Abbott evita tomar postura

Cornyn y Paxton chocan

Texas define candidato republicano La votación anticipada comienza el lunes 18 de mayo. Los republicanos de Texas definirán a su candidato rumbo a noviembre de 2026. El foco nacional sigue puesto en la segunda vuelta republicana para el Senado de Estados Unidos en Texas. La disputa enfrenta al senador John Cornyn y al fiscal general Ken Paxton. Muchos observan al presidente Donald Trump. Sin embargo, varios líderes republicanos texanos siguen sin tomar postura pública. Senado de Texas entra en fase decisiva Greg Abbott rules out endorsement in Cornyn vs. Paxton Senate runoff https://t.co/UfLoVwG7Ll

— USA TODAY Politics (@usatodayDC) May 15, 2026 El gobernador Greg Abbott es uno de ellos. Hasta ahora, no ha respaldado a ninguno de los candidatos. De acuerdo con el Dallas Morning News, Abbott descartó emitir un apoyo político el jueves 14 de mayo. La declaración ocurrió tras una conferencia sobre reformas al sistema de justicia penal.

“Todavía no he hecho ninguna, y no voy a hacer ninguna”, dijo Abbott. La decisión llama la atención por la cercanía política del gobernador con ambos aspirantes. Abbott ocupa la gubernatura desde 2015. Ese mismo año, Paxton asumió como fiscal general de Texas. Cornyn, por su parte, ocupa su escaño en el Senado desde 2002. La neutralidad también se mantiene entre otros republicanos influyentes, según USA Today. Ni el vicegobernador Dan Patrick ni el senador Ted Cruz han respaldado públicamente a alguno de los candidatos.

La campaña republicana escala el tono Will Texas Gov. Abbott endorse in the Senate GOP runoff between Cornyn, Paxton? https://t.co/GbHVffeaHK — Fort Worth Star-Telegram (@startelegram) May 14, 2026 La contienda ha entrado en una etapa más agresiva. Ambos equipos han lanzado ataques directos en anuncios recientes. El equipo de Paxton difundió un mensaje contra Cornyn. En el anuncio, aseguran que el senador “siente un cariño especial por el islam radical”.

La campaña citó declaraciones previas de Cornyn. Según el mensaje, el senador dijo que los texanos tienen una “obligación moral” de apoyar la migración musulmana hacia Estados Unidos. También mencionaron comentarios sobre sus “amigos” de Islamic Relief USA. TE PUEDE INTERESAR: Jefe de la Patrulla Fronteriza deja el cargo tras acusaciones sexuales Paxton sostiene que Islamic Relief USA mantiene vínculos con el extremismo islámico radical. Esto pese a que la organización rompió relaciones con Islamic Relief Worldwide. La separación ocurrió por preocupaciones relacionadas con presuntos apoyos a organizaciones terroristas como los Hermanos Musulmanes.

Cornyn respondió con otro anuncio de campaña. En él cuestiona la actuación de Paxton en un caso judicial de alto perfil. El mensaje pregunta: “¿Por qué los pedófilos vinculados a Ken Paxton siguen saliendo impunes?”. La campaña hace referencia al caso de Adam Hoffman. Hoffman es un abogado de Waco, Texas. El hombre enfrentaba una posible cadena perpetua por abuso sexual infantil. Según el anuncio, Paxton intervino y promovió un acuerdo de culpabilidad menos severo. Las encuestas muestran una competencia cerrada Los resultados de las primarias republicanas de marzo reflejaron una contienda ajustada. Cornyn obtuvo el 42,01% de los votos.