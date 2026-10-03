Juez declara inconstitucional ley federal contra voto de no ciudadanos: ¿qué cambia con el fallo?
Publicado el 03/10/2026 a las 16:39
Un juez federal en Miami abrió una inédita disputa constitucional al declarar inválida una ley federal que penaliza a no ciudadanos por votar en elecciones federales.
El juez David S. Leibowitz desestimó el proceso contra Chelsea Cox, ciudadana jamaicana acusada de votar ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2020.
La decisión afecta únicamente su caso y no obliga a otros tribunales, pero aparentemente es la primera que declara inconstitucional esta norma federal de 1996.
El Departamento de Justicia (DOJ) decidió apelar el fallo, por lo que la disputa sobre los límites del poder federal continuará en tribunales superiores.
Juez declara inconstitucional ley sobre voto de no ciudadanos
Judge says federal law banning noncitizen voting is unconstitutional https://t.co/nhbgNNo31U
— CBS News (@CBSNews) October 3, 2026
La controversia gira alrededor del artículo 611 del Título 18, que establece sanciones federales para determinados no ciudadanos que participan en elecciones federales.
Leibowitz concluyó que la Constitución reserva a los estados la facultad de establecer las condiciones que deben cumplir las personas para convertirse en electores.
Su razonamiento no establece un derecho general de los no ciudadanos a votar ni elimina las prohibiciones estatales actualmente existentes.
De hecho, el juez señaló que Florida mantiene leyes que permiten al estado perseguir penalmente la conducta atribuida a Cox.
El caso de Chelsea Cox que abrió la disputa
Can Congress ban noncitizens from voting? A Miami Judge says no, holding a 40-year old law passed by Congress is unconstitutional. I am *extremely* skeptical! Here, the agreed on facts find a Jamaican woman knowingly [illegally] voted in Florida. No federal crime! pic.twitter.com/iXg0DxuHWS
— Eric W. (@EWess92) October 2, 2026
Los fiscales sostienen que Cox ingresó a Estados Unidos como turista en 1999 y permaneció en el país después del vencimiento de su visa.
Según documentos judiciales citados por Reuters, utilizó posteriormente un certificado de nacimiento fraudulento de las Islas Vírgenes para obtener una licencia de conducir en Florida.
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Los registros indican que participó en elecciones federales entre 2012 y 2020, aunque solamente el sufragio de 2020 estaba dentro del plazo para procesarla.
Su defensa argumentó que el Congreso había excedido su autoridad constitucional al aprobar una norma que interfería con facultades electorales reservadas a los estados.
Departamento de Justicia defiende el poder federal
El gobierno federal sostuvo una interpretación diferente y argumentó que Washington tiene autoridad constitucional suficiente para intervenir en la regulación y protección de las elecciones federales.
El DOJ también defendió que el Congreso está mejor situado que los estados para atender asuntos vinculados con inmigración y relaciones exteriores.
Leibowitz solicitó además un análisis independiente a Paul Clement, exprocurador general durante la administración de George W. Bush.
Clement concluyó que probablemente el Congreso excedió sus límites constitucionales al aprobar la Sección 611, aunque reconoció que la cuestión jurídica no era completamente clara.
El fallo no permite votar a los no ciudadanos
La principal consecuencia inmediata es la desestimación del cargo federal contra Cox; la resolución no convierte automáticamente en legal el voto de no ciudadanos.
Todos los estados actualmente exigen ciudadanía estadounidense para participar en elecciones federales, según el razonamiento recogido en la decisión.
El alcance futuro dependerá también de otros tribunales: existen alrededor de 45 casos federales pendientes y otros acusados han planteado argumentos constitucionales similares.
Mientras tanto, el DOJ mantiene su estrategia de perseguir casos de voto de no ciudadanos, una práctica que investigaciones y funcionarios electorales describen como poco frecuente.