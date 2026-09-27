Louisiana v. Callais cambia la disputa por los distritos electorales

[caption id="attachment_1672503" align="alignnone" width="1200"]Luisiana cambia su mapa electoral antes de elecciones 2026 FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption] El conflicto tiene años de antecedentes: después del censo de 2020, Luisiana aprobó en 2022 un mapa con un solo distrito de mayoría negra, pero un tribunal federal concluyó preliminarmente que ese diseño probablemente violaba la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales. La Legislatura respondió en 2024 creando un segundo distrito de mayoría negra; ese mapa fue posteriormente impugnado por votantes que argumentaron que constituía una manipulación electoral basada predominantemente en la raza. La Corte Suprema determinó en abril de 2026 que la utilización de la raza en aquel rediseño era inconstitucional y confirmó la decisión del tribunal inferior, dando paso al nuevo mapa que Luisiana utilizará durante este ciclo electoral.La controversia tiene alcance nacional porque la sentencia también abordó cómo debe interpretarse la Sección 2 de la Voting Rights Act, una herramienta histórica utilizada para combatir prácticas electorales que discriminan a minorías raciales.