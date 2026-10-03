Trump insiste en su promesa de $5,000 por adulto si republicanos ganan en noviembre
Publicado el 03/10/2026 a las 15:59
El presidente volvió a vincular el llamado “Dividendo Trump” con una victoria republicana en ambas cámaras, aunque el pago todavía enfrenta obstáculos fiscales y legislativos.
Donald Trump reiteró este sábado que entregaría $5,000 a cada ciudadano estadounidense adulto si los republicanos conservan la Cámara y el Senado el 3 de noviembre.
- Por qué importa: El cheque podría costar alrededor de $1.2 billones y todavía no existe una ley aprobada que autorice ese desembolso.
Cheques de 5,000 de Trump: ¿quién podría recibirlos?
🇺🇸 Donald Trump promete entregar $5.000 a todos los ciudadanos estadounidenses adultos si el Partido Republicano gana la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones. pic.twitter.com/ghQtUgdboz
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 3, 2026
Trump difundió varios videos electorales en Truth Social donde pidió votar por candidatos republicanos como si su propio nombre apareciera en la papeleta.
“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado voy a dar a cada ciudadano adulto $5,000”, afirmó Trump, según EFE.
El mandatario bautizó anteriormente la propuesta como “Dividendo Trump” y sostiene que los ingresos generados por sus aranceles permitirían financiar los pagos.
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- El dato: FactCheck.org calcula que el programa costaría aproximadamente $1.2 billones y que los aranceles actuales no generarían esa cantidad rápidamente.
Trump también afirmó que una victoria demócrata provocaría una depresión económica comparable con la de 1929. Esa declaración constituye una predicción política del presidente, no un escenario económico confirmado.
Los aranceles no alcanzarían inmediatamente para cubrir los cheques
El presidente Donald Trump reiteró este sábado su promesa de entregar “cheques” de $5,000 a los estadounidenses adultos si los republicanos ganan las elecciones legislativas de noviembre. Además, anunció un subsidio de $100 para 20 millones de jubilados, proveniente de un fondo… pic.twitter.com/KW2NMWFz62
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 3, 2026
Trump reconoció que entregar los pagos tendría un costo cercano al billón de dólares y argumentó que nuevas inversiones compensarían el impacto fiscal.
El presidente ha citado alrededor de $21 billones en inversiones, pero análisis independientes han señalado que los anuncios y compromisos disponibles no respaldan esa cantidad.
La Tax Foundation calcula que entregar $5,000 a unos 250 millones de adultos costaría cerca de $1.25 billones.
- El límite: Esa organización estima unos $125,000 millones de ingresos netos por los nuevos aranceles en 2027, aproximadamente una décima parte del costo del dividendo.
Además, un pago federal de esta magnitud tendría que superar importantes obstáculos presupuestarios y legislativos antes de llegar a las cuentas bancarias de los estadounidenses.
Trump anuncia además $90 para millones de beneficiarios de Medicare
En paralelo, la administración anunció un pago único de $90 para más de 20 millones de beneficiarios elegibles de Medicare Part B.
El dinero procederá del Medicare Improvement Fund, al que el Congreso asignó $2,000 millones para mejoras relacionadas con el programa Medicare.
La mayoría de los beneficiarios elegibles recibirá el depósito alrededor del 8 de octubre; otros recibirán posteriormente un cheque del Departamento del Tesoro.
- Qué sigue: Los $90 de Medicare ya fueron anunciados por la administración, mientras los $5,000 continúan siendo una promesa condicionada al resultado electoral y sin un mecanismo de financiamiento aprobado.
La distinción será clave antes del 3 de noviembre: las elecciones decidirán el control del Congreso, mientras Trump no aparece en la papeleta presidencial.