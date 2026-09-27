Luisiana redibuja su mapa electoral y abre una nueva batalla por el voto negro antes de las elecciones
Luisiana llegará a las elecciones de noviembre con un nuevo mapa congresional mientras organizaciones intensifican la movilización electoral.
Publicado el27/09/2026 a las 15:53
- Luisiana estrena nuevo mapa electoral
- Organizaciones movilizan al voto negro
- Elecciones serán el 3 noviembre
Nuevo mapa electoral de Luisiana moviliza a organizaciones negras
Organizaciones comunitarias están respondiendo con campañas de educación electoral y movilización destinadas especialmente a aumentar la participación de votantes negros, convirtiendo las elecciones de mitad de mandato en el siguiente escenario de una disputa que comenzó en los tribunales. Entre las iniciativas aparece “Reignite Louisiana”, impulsada por la activista Laketa M. Smith, que reúne a estudiantes, dirigentes comunitarios y organizaciones para discutir estrategias que incluyen educación cívica, accesibilidad de información electoral y participación de jóvenes. Otra organización involucrada es Power Coalition for Equity and Justice, encabezada por Ashley Shelton, que ha coordinado reuniones comunitarias y esfuerzos de movilización mientras sus integrantes expresan preocupación por el impacto del nuevo mapa sobre la representación política afroamericana. Los organizadores buscan trasladar esa preocupación hacia las urnas, mientras los defensores del fallo sostienen que los límites congresionales no deben diseñarse predominantemente con criterios raciales, mostrando las interpretaciones enfrentadas que continúan rodeando el caso.
In Louisiana, a new voting rights fight takes shape as midterms loom https://t.co/CYDfohV0no— USA TODAY Politics (@usatodayDC) September 27, 2026
Louisiana v. Callais cambia la disputa por los distritos electorales[caption id="attachment_1672503" align="alignnone" width="1200"] Luisiana cambia su mapa electoral antes de elecciones 2026 FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption] El conflicto tiene años de antecedentes: después del censo de 2020, Luisiana aprobó en 2022 un mapa con un solo distrito de mayoría negra, pero un tribunal federal concluyó preliminarmente que ese diseño probablemente violaba la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales. La Legislatura respondió en 2024 creando un segundo distrito de mayoría negra; ese mapa fue posteriormente impugnado por votantes que argumentaron que constituía una manipulación electoral basada predominantemente en la raza. La Corte Suprema determinó en abril de 2026 que la utilización de la raza en aquel rediseño era inconstitucional y confirmó la decisión del tribunal inferior, dando paso al nuevo mapa que Luisiana utilizará durante este ciclo electoral.
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