Retiro de queso Family Farmstead por posible listeria: qué revisar
Publicado el 16/11/2026 a las 13:00
Si compraste queso cheddar de granja, conviene que revises tu refrigerador. Family Farmstead Dairy, de Worcester, Nueva York, anunció un retiro de queso de la marca Family Farmstead por la posibilidad de que esté contaminado con Listeria monocytogenes. El aviso de la empresa se anunció y se publicó en la página de la FDA el martes 10 de noviembre de 2026.
¿Qué quesos son y cómo los reconozco?
La empresa dice que retira todos sus productos de cheddar. En la tabla del aviso aparecen dos, ambos de 8 onzas y envueltos en plástico:
- Raw Mild Cheddar
- Raw Sharp Cheddar
Afecta a todos los códigos de lote con fecha de consumo preferente 10/16/27 o anterior. Es decir, el 16 de octubre de 2027 o antes. Según el aviso, no se incluyen otros productos de Family Farmstead Dairy, salvo que la empresa los identifique.
¿En qué estados se vendió?
Según la FDA, el producto se distribuyó en tiendas de doce estados: Nueva York, Nueva Jersey, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Pensilvania, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Virginia, Virginia Occidental y Tennessee. El aviso no menciona tiendas específicas. Tampoco se trata de un retiro de todos los quesos del país.
¿Qué riesgo hay y quién debe cuidarse más?
Aquí conviene hablar con precisión: el aviso habla de una posible contaminación, no de casos confirmados. No da cifras de personas enfermas ni documenta un brote.
Lo que sí explica la empresa es qué puede causar la listeria. Según el aviso, puede provocar infecciones graves, y a veces mortales, en niños pequeños, personas frágiles o mayores y otras con el sistema inmunitario debilitado. En personas sanas, los síntomas pueden ser de corta duración: fiebre alta, dolor de cabeza fuerte, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. En embarazadas, la infección puede causar abortos espontáneos y muertes fetales.
Si tienes síntomas o te preocupa haber consumido el producto, consulta con un profesional de la salud.
¿Y esto qué cambia para cada quien?
Para ti como consumidor: si tienes uno de estos quesos, no lo consumas. Puedes devolverlo en el lugar de compra o comunicarte con la empresa.
Para las tiendas y distribuidores: la empresa les agradece su cooperación, pero el aviso no detalla qué pasos concretos siguen.
Para la empresa: dice que la medida forma parte de su compromiso de mejora continua y pide disculpas por las molestias.
¿Y el otro retiro que escuché?
El aviso aclara que esta decisión sigue a otro retiro, anunciado el 15 de octubre de 2026, de ciertos productos de cheddar crudo por posible contaminación con E. coli O26:H11 y O45:H2. Es otro riesgo, con otras bacterias. No lo mezcles con el de la listeria.
¿Qué sigue sin estar claro?
El aviso no indica cuántas unidades se vendieron ni cómo se detectó el posible problema. Tampoco da más datos de identificación del producto aparte de los que ya vimos. Si encuentras información distinta en otras coberturas, compárala con la lista de estados y los productos del aviso de la FDA.
¿Qué hago ahora?
Revisa la etiqueta de tu cheddar de Family Farmstead: nombre, tamaño de 8 onzas y fecha de consumo preferente. Si coincide, no lo comas y devuélvelo o llama. La empresa atiende al (607) 397-4044, de lunes a viernes. También puedes escribir al correo electrónico customerservice@familyfarmsteaddairy.com.
¿Quieres aprender a reconocer este tipo de avisos? En MundoNow publicamos antes una nota sobre otro retiro de queso por E. coli y una guía de alertas alimentarias de la FDA. Son casos anteriores y distintos, que no forman parte de este retiro. Te sirven para saber qué buscar la próxima vez: producto, lote, fechas, estados y qué hacer.
Fuentes: FDA: aviso de Family Farmstead Dairy del 10 de noviembre. Datos consultados el 15 de noviembre de 2026.