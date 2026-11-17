Madre hispana murió atropellada en freeway

Familia exige esclarecer sus últimas horas

Cuatro hijos quedaron sin su madre

Madre hispana murió atropellada. Ruby Modesta Ortiz, una madre hispana de 33 años y cuatro hijos, murió atropellada en el freeway 118 de California. Su familia exige respuestas sobre cómo terminó sola en la autopista durante la madrugada, antes de ser embestida por un vehículo cuyo conductor huyó.

La víctima fue encontrada alrededor de las 6:40 de la mañana del viernes 6 de noviembre de 2026, en un talud junto a los carriles en dirección oeste de la autopista 118, en Mission Hills, Los Ángeles.

Aunque las autoridades arrestaron a un sospechoso por el atropello, sus familiares aseguran que todavía desconocen qué ocurrió durante las últimas horas de Ruby, según reportaron FOX 11 y CBS Los Angeles.

Madre hispana murió atropellada: ¿Cómo terminó la madre hispana sola en el freeway 118?

[caption id="attachment_1701182" align="alignnone" width="1046"]Familiares de Ruby Ortiz organizaron una campaña de recaudación para cubrir los gastos funerarios y apoyar económicamente a sus cuatro hijos. Foto: GoFundMe.[/caption]

Celeste Miranda, hermana de Ruby, explicó a CBS Los Angeles que una persona aseguró haber visto a la joven durante la madrugada del 6 de noviembre, aproximadamente entre la 1:25 y la 1:30.

Según ese testimonio, Ruby estaba dentro de un automóvil acompañada por un hombre que la familia cree que era su pareja.

“Muchas cosas no tienen sentido”, declaró Miranda a CBS Los Angeles, al expresar las dudas que rodean la muerte de su hermana.

FOX 11 informó que el hombre, identificado por los familiares únicamente como “Jr.”, habría sido visto con Ruby en un Honda Accord blanco de modelo antiguo.

Un automóvil que coincidía con esa descripción fue encontrado abandonado a poca distancia del lugar donde apareció el cuerpo de la mujer.