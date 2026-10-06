Juez bloquea multas migratorias de Trump.

Sanciones alcanzaban 998 dólares diarios.

Deudas llegaron a 1.8 millones dólares.

Juez bloquea multas Trump. Un juez federal de Massachusetts (EE.UU.) bloqueó el procedimiento utilizado por la Administración del presidente Donald Trump para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a inmigrantes que permanecen en el país pese a órdenes de salida, unas sanciones que en algunos casos han acumulado deudas de hasta 1,8 millones de dólares.

El juez de distrito George O'Toole Jr., de Boston, ordenó suspender la aplicación de la normativa federal que regula estas multas y las sanciones emitidas bajo ese procedimiento después del 27 de julio de 2025, mientras continúa el litigio.

"Esto significa que el Gobierno no puede hacer cumplir estas multas mientras el caso sigue su curso", indicó en un comunicado la Legal Aid Society, que representa a las demandantes junto con otros grupos de servicios legales.

O'Toole consideró que las demandantes tienen probabilidades de demostrar que la normativa utilizada para imponer las sanciones es ilegal.

Entre otros motivos, el juez cuestionó que el Gobierno no hubiera valorado adecuadamente las circunstancias individuales de los afectados y concluyó que el cobro de las multas podría llevar a los demandantes a la insolvencia.