Si compraste queso cheddar de granja, conviene que revises tu refrigerador. Family Farmstead Dairy, de Worcester, Nueva York, anunció un retiro de queso de la marca Family Farmstead por la posibilidad de que esté contaminado con Listeria monocytogenes. El aviso de la empresa se anunció y se publicó en la página de la FDA el martes 10 de noviembre de 2026.

¿Qué quesos son y cómo los reconozco?

Infografía: MundoNow. Fuente: aviso de Family Farmstead Dairy publicado por la FDA el 10 de noviembre de 2026.

La empresa dice que retira todos sus productos de cheddar. En la tabla del aviso aparecen dos, ambos de 8 onzas y envueltos en plástico:

Raw Mild Cheddar

Raw Sharp Cheddar

Afecta a todos los códigos de lote con fecha de consumo preferente 10/16/27 o anterior. Es decir, el 16 de octubre de 2027 o antes. Según el aviso, no se incluyen otros productos de Family Farmstead Dairy, salvo que la empresa los identifique.

¿En qué estados se vendió?

Según la FDA, el producto se distribuyó en tiendas de doce estados: Nueva York, Nueva Jersey, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Pensilvania, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Virginia, Virginia Occidental y Tennessee. El aviso no menciona tiendas específicas. Tampoco se trata de un retiro de todos los quesos del país.

¿Qué riesgo hay y quién debe cuidarse más?

Aquí conviene hablar con precisión: el aviso habla de una posible contaminación, no de casos confirmados. No da cifras de personas enfermas ni documenta un brote.