones durante el feriado.
Antes de aceptar un turno, conviene consultar las condiciones laborales para conocer si existe alguna compensación especial.
- Qué revisar: Tu contrato, las políticas de la empresa, los convenios sindicales y las leyes del estado donde trabajas.
- Lo que sigue: Si trabajas durante Thanksgiving, verifica tus horas semanales y revisa tu recibo de pago para comprobar que se aplicaron las tarifas correspondientes.
La legislación federal establece protecciones mínimas, pero algunos trabajadores pueden contar con beneficios adicionales según su empleador o las normas que regulen su empleo.
Fuente: Vive USA