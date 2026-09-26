Texas, Michigan y Misuri sacuden el mapa político: lo que dejó una semana clave rumbo a noviembre

Texas concentra carreras competitivas.

Michigan disputa escaño clave.

Misuri conserva mapa electoral.

Texas volvió al centro de la conversación política esta semana con cinco contiendas bajo especial atención: las elecciones para el Senado y la Gobernación, además de las carreras por los distritos congresionales TX-15, TX-28 y TX-34, tres zonas del sur del estado con una importante presencia de votantes hispanos.

En la carrera por el Senado, el demócrata James Talarico enfrenta al republicano Ken Paxton. Una encuesta de Emerson College/Nexstar realizada del 12 al 14 de septiembre entre 1,000 votantes probables registró 47% para Talarico y 46% para Paxton, una diferencia dentro del margen de error del estudio.

La Gobernación también concentra atención. El republicano Greg Abbott busca otro mandato frente a la demócrata Gina Hinojosa, mientras distintas mediciones han mostrado resultados diferentes. Emerson/Nexstar registró 49% para Abbott y 46% para Hinojosa, reforzando la necesidad de interpretar cada encuesta dentro de su metodología y margen de error.

El voto hispano será otro indicador relevante para observar. Además de las contiendas estatales, TX-15, TX-28 y TX-34 permitirán medir las preferencias de comunidades del sur de Texas, donde asuntos como economía, costo de vida, salud e inmigración forman parte de la conversación electoral rumbo al 3 de noviembre.

Michigan intenta cerrar divisiones en una batalla por el Senado

Michigan también ocupó la agenda política después de que Kamala Harris hiciera campaña en Detroit junto al candidato demócrata Abdul El-Sayed, pese a las diferencias que surgieron entre distintos sectores del partido durante las elecciones de 2024 por la guerra en Gaza y la política estadounidense hacia Israel.

El-Sayed enfrenta al republicano Mike Rogers por el escaño que dejará el senador demócrata Gary Peters. Una encuesta Washington Post-Schar School colocó a El-Sayed con 48% y Rogers con 45% entre votantes probables, una diferencia ubicada dentro del margen de error de 3.9 puntos de la medición.

La aparición de Harris busca reforzar la movilización demócrata mientras El-Sayed intenta reunir a progresistas, votantes negros y otros sectores de su partido. Rogers, por su parte, busca ampliar su respaldo entre independientes y electores que no se identifican plenamente con su rival demócrata.

La contienda entra ahora en una etapa más intensa con el avance del voto ausente y la cercanía del 3 de noviembre. Las encuestas ofrecen una fotografía temporal de las preferencias de los votantes, pero sus diferencias se encuentran sujetas a márgenes de error y no permiten establecer por sí solas cuál será el resultado electoral.