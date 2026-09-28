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Alertas alimentarias que golpean a EE.UU.: Brotes, carne y queso retirados
Brotes y retiros de alimentos preocupan en Estados Unidos. Carne y queso están entre los productos bajo vigilancia de las autoridades.
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alertas alimentarias en EE.UU.
FOTO: Shutterstock

Publicado el28/09/2026 a las 10:10

Estados Unidos enfrenta nuevas alertas alimentarias tras un verano marcado por un aumento excepcional de infecciones, mientras autoridades investigan nuevos brotes y productos retirados. Por qué importa: Las alertas abarcan alimentos vendidos nacionalmente y obligan a consumidores a revisar refrigeradores y congeladores para identificar productos retirados.

Casi 20,000 casos marcaron la temporada de Cyclospora

Los CDC registraron 19,883 casos confirmados de ciclosporosis adquirida en EE.UU. entre mayo y agosto de 2026, frente a 1,180 durante igual periodo de 2025.
  • La agencia contabilizó además 1,064 hospitalizaciones y dos muertes, con casos reportados en 49 estados y el Distrito de Columbia.
El dato: Los CDC calificaron como “sin precedentes” el número de casos registrado esta temporada, aunque las infecciones recientes disminuyeron considerablemente.

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Parte importante correspondió al brote vinculado con lechuga iceberg procesada por Taylor Farms de México: 12,883 enfermos, 570 hospitalizaciones y dos muertes. Ese brote ya terminó y los CDC aseguran que la lechuga contaminada relacionada con los casos ya no está disponible en tiendas o restaurantes.

Queso retirado por un nuevo brote de E. coli

La preocupación continúa con un brote de E. coli O26 relacionado con quesos de leche cruda Sierra Nevada Graziers, según la FDA. Hasta el 25 de septiembre, las autoridades registraban 13 enfermos, ocho hospitalizaciones y tres casos de síndrome urémico hemolítico, una grave complicación renal. No había muertes. Qué revisar: El retiro incluye cheddar medium, cheddar sharp, jalapeño jack y Monterey jack vendidos nacionalmente, incluso por internet. La FDA recomienda no consumir, vender ni servir los quesos retirados y revisar refrigeradores y congeladores porque estos productos pueden conservarse durante períodos prolongados.

Nuevas investigaciones mantienen la vigilancia

La FDA también incorporó recientemente investigaciones por E. coli O157 y Listeria, mientras un brote de Salmonella Newport aumentó a 116 casos. Por separado, unas 167,000 libras de carne de res, cerdo y cabra fueron retiradas por problemas relacionados con la inspección federal. Las distintas alertas no significan que todos los alimentos representen un peligro, pero muestran por qué resulta importante comprobar los avisos oficiales antes de consumir productos retirados.
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