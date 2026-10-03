Trump insiste en su promesa de $5,000 por adulto si republicanos ganan en noviembre

El presidente volvió a vincular el llamado “Dividendo Trump” con una victoria republicana en ambas cámaras, aunque el pago todavía enfrenta obstáculos fiscales y legislativos.

Donald Trump reiteró este sábado que entregaría $5,000 a cada ciudadano estadounidense adulto si los republicanos conservan la Cámara y el Senado el 3 de noviembre.

- Por qué importa: El cheque podría costar alrededor de $1.2 billones y todavía no existe una ley aprobada que autorice ese desembolso.

Cheques de 5,000 de Trump: ¿quién podría recibirlos?

🇺🇸 Donald Trump promete entregar $5.000 a todos los ciudadanos estadounidenses adultos si el Partido Republicano gana la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones. pic.twitter.com/ghQtUgdboz — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 3, 2026

Trump difundió varios videos electorales en Truth Social donde pidió votar por candidatos republicanos como si su propio nombre apareciera en la papeleta.

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado voy a dar a cada ciudadano adulto $5,000”, afirmó Trump, según EFE.

El mandatario bautizó anteriormente la propuesta como “Dividendo Trump” y sostiene que los ingresos generados por sus aranceles permitirían financiar los pagos.

- El dato: FactCheck.org calcula que el programa costaría aproximadamente $1.2 billones y que los aranceles actuales no generarían esa cantidad rápidamente.

Trump también afirmó que una victoria demócrata provocaría una depresión económica comparable con la de 1929. Esa declaración constituye una predicción política del presidente, no un escenario económico confirmado.