Trump culpa a Biden por el caos aéreo mientras miles de pasajeros siguen varados
Publicado el 16/11/2026 a las 17:33
- Persisten cancelaciones tras suspensión nacional.
- Trump responsabiliza al Gobierno anterior.
- Congreso enfrenta nueva petición presupuestaria.
La crisis aérea abrió una disputa política: mientras miles de viajeros intentaban recuperar sus itinerarios, el Gobierno de Donald Trump responsabilizó a administraciones anteriores por el deterioro del control aéreo.
El domingo 15 de noviembre, FlightAware registraba 1.902 vuelos cancelados y 6.776 retrasados hasta las 15:30, hora del Este: un balance provisional de las afectaciones.
Las interrupciones persistían dos días después de la suspensión nacional de despegues del viernes 13, que desorganizó operaciones y conexiones en aeropuertos estadounidenses.
La reapertura del espacio aéreo no significó una recuperación inmediata: las aerolíneas todavía necesitaban reorganizar sus operaciones para trasladar a los pasajeros afectados.
Qué provocó la suspensión nacional de despegues
🇺🇸 | ¡Trump culpa a los equipos obsoletos de la FAA y a decisiones de la era Biden por el caos aéreo en todo el país!
El presidente Donald Trump asegura que la paralización masiva de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) el viernes dejó al descubierto una tecnología aeronáutica con ¡más de 50 años de antigüedad!
Además, acusa a la administración Biden de desperdiciar dinero en infraestructura incompatible.
— RAV Español (@RAVEspanol) November 16, 2026
La FAA informó que la emergencia comenzó aproximadamente a las 15:30 del viernes y que el tráfico se reanudó a las 20:15.
Según la agencia, una avalancha de datos desestabilizó su red y afectó las comunicaciones con aeronaves y las señales de radar.
Duffy vinculó el incidente con trabajos para sustituir conexiones de cobre por fibra óptica y señaló posibles errores del contratista o equipos defectuosos.
La FAA aisló el origen del problema y desactivó preventivamente la misma función en aproximadamente 60 enrutadores similares para reducir el riesgo de repetición.
Trump y Duffy responsabilizan a gobiernos anteriores
El secretario de Transporte, Sean Duffy, defendió la actuación de su equipo durante entrevistas dominicales y atribuyó la vulnerabilidad del sistema a años de rezago tecnológico.
Su argumento coloca la modernización pendiente en el centro de la discusión, mientras continúan las preguntas sobre el mantenimiento que desencadenó la falla.
Trump también culpó al Gobierno de Joe Biden y reclamó al Congreso recursos para renovar la infraestructura que sostiene el tráfico aéreo nacional.
Las acusaciones políticas, sin embargo, no sustituyen la investigación técnica: determinar el origen preciso del incidente sigue siendo necesario para establecer responsabilidades.
Fondos para la FAA enfrentan al Gobierno y demócratas
La controversia incluye cuánto dinero necesita la FAA y cómo se han utilizado las partidas que el Congreso ya autorizó para modernizarla.
Duffy había solicitado 30.000 millones de dólares adicionales, pero después del incidente elevó su petición a 50.000 millones, según reportó CNN.
El senador demócrata Chris Van Hollen cuestionó que el secretario responsabilizara al Congreso y pidió explicaciones sobre el aprovechamiento de los recursos existentes.
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El debate enfrenta dos prioridades que deberán resolverse conjuntamente: financiar las mejoras pendientes y explicar por qué falló la infraestructura durante su actualización.
Qué pueden hacer los pasajeros afectados
Antes de trasladarse al aeropuerto, los viajeros deben consultar directamente con su aerolínea el estado del vuelo y las alternativas de reprogramación.
American Airlines anunció exenciones de cargos por cambios para viajes programados hasta el miércoles 18 de noviembre, sujetas a sus condiciones.
Delta recomendó a quienes tuvieran flexibilidad considerar vuelos para el lunes o fechas posteriores, ante las dificultades de recuperación del servicio.
Conviene conservar confirmaciones, avisos y comprobantes, además de verificar conexiones antes de aceptar un nuevo itinerario.