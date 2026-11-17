Persisten cancelaciones tras suspensión nacional.

Trump responsabiliza al Gobierno anterior.

Congreso enfrenta nueva petición presupuestaria.

La crisis aérea abrió una disputa política: mientras miles de viajeros intentaban recuperar sus itinerarios, el Gobierno de Donald Trump responsabilizó a administraciones anteriores por el deterioro del control aéreo.

El domingo 15 de noviembre, FlightAware registraba 1.902 vuelos cancelados y 6.776 retrasados hasta las 15:30, hora del Este: un balance provisional de las afectaciones.

Las interrupciones persistían dos días después de la suspensión nacional de despegues del viernes 13, que desorganizó operaciones y conexiones en aeropuertos estadounidenses.

La reapertura del espacio aéreo no significó una recuperación inmediata: las aerolíneas todavía necesitaban reorganizar sus operaciones para trasladar a los pasajeros afectados.

Qué provocó la suspensión nacional de despegues

🇺🇸 | ¡Trump culpa a los equipos obsoletos de la FAA y a decisiones de la era Biden por el caos aéreo en todo el país! El presidente Donald Trump asegura que la paralización masiva de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) el viernes dejó al descubierto una tecnología aeronáutica con ¡más de 50 años de antigüedad! Además, acusa a la administración Biden de desperdiciar dinero en infraestructura incompatible. — RAV Español (@RAVEspanol) November 16, 2026



La FAA informó que la emergencia comenzó aproximadamente a las 15:30 del viernes y que el tráfico se reanudó a las 20:15.

Según la agencia, una avalancha de datos desestabilizó su red y afectó las comunicaciones con aeronaves y las señales de radar.

Duffy vinculó el incidente con trabajos para sustituir conexiones de cobre por fibra óptica y señaló posibles errores del contratista o equipos defectuosos.

La FAA aisló el origen del problema y desactivó preventivamente la misma función en aproximadamente 60 enrutadores similares para reducir el riesgo de repetición.