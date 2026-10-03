Trump publica un teléfono atribuido a Tom Cotton para presionarlo por el cambio de hora
Publicado el 03/10/2026 a las 15:08
- Trump difunde supuesto celular personal.
- Cotton rechaza horario de verano.
- Noviembre mantiene el cambio previsto.
Donald Trump elevó este sábado 3 de octubre la presión sobre el senador republicano Tom Cotton para aprobar el horario de verano permanente.
En Truth Social, el presidente difundió un número que presentó como el celular del legislador y pidió a los ciudadanos de Arkansas llamarlo.
La publicación convirtió una diferencia legislativa entre republicanos en una convocatoria pública para presionar directamente al senador por su oposición al proyecto.
Reuters no pudo verificar que el número perteneciera a Cotton: al llamar, encontró un buzón de voz sin identificación del titular.
Qué propone la ley para eliminar el cambio de hora
El presidente Donald Trump presionó este sábado al senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, para respaldar la ley que busca mantener de forma permanente el horario de verano. El mandatario también pidió a los votantes de Arkansas que llamaran directamente a Cotton al número… pic.twitter.com/XEuAcPMMbY
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 3, 2026
La Sunshine Protection Act, o Ley de Protección de la Luz Solar, busca mantener el horario de verano durante todo el año.
Su aprobación eliminaría los ajustes estacionales del reloj en las regiones que actualmente adelantan una hora en primavera y la recuperan en otoño.
La Cámara de Representantes aprobó la propuesta en julio, pero todavía enfrenta obstáculos en el Senado antes de llegar a la firma presidencial.
La diferencia importa: terminar con los cambios de hora exige decidir qué horario conservar, una elección que divide a defensores y críticos.
Trump defiende más luz por la tarde y cita al golf
🇺🇸 Trump just posted Senator Tom Cotton’s cellphone number and told Arkansas to call him because he’s blocking permanent daylight saving time.
Imagine getting doxxed by the President because he wants to play golf for another hour. pic.twitter.com/vX6Qt2G73k
— 🚨 #AshleyWeis 🇺🇸 #TOWNHALL host RedAmericaFirst (@AshleyWeis4) October 3, 2026
El mandatario sostiene que conservar luz durante la tarde resulta preferible para las actividades cotidianas y evita las molestias de ajustar los relojes.
En su mensaje mencionó a la PGA Tour y la necesidad de contar con luz suficiente para finalizar sus torneos de golf.
También recordó sus victorias electorales en Arkansas como argumento para movilizar a los residentes del estado contra la posición de Cotton.
Mantener el reloj adelantado desplaza los horarios del amanecer y el atardecer; no aumenta las horas totales de luz solar.
Tom Cotton advierte sobre mañanas oscuras en invierno[caption id="attachment_1695453" align="alignnone" width="1200"] Trump publica supuesto teléfono de Cotton por cambio de hora FOTO: EFE[/caption]
Cotton rechaza el horario de verano permanente porque retrasaría los amaneceres durante el invierno y afectaría a quienes comienzan sus actividades temprano.
En un discurso de octubre de 2025, señaló los riesgos para estudiantes que van a clases y trabajadores que se desplazan antes del amanecer.
El senador también distinguió esa propuesta del horario estándar permanente, que conserva una mayor correspondencia con la luz matutina.
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Para las familias hispanas, la decisión tendría efectos sobre los trayectos escolares, los turnos laborales y la organización de actividades después del trabajo.
Cuándo cambia la hora en Estados Unidos en 2026
La presión presidencial no modifica las reglas vigentes: el próximo regreso al horario estándar sigue previsto para el domingo 1 de noviembre.
Además, el Senado terminó sus trabajos de esta semana sin programar votaciones antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Aunque Trump concentra sus críticas en Cotton, existen otras resistencias republicanas; el senador John Kennedy también cuestionó las posibilidades de aprobar la medida.
Los hogares deben mantener el calendario actual como referencia y esperar una reforma aprobada antes de cambiar sus planes.