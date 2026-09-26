Corte Suprema da luz verde temporal a SAVE antes de las elecciones

Corte Suprema reactiva SAVE

Estados deciden si utilizarlo

Litigio federal sigue abierto

Segun eldiariony, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió temporalmente al gobierno de Donald Trump volver a utilizar la versión ampliada del sistema SAVE para verificar la ciudadanía de personas registradas o que buscan registrarse para votar, una decisión que llega semanas antes de las elecciones de noviembre.

El fallo suspende mientras continúa la apelación una decisión de una jueza federal que había invalidado las modificaciones realizadas al sistema. La orden fue emitida per curiam, mientras las magistradas Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor discreparon de la decisión.

SAVE nació como una herramienta para verificar ciudadanía y estatus migratorio en determinados trámites gubernamentales, pero su alcance fue ampliado en 2025 para permitir que autoridades estatales y locales realizaran comprobaciones relacionadas con registros electorales.

La decisión no obliga a los estados a incorporar SAVE en sus procedimientos. Cada jurisdicción puede decidir si utiliza la herramienta, por lo que sus efectos sobre los votantes dependerán de las medidas adoptadas por las autoridades electorales estatales.

Cómo cambió SAVE bajo la administración Trump

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: La Corte Suprema permite a la administración Trump utilizar una base de datos ampliada de ciudadanía antes de las elecciones de medio término. En una decisión de 6-3, la Corte Suprema levantó el bloqueo impuesto por un tribunal inferior al sistema SAVE ampliado… pic.twitter.com/o7ku0e5Y8o — RAV Español (@RAVEspanol) September 25, 2026



La transformación comenzó después de que Trump firmara en marzo de 2025 una orden ejecutiva que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a facilitar a autoridades estatales y locales mecanismos para verificar la ciudadanía de votantes registrados y solicitantes de registro.

Dos meses después, el DHS lanzó la versión modificada de SAVE, incorporando información adicional procedente de la Administración del Seguro Social y permitiendo búsquedas masivas, en lugar de limitar las verificaciones a consultas individuales.

Una jueza federal bloqueó posteriormente esas modificaciones tras concluir que el nuevo sistema vulneraba disposiciones de la Ley del Seguro Social, la Ley de Privacidad y la Ley de Procedimiento Administrativo. Un tribunal de apelaciones rechazó después suspender esa decisión.

El gobierno llevó entonces la disputa hasta la Corte Suprema. La mayoría concluyó en esta etapa procesal que el gobierno había satisfecho los requisitos necesarios para obtener una suspensión mientras los tribunales continúan examinando la legalidad del programa.