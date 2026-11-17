Madre hispana de cuatro hijos muere en freeway; investigan cómo llegó hasta allí
Publicado el 17/11/2026 a las 12:38
- Madre hispana murió atropellada en freeway
- Familia exige esclarecer sus últimas horas
- Cuatro hijos quedaron sin su madre
Madre hispana murió atropellada. Ruby Modesta Ortiz, una madre hispana de 33 años y cuatro hijos, murió atropellada en el freeway 118 de California. Su familia exige respuestas sobre cómo terminó sola en la autopista durante la madrugada, antes de ser embestida por un vehículo cuyo conductor huyó.
La víctima fue encontrada alrededor de las 6:40 de la mañana del viernes 6 de noviembre de 2026, en un talud junto a los carriles en dirección oeste de la autopista 118, en Mission Hills, Los Ángeles.
Aunque las autoridades arrestaron a un sospechoso por el atropello, sus familiares aseguran que todavía desconocen qué ocurrió durante las últimas horas de Ruby, según reportaron FOX 11 y CBS Los Angeles.
Madre hispana murió atropellada: ¿Cómo terminó la madre hispana sola en el freeway 118?[caption id="attachment_1701182" align="alignnone" width="1046"] Familiares de Ruby Ortiz organizaron una campaña de recaudación para cubrir los gastos funerarios y apoyar económicamente a sus cuatro hijos. Foto: GoFundMe.[/caption]
Celeste Miranda, hermana de Ruby, explicó a CBS Los Angeles que una persona aseguró haber visto a la joven durante la madrugada del 6 de noviembre, aproximadamente entre la 1:25 y la 1:30.
Según ese testimonio, Ruby estaba dentro de un automóvil acompañada por un hombre que la familia cree que era su pareja.
“Muchas cosas no tienen sentido”, declaró Miranda a CBS Los Angeles, al expresar las dudas que rodean la muerte de su hermana.
FOX 11 informó que el hombre, identificado por los familiares únicamente como “Jr.”, habría sido visto con Ruby en un Honda Accord blanco de modelo antiguo.
Un automóvil que coincidía con esa descripción fue encontrado abandonado a poca distancia del lugar donde apareció el cuerpo de la mujer.
Familia teme que haya ocurrido algo antes del atropello[caption id="attachment_1701180" align="alignnone" width="478"] Ruby Modesta Ortiz dejó cuatro hijos, Isaiah, Elijah, Leilani y Evian, quienes ahora enfrentan la pérdida de su madre. Foto: GoFundMe.[/caption]
Miranda aseguró a FOX 11 que su hermana había comenzado una relación que preocupaba a sus familiares por posibles situaciones de violencia doméstica.
También relató que Ruby llamó angustiada a su madre poco antes de Halloween y que esta había observado moretones en su rostro.
La hermana de la víctima teme que Ruby pudiera haber sido empujada de un vehículo durante una discusión, aunque esa posibilidad no ha sido confirmada por las autoridades.
La familia pide al hombre conocido como “Jr.” que se comunique con ellos para explicar qué ocurrió durante las últimas horas de Ruby.
Miranda también rechazó los rumores difundidos en redes sociales que señalaban que su hermana vivía en situación de calle o tenía problemas de adicción.
Madre hispana murió atropellada: Arrestan a conductor sospechoso del atropello[caption id="attachment_1701178" align="alignnone" width="1200"] La familia de Ruby Ortiz busca respuestas sobre cómo terminó sola en una autopista de Los Ángeles durante la madrugada del 6 de noviembre. Foto: GoFundMe.[/caption]
El conductor señalado por las autoridades fue identificado como Justin Manuel Nepomuceno, quien fue arrestado y enfrenta cargos por darse a la fuga tras un accidente y homicidio vehicular.
De acuerdo con FOX 11, posteriormente fue liberado de custodia con un monitor electrónico colocado en el tobillo.
La Patrulla de Caminos de California (CHP) continúa investigando cómo llegó Ruby al freeway y qué ocurrió antes del atropello.
La oficina del médico forense del condado determinó que la mujer falleció por traumatismo contundente, según la información proporcionada.
Cuatro hijos quedaron sin su madre[caption id="attachment_1701179" align="alignnone" width="1028"] Ruby Modesta Ortiz, madre de cuatro hijos, murió a los 33 años tras ser atropellada en el freeway 118, en Mission Hills, California. Foto: GoFundMe.[/caption]
Ruby dejó cuatro hijos, Isaiah, Elijah, Leilani y Evian, cuyas edades oscilan entre los 4 y los 13 años, de acuerdo con CBS Los Angeles.
Su familiar Xochitl Barrios organizó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios y brindar apoyo económico a los menores.
“Cada dólar, cada mención, cada oración y cada acto de bondad hará la diferencia”, señala el mensaje de la recaudación, traducido del inglés.
La campaña había reunido $5,210 de una meta de $10,000, mediante 66 donaciones, según las cifras compartidas.
Mientras esperan respuestas, los familiares recuerdan a Ruby como una mujer alegre y una madre dedicada, para quien sus hijos eran su principal prioridad.