Redadas del ICE en Kansas: ganaderos denuncian pérdidas y familias viven con miedo
Publicado el 06/10/2026 a las 19:55
- ICE reporta 104 personas arrestadas.
- Ganaderos denuncian retrasos y pérdidas.
- Escuelas piden actualizar contactos familiares.
Los operativos del ICE en el suroeste de Kansas dejaron consecuencias fuera de los centros de detención: cambios laborales, temor comunitario y preocupación por el cuidado infantil.
Dodge City, Liberal y Garden City concentran cuatro grandes plantas de carne que emplean a más de 10,000 residentes, muchos de ellos inmigrantes.
En Liberal, National Beef informó a sus empleados sobre cambios en los horarios de entrada después del inicio de las acciones migratorias.
La controversia enfrenta dos prioridades: la aplicación de las leyes migratorias y la estabilidad de comunidades cuya actividad económica depende de trabajadores inmigrantes.
Industria cárnica denuncia retrasos y pérdidas millonarias
Asociaciones ganaderas de Kansas, Oklahoma y Texas denunciaron retrasos en el traslado de miles de animales, pérdidas millonarias y gastos adicionales.
Su comunicado del 24 de septiembre reportó interrupciones laborales en corrales de engorde, lecherías, procesadoras, empresas de granos y servicios de transporte.
Los productores sostienen que el temor también afecta a empleados con documentación legal, extendiendo las consecuencias más allá de las personas detenidas.
Las organizaciones advirtieron sobre posibles aumentos en el precio de la carne. Ese pronóstico no demuestra cuánto pagarán los consumidores ni cuándo ocurriría.
Escuelas de Dodge City responden al temor familiar
El distrito escolar de Dodge City pidió actualizar contactos de emergencia y avisar si otras personas necesitarían recoger a los estudiantes.
También solicitó informar cuando un menor quedara sin alguien que pudiera cuidarlo, ante la posibilidad de que familiares hubieran sido detenidos.
La medida muestra cómo las operaciones migratorias pueden alterar responsabilidades básicas: llevar a los hijos a clase, recogerlos y garantizar atención en casa.
Autoridades locales entrevistadas por Kansas News Service describieron miedo entre residentes que evitaban salir, una reacción que afecta trabajo y actividades cotidianas.
ICE reporta 104 arrestos y defiende el operativo
La Fiscalía federal de Kansas informó que la operación se desarrolló del 22 al 24 de septiembre y produjo 104 arrestos.
El fiscal Ryan Kriegshauser defendió las acciones como operativos dirigidos contra personas con antecedentes delictivos y rechazó las acusaciones de intervenciones arbitrarias.
El comunicado actualizado incluyó cinco ejemplos de personas previamente detenidas por ICE, según DHS; no publicó un desglose individual de los 104 arrestos.
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Esa ausencia no permite concluir que los otros 99 carecían de antecedentes, ni que los cinco ejemplos pertenecieran necesariamente al operativo anunciado.
Familias y productores piden información y coordinación
Los ganaderos solicitaron acciones ordenadas, transparencia, respeto al debido proceso y comunicación clara con empleadores y comunidades afectadas.
Para las familias, actualizar contactos escolares y acordar quién cuidará a los menores permite responder mejor ante una interrupción inesperada.
Los trabajadores pueden confirmar horarios directamente con sus supervisores y buscar orientación migratoria individual cuando una detención afecte a su hogar.
El balance exige información verificable: cuántas personas fueron detenidas, cuáles fueron los motivos y qué daños económicos y familiares dejaron las operaciones.
FUENTE: expressnews