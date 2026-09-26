Corte Suprema da luz verde temporal a SAVE antes de las elecciones
Publicado el25/09/2026 a las 20:16
- Corte Suprema reactiva SAVE
- Estados deciden si utilizarlo
- Litigio federal sigue abierto
Segun eldiariony, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió temporalmente al gobierno de Donald Trump volver a utilizar la versión ampliada del sistema SAVE para verificar la ciudadanía de personas registradas o que buscan registrarse para votar, una decisión que llega semanas antes de las elecciones de noviembre.
El fallo suspende mientras continúa la apelación una decisión de una jueza federal que había invalidado las modificaciones realizadas al sistema. La orden fue emitida per curiam, mientras las magistradas Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor discreparon de la decisión.
SAVE nació como una herramienta para verificar ciudadanía y estatus migratorio en determinados trámites gubernamentales, pero su alcance fue ampliado en 2025 para permitir que autoridades estatales y locales realizaran comprobaciones relacionadas con registros electorales.
La decisión no obliga a los estados a incorporar SAVE en sus procedimientos. Cada jurisdicción puede decidir si utiliza la herramienta, por lo que sus efectos sobre los votantes dependerán de las medidas adoptadas por las autoridades electorales estatales.
Cómo cambió SAVE bajo la administración Trump
🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: La Corte Suprema permite a la administración Trump utilizar una base de datos ampliada de ciudadanía antes de las elecciones de medio término.
En una decisión de 6-3, la Corte Suprema levantó el bloqueo impuesto por un tribunal inferior al sistema SAVE ampliado… pic.twitter.com/o7ku0e5Y8o
— RAV Español (@RAVEspanol) September 25, 2026
La transformación comenzó después de que Trump firmara en marzo de 2025 una orden ejecutiva que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a facilitar a autoridades estatales y locales mecanismos para verificar la ciudadanía de votantes registrados y solicitantes de registro.
Dos meses después, el DHS lanzó la versión modificada de SAVE, incorporando información adicional procedente de la Administración del Seguro Social y permitiendo búsquedas masivas, en lugar de limitar las verificaciones a consultas individuales.
Una jueza federal bloqueó posteriormente esas modificaciones tras concluir que el nuevo sistema vulneraba disposiciones de la Ley del Seguro Social, la Ley de Privacidad y la Ley de Procedimiento Administrativo. Un tribunal de apelaciones rechazó después suspender esa decisión.
El gobierno llevó entonces la disputa hasta la Corte Suprema. La mayoría concluyó en esta etapa procesal que el gobierno había satisfecho los requisitos necesarios para obtener una suspensión mientras los tribunales continúan examinando la legalidad del programa.
Errores de SAVE generan preocupación entre grupos electorales
El debate no termina con la decisión. Organizaciones que impugnaron SAVE sostienen que utilizar información federal incompleta o desactualizada puede identificar incorrectamente como posibles no ciudadanos a estadounidenses que sí tienen derecho legal a votar.
Uno de los ejemplos reportados ocurrió en el condado de Travis, Texas, donde 97 electores fueron sometidos a revisión después de ser identificados por SAVE como posibles no ciudadanos. Posteriores verificaciones determinaron que parte de ellos eran ciudadanos estadounidenses.
Los críticos sostienen que una coincidencia en SAVE no debería interpretarse automáticamente como prueba definitiva de inelegibilidad electoral, especialmente cuando una persona pudo haberse naturalizado después de que determinados registros federales fueran creados o actualizados.
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La administración Trump defiende el programa como una herramienta para ayudar a los estados a verificar la ciudadanía y detectar registros potencialmente inelegibles, mientras sus opositores mantienen que las comprobaciones requieren salvaguardas adicionales para evitar afectar a ciudadanos.
Qué significa la decisión sobre SAVE para los votantes
Para los electores, la decisión de la Corte Suprema no significa que SAVE vaya a utilizarse automáticamente en todo Estados Unidos. Los estados conservan la capacidad de decidir si participan en el programa y cómo incorporan sus resultados dentro de sus procedimientos.
Además, las leyes federales establecen restricciones sobre determinadas depuraciones sistemáticas de padrones cerca de una elección federal, un elemento relevante cuando faltan pocas semanas para los comicios legislativos de noviembre.
El caso continuará en los tribunales, por lo que la Corte Suprema todavía no ha resuelto definitivamente todas las controversias jurídicas sobre la versión modificada de SAVE. La orden actual modifica temporalmente qué reglas permanecen vigentes mientras avanza la apelación.
Los ciudadanos que enfrenten dudas sobre su inscripción deberían consultar directamente con las autoridades electorales de su estado, verificar anticipadamente su registro y conocer los procedimientos disponibles para corregir información electoral incorrecta.