Juez declara inconstitucional ley federal contra voto de no ciudadanos: ¿qué cambia con el fallo?

Un juez federal en Miami abrió una inédita disputa constitucional al declarar inválida una ley federal que penaliza a no ciudadanos por votar en elecciones federales.

El juez David S. Leibowitz desestimó el proceso contra Chelsea Cox, ciudadana jamaicana acusada de votar ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2020.

La decisión afecta únicamente su caso y no obliga a otros tribunales, pero aparentemente es la primera que declara inconstitucional esta norma federal de 1996.

El Departamento de Justicia (DOJ) decidió apelar el fallo, por lo que la disputa sobre los límites del poder federal continuará en tribunales superiores.

Juez declara inconstitucional ley sobre voto de no ciudadanos

Judge says federal law banning noncitizen voting is unconstitutional https://t.co/nhbgNNo31U — CBS News (@CBSNews) October 3, 2026

La controversia gira alrededor del artículo 611 del Título 18, que establece sanciones federales para determinados no ciudadanos que participan en elecciones federales.

Leibowitz concluyó que la Constitución reserva a los estados la facultad de establecer las condiciones que deben cumplir las personas para convertirse en electores.

Su razonamiento no establece un derecho general de los no ciudadanos a votar ni elimina las prohibiciones estatales actualmente existentes.

De hecho, el juez señaló que Florida mantiene leyes que permiten al estado perseguir penalmente la conducta atribuida a Cox.