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Luisiana redibuja su mapa electoral y abre una nueva batalla por el voto negro antes de las elecciones
Luisiana llegará a las elecciones de noviembre con un nuevo mapa congresional mientras organizaciones intensifican la movilización electoral.
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Luisiana , voto, Corte Suprema MundoNOW
Foto Luisiana cambia su mapa electoral antes de elecciones 2026 FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el27/09/2026 a las 15:53

  • Luisiana estrena nuevo mapa electoral
  • Organizaciones movilizan al voto negro
  • Elecciones serán el 3 noviembre
Luisiana llegará a las elecciones del 3 de noviembre con un nuevo mapa congresional y una creciente movilización de organizaciones comunitarias, después de una decisión de la Corte Suprema que transformó nuevamente la representación electoral del estado y reavivó el debate sobre raza, redistribución y derecho al voto. El punto de quiebre ocurrió el 29 de abril, cuando la Corte Suprema resolvió Louisiana v. Callais y confirmó que el mapa de 2024, diseñado con dos distritos de mayoría negra, constituía un gerrymandering racial contrario a la Constitución. Un mes después, el gobernador republicano Jeff Landry promulgó un nuevo mapa aprobado por la Legislatura estatal que volvió a dejar solamente un distrito congresional de mayoría negra, frente a los dos incluidos en el diseño anterior. La decisión provocó críticas de legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles, mientras republicanos defendieron el cambio bajo el argumento de que la Constitución no permite utilizar predominantemente la raza para diseñar distritos electorales.

Nuevo mapa electoral de Luisiana moviliza a organizaciones negras

Organizaciones comunitarias están respondiendo con campañas de educación electoral y movilización destinadas especialmente a aumentar la participación de votantes negros, convirtiendo las elecciones de mitad de mandato en el siguiente escenario de una disputa que comenzó en los tribunales. Entre las iniciativas aparece “Reignite Louisiana”, impulsada por la activista Laketa M. Smith, que reúne a estudiantes, dirigentes comunitarios y organizaciones para discutir estrategias que incluyen educación cívica, accesibilidad de información electoral y participación de jóvenes. Otra organización involucrada es Power Coalition for Equity and Justice, encabezada por Ashley Shelton, que ha coordinado reuniones comunitarias y esfuerzos de movilización mientras sus integrantes expresan preocupación por el impacto del nuevo mapa sobre la representación política afroamericana. Los organizadores buscan trasladar esa preocupación hacia las urnas, mientras los defensores del fallo sostienen que los límites congresionales no deben diseñarse predominantemente con criterios raciales, mostrando las interpretaciones enfrentadas que continúan rodeando el caso.

Louisiana v. Callais cambia la disputa por los distritos electorales

[caption id="attachment_1672503" align="alignnone" width="1200"]Luisiana , voto, Corte Suprema MundoNOW Luisiana cambia su mapa electoral antes de elecciones 2026 FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption] El conflicto tiene años de antecedentes: después del censo de 2020, Luisiana aprobó en 2022 un mapa con un solo distrito de mayoría negra, pero un tribunal federal concluyó preliminarmente que ese diseño probablemente violaba la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales. La Legislatura respondió en 2024 creando un segundo distrito de mayoría negra; ese mapa fue posteriormente impugnado por votantes que argumentaron que constituía una manipulación electoral basada predominantemente en la raza. La Corte Suprema determinó en abril de 2026 que la utilización de la raza en aquel rediseño era inconstitucional y confirmó la decisión del tribunal inferior, dando paso al nuevo mapa que Luisiana utilizará durante este ciclo electoral.
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La controversia tiene alcance nacional porque la sentencia también abordó cómo debe interpretarse la Sección 2 de la Voting Rights Act, una herramienta histórica utilizada para combatir prácticas electorales que discriminan a minorías raciales.

Elecciones de Luisiana 2026: fechas que deben conocer los votantes

La próxima prueba llegará el 3 de noviembre de 2026, fecha en la que Luisiana celebrará elecciones para el Senado de Estados Unidos y primarias abiertas para la Cámara de Representantes, entre otras contiendas previstas en la boleta. El calendario oficial establece el 5 de octubre como fecha límite para registrarse presencialmente o por correo, mientras quienes utilicen el sistema electrónico GeauxVote tendrán hasta el 13 de octubre para completar su registro. La votación anticipada se realizará del 20 al 27 de octubre, excepto el domingo 25, con centros habilitados entre las 8:30 a.m. y las 6:00 p.m.; todos los votantes registrados pueden utilizar esta modalidad sin justificar el motivo. Quienes soliciten voto ausente tendrán hasta las 4:30 p.m. del 30 de octubre para hacerlo, salvo determinadas excepciones, mientras las urnas permanecerán abiertas de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. el 3 de noviembre. FUENTE: usatoday , islandpacket
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