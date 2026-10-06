ICE reporta 104 personas arrestadas.

Ganaderos denuncian retrasos y pérdidas.

Escuelas piden actualizar contactos familiares.

Los operativos del ICE en el suroeste de Kansas dejaron consecuencias fuera de los centros de detención: cambios laborales, temor comunitario y preocupación por el cuidado infantil.

Dodge City, Liberal y Garden City concentran cuatro grandes plantas de carne que emplean a más de 10,000 residentes, muchos de ellos inmigrantes.

En Liberal, National Beef informó a sus empleados sobre cambios en los horarios de entrada después del inicio de las acciones migratorias.

La controversia enfrenta dos prioridades: la aplicación de las leyes migratorias y la estabilidad de comunidades cuya actividad económica depende de trabajadores inmigrantes.

Industria cárnica denuncia retrasos y pérdidas millonarias

Asociaciones ganaderas de Kansas, Oklahoma y Texas denunciaron retrasos en el traslado de miles de animales, pérdidas millonarias y gastos adicionales.

Su comunicado del 24 de septiembre reportó interrupciones laborales en corrales de engorde, lecherías, procesadoras, empresas de granos y servicios de transporte.

Los productores sostienen que el temor también afecta a empleados con documentación legal, extendiendo las consecuencias más allá de las personas detenidas.

Las organizaciones advirtieron sobre posibles aumentos en el precio de la carne. Ese pronóstico no demuestra cuánto pagarán los consumidores ni cuándo ocurriría.