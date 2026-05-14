Renuncia sacude Patrulla Fronteriza

Acusan viajes con prostitutas

Trump pierde aliado fronterizo La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos enfrenta una nueva controversia tras la salida inmediata de su máximo responsable, Michael Banks. El funcionario renunció este jueves a su cargo en medio de reportes sobre presuntos viajes al extranjero para contratar servicios de prostitución. Renuncia de Michael Banks sacude a CBP El jefe de la Patrulla Fronteriza Michael Banks renunció a su cargohttps://t.co/UCIvdrxJRM — CNN en Español (@CNNEE) May 14, 2026

Banks confirmó su salida en declaraciones a Fox News. “Siento que he vuelto a poner el barco en el rumbo correcto: de ser la frontera más insegura, desastrosa y caótica, a ser la frontera más segura que este país haya visto jamás”, afirmó. El ahora exjefe añadió que era momento de dejar el puesto después de casi cuatro décadas de servicio. “Es hora de ceder las riendas, son 37 años, es momento de disfrutar de la familia y de la vida”, declaró al medio estadounidense. Investigación apunta a viajes con prostitutas Renuncia jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. tras acusaciones de contratar prostitutas https://t.co/xtIl0EBvYp #NDigital pic.twitter.com/cnc0LeEHQL

— N Digital (@nuriapiera) May 14, 2026 La renuncia ocurre semanas después de que The Washington Examiner publicara una investigación sobre la conducta del funcionario. El medio conservador reveló en abril pasado denuncias internas relacionadas con supuestos viajes de Banks a Colombia y Tailandia. Según seis empleados actuales y antiguos de la Patrulla Fronteriza, el funcionario hablaba abiertamente sobre haber pagado por servicios sexuales.

TE PUEDE INTERESAR: Senado aprueba suspender pagos a legisladores si vuelven los cierres federales Las acusaciones señalan que estos viajes ocurrieron durante el tiempo en que Banks desempeñó otras responsabilidades dentro de la agencia migratoria. The Washington Examiner publicó además fragmentos de una carta atribuida a Banks. En el documento, el funcionario informó a sus subordinados sobre su retiro definitivo del servicio público. “Tras más de 37 años de servicio público a la ciudadanía de los Estados Unidos de América, ha llegado el momento de jubilarme y regresar a mi hogar en Texas para dedicarme a mi familia y a mi rancho”, escribió Banks, según el medio.

Hasta el momento, no se han anunciado investigaciones oficiales sobre las acusaciones publicadas. Tampoco se informó si existieron procesos internos previos relacionados con los señalamientos. CBP reconoce trayectoria del funcionario La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reaccionó a la salida del agente mediante un comunicado. Rodney Scott, comisionado de la agencia federal, agradeció públicamente la trayectoria de Banks. “Lo felicitamos por su segundo retiro, tras haber regresado a servir durante uno de los periodos más desafiantes para la seguridad fronteriza”, indicó Scott.

El funcionario también destacó el trabajo realizado por Banks durante los últimos meses. “Le deseamos lo mejor a él y a su familia”, concluyó el comisionado. La CBP no mencionó en su mensaje las acusaciones difundidas por The Washington Examiner. La Patrulla Fronteriza depende directamente de la CBP. Banks regresó tras victoria de Trump Banks ya se había retirado temporalmente de la Patrulla Fronteriza en 2023, según CNN.

En ese momento, expresó desacuerdos con la política migratoria del entonces presidente demócrata Joe Biden. Después de dejar la agencia, fue nombrado “zar de la frontera” en Texas por el gobernador republicano Greg Abbott. Abbott impulsó durante años políticas de mano dura contra la inmigración irregular. El regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025 marcó el retorno de Banks al gobierno federal. Tras asumir nuevamente el poder, Trump lo designó jefe de la Patrulla Fronteriza.