Alertas alimentarias que golpean a EE.UU.: Brotes, carne y queso retirados
Brotes y retiros de alimentos preocupan en Estados Unidos. Carne y queso están entre los productos bajo vigilancia de las autoridades.
Por Daniel Navas
Publicado el28/09/2026 a las 10:10
Estados Unidos enfrenta nuevas alertas alimentarias tras un verano marcado por un aumento excepcional de infecciones, mientras autoridades investigan nuevos brotes y productos retirados. Por qué importa: Las alertas abarcan alimentos vendidos nacionalmente y obligan a consumidores a revisar refrigeradores y congeladores para identificar productos retirados.
Casi 20,000 casos marcaron la temporada de CyclosporaLos CDC registraron 19,883 casos confirmados de ciclosporosis adquirida en EE.UU. entre mayo y agosto de 2026, frente a 1,180 durante igual periodo de 2025.
- La agencia contabilizó además 1,064 hospitalizaciones y dos muertes, con casos reportados en 49 estados y el Distrito de Columbia.
Ver este video en su propia página →Parte importante correspondió al brote vinculado con lechuga iceberg procesada por Taylor Farms de México: 12,883 enfermos, 570 hospitalizaciones y dos muertes. Ese brote ya terminó y los CDC aseguran que la lechuga contaminada relacionada con los casos ya no está disponible en tiendas o restaurantes.
Queso retirado por un nuevo brote de E. coliLa preocupación continúa con un brote de E. coli O26 relacionado con quesos de leche cruda Sierra Nevada Graziers, según la FDA. Hasta el 25 de septiembre, las autoridades registraban 13 enfermos, ocho hospitalizaciones y tres casos de síndrome urémico hemolítico, una grave complicación renal. No había muertes.
Qué revisar: El retiro incluye cheddar medium, cheddar sharp, jalapeño jack y Monterey jack vendidos nacionalmente, incluso por internet. La FDA recomienda no consumir, vender ni servir los quesos retirados y revisar refrigeradores y congeladores porque estos productos pueden conservarse durante períodos prolongados.
Retiran quesos de leche cruda por un brote de E. coli que deja 13 enfermos, ocho hospitalizados y tres casos graves | Por Maricielo Grados Córdova https://t.co/OnY5stM18L— Infobae América (@infobaeamerica) September 26, 2026