Trump difunde supuesto celular personal.

Cotton rechaza horario de verano.

Noviembre mantiene el cambio previsto.

Donald Trump elevó este sábado 3 de octubre la presión sobre el senador republicano Tom Cotton para aprobar el horario de verano permanente.

En Truth Social, el presidente difundió un número que presentó como el celular del legislador y pidió a los ciudadanos de Arkansas llamarlo.

La publicación convirtió una diferencia legislativa entre republicanos en una convocatoria pública para presionar directamente al senador por su oposición al proyecto.

Reuters no pudo verificar que el número perteneciera a Cotton: al llamar, encontró un buzón de voz sin identificación del titular.

Qué propone la ley para eliminar el cambio de hora

El presidente Donald Trump presionó este sábado al senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, para respaldar la ley que busca mantener de forma permanente el horario de verano. El mandatario también pidió a los votantes de Arkansas que llamaran directamente a Cotton al número… pic.twitter.com/XEuAcPMMbY — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 3, 2026



La Sunshine Protection Act, o Ley de Protección de la Luz Solar, busca mantener el horario de verano durante todo el año.

Su aprobación eliminaría los ajustes estacionales del reloj en las regiones que actualmente adelantan una hora en primavera y la recuperan en otoño.

La Cámara de Representantes aprobó la propuesta en julio, pero todavía enfrenta obstáculos en el Senado antes de llegar a la firma presidencial.

La diferencia importa: terminar con los cambios de hora exige decidir qué horario conservar, una elección que divide a defensores y críticos.