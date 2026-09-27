Arkansas pone fecha límite al registro: ¿quién debe actuar antes del 5 de octubre?
El registro para votar en Arkansas cierra el 5 de octubre para nuevos electores. Conoce los requisitos y las fechas antes del 3 de noviembre.
Publicado el27/09/2026 a las 14:11
Los nuevos votantes tienen hasta el lunes 5 de octubre para registrarse antes de las elecciones generales. La votación anticipada comenzará dos semanas después. Los residentes de Arkansas que aún no estén inscritos tienen hasta el 5 de octubre para registrarse y participar en las elecciones del 3 de noviembre. Por qué importa: Quienes necesiten un nuevo registro y no completen el trámite dentro del plazo podrían quedar fuera de las elecciones generales de noviembre.
Registro para votar en Arkansas: fecha límite[caption id="attachment_1672402" align="alignnone" width="1200"] Registro para votar en Arkansas: fecha límite. Foto Shutterstock[/caption] La ley estatal exige presentar la solicitud de registro o enviarla por correo al menos 30 días antes de la elección. El matasellos cuenta como fecha de presentación. Samantha Boyd, portavoz del secretario de Estado de Arkansas, Cole Jester, confirmó que el plazo para estas elecciones vence el lunes 5 de octubre.
TE PUEDE INTERESAR: Talarico llama a Paxton y le deja un mensaje de voz: ¿quiere debatir?Los votantes que ya estén registrados pueden actualizar información como su dirección. Las reglas específicas dependen de si el cambio ocurre dentro del mismo condado o hacia otro. El dato: Arkansas no ofrece actualmente registro electoral completamente en línea. La solicitud debe completarse mediante el formulario correspondiente.