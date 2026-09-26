Texas, Michigan y Misuri sacuden el mapa político: lo que dejó una semana clave rumbo a noviembre
Publicado el26/09/2026 a las 15:19
- Texas concentra carreras competitivas.
- Michigan disputa escaño clave.
- Misuri conserva mapa electoral.
Texas volvió al centro de la conversación política esta semana con cinco contiendas bajo especial atención: las elecciones para el Senado y la Gobernación, además de las carreras por los distritos congresionales TX-15, TX-28 y TX-34, tres zonas del sur del estado con una importante presencia de votantes hispanos.
En la carrera por el Senado, el demócrata James Talarico enfrenta al republicano Ken Paxton. Una encuesta de Emerson College/Nexstar realizada del 12 al 14 de septiembre entre 1,000 votantes probables registró 47% para Talarico y 46% para Paxton, una diferencia dentro del margen de error del estudio.
La Gobernación también concentra atención. El republicano Greg Abbott busca otro mandato frente a la demócrata Gina Hinojosa, mientras distintas mediciones han mostrado resultados diferentes. Emerson/Nexstar registró 49% para Abbott y 46% para Hinojosa, reforzando la necesidad de interpretar cada encuesta dentro de su metodología y margen de error.
El voto hispano será otro indicador relevante para observar. Además de las contiendas estatales, TX-15, TX-28 y TX-34 permitirán medir las preferencias de comunidades del sur de Texas, donde asuntos como economía, costo de vida, salud e inmigración forman parte de la conversación electoral rumbo al 3 de noviembre.
Michigan intenta cerrar divisiones en una batalla por el Senado
Michigan también ocupó la agenda política después de que Kamala Harris hiciera campaña en Detroit junto al candidato demócrata Abdul El-Sayed, pese a las diferencias que surgieron entre distintos sectores del partido durante las elecciones de 2024 por la guerra en Gaza y la política estadounidense hacia Israel.
El-Sayed enfrenta al republicano Mike Rogers por el escaño que dejará el senador demócrata Gary Peters. Una encuesta Washington Post-Schar School colocó a El-Sayed con 48% y Rogers con 45% entre votantes probables, una diferencia ubicada dentro del margen de error de 3.9 puntos de la medición.
La aparición de Harris busca reforzar la movilización demócrata mientras El-Sayed intenta reunir a progresistas, votantes negros y otros sectores de su partido. Rogers, por su parte, busca ampliar su respaldo entre independientes y electores que no se identifican plenamente con su rival demócrata.
La contienda entra ahora en una etapa más intensa con el avance del voto ausente y la cercanía del 3 de noviembre. Las encuestas ofrecen una fotografía temporal de las preferencias de los votantes, pero sus diferencias se encuentran sujetas a márgenes de error y no permiten establecer por sí solas cuál será el resultado electoral.
Misuri obtiene una definición sobre su mapa electoral
La batalla judicial por los distritos congresionales de Misuri produjo uno de los principales acontecimientos políticos de la semana después de que la Corte Suprema de Estados Unidos volviera a intervenir en la disputa sobre qué mapa debía utilizarse en las elecciones generales de noviembre.
El conflicto comenzó después de que la Legislatura estatal aprobara en 2025 un nuevo diseño para los ocho distritos congresionales. El trazado modificaba especialmente el área de Kansas City y provocó una campaña de People Not Politicians para llevar la nueva configuración a un referéndum estatal.
La controversia aumentó porque Misuri realizó sus primarias de agosto utilizando los nuevos límites, mientras decisiones judiciales posteriores abrieron la posibilidad de regresar al mapa anterior durante la elección general. La sucesión de fallos estatales y federales generó incertidumbre sobre qué distritos terminarían aplicándose.
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La Corte Suprema bloqueó finalmente el uso del mapa de 2025 para las elecciones generales y mantuvo vigente el trazado de 2022. Para los electores, la decisión hace especialmente importante verificar su distrito, candidatos, centro de votación y papeleta mediante las autoridades electorales correspondientes antes de participar.
El control del Congreso y el voto hispano marcan el cierre de septiembre
Texas, Michigan y Misuri protagonizaron historias diferentes durante la semana, pero las tres convergen en una misma cuestión: la composición política que surgirá de las elecciones de medio término del 3 de noviembre y las consecuencias que tendrán las distintas carreras para el Senado y la Cámara de Representantes.
Texas ofrece una ventana particularmente importante para observar al electorado hispano. Las carreras estatales y los distritos del sur permitirán analizar cómo están respondiendo estos votantes a temas como economía, impuestos, salud, inmigración y costo de vida, sin asumir que la población hispana constituye un bloque electoral uniforme.
Michigan plantea un desafío distinto: la capacidad de demócratas y republicanos para ampliar sus respectivas coaliciones en una contienda por un escaño abierto del Senado. Las diferencias internas surgidas durante el ciclo electoral anterior y el posicionamiento de los candidatos sobre asuntos nacionales siguen formando parte de la campaña.
Misuri, mientras tanto, muestra cómo las disputas por la redistribución de distritos pueden llegar hasta la Corte Suprema cuando el calendario electoral ya está avanzado. Con noviembre cada vez más cerca, encuestas, decisiones judiciales, movilización partidista y participación de los votantes seguirán definiendo la conversación política de las próximas semanas.
FUENTES: USATODAY, thecentersquare , texastribune