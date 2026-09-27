Arkansas pone fecha límite al registro: ¿quién debe actuar antes del 5 de octubre?

El registro para votar en Arkansas cierra el 5 de octubre para nuevos electores. Conoce los requisitos y las fechas antes del 3 de noviembre.

Los nuevos votantes tienen hasta el lunes 5 de octubre para registrarse antes de las elecciones generales. La votación anticipada comenzará dos semanas después. Los residentes de Arkansas que aún no estén inscritos tienen hasta el 5 de octubre para registrarse y participar en las elecciones del 3 de noviembre. Por qué importa: Quienes necesiten un nuevo registro y no completen el trámite dentro del plazo podrían quedar fuera de las elecciones generales de noviembre. Registro para votar en Arkansas: fecha límite [caption id="attachment_1672402" align="alignnone" width="1200"] Registro para votar en Arkansas: fecha límite. Foto Shutterstock[/caption] La ley estatal exige presentar la solicitud de registro o enviarla por correo al menos 30 días antes de la elección. El matasellos cuenta como fecha de presentación. Samantha Boyd, portavoz del secretario de Estado de Arkansas, Cole Jester, confirmó que el plazo para estas elecciones vence el lunes 5 de octubre. TE PUEDE INTERESAR: Talarico llama a Paxton y le deja un mensaje de voz: ¿quiere debatir? Los votantes que ya estén registrados pueden actualizar información como su dirección. Las reglas específicas dependen de si el cambio ocurre dentro del mismo condado o hacia otro. El dato: Arkansas no ofrece actualmente registro electoral completamente en línea. La solicitud debe completarse mediante el formulario correspondiente. Los residentes de Arkansas que aún no estén inscritos tienen hasta el 5 de octubre para registrarse y participar en las elecciones del 3 de noviembre. Por qué importa: Quienes necesiten un nuevo registro y no completen el trámite dentro del plazo podrían quedar fuera de las elecciones generales de noviembre.[caption id="attachment_1672402" align="alignnone" width="1200"]Registro para votar en Arkansas: fecha límite. Foto Shutterstock[/caption] La ley estatal exige presentar la solicitud de registro o enviarla por correo al menos 30 días antes de la elección. El matasellos cuenta como fecha de presentación. Samantha Boyd, portavoz del secretario de Estado de Arkansas, Cole Jester, confirmó que el plazo para estas elecciones vence el lunes 5 de octubre.Los votantes que ya estén registrados pueden actualizar información como su dirección. Las reglas específicas dependen de si el cambio ocurre dentro del mismo condado o hacia otro. El dato: Arkansas no ofrece actualmente registro electoral completamente en línea. La solicitud debe completarse mediante el formulario correspondiente.

¿Quién puede registrarse para votar en Arkansas? [caption id="attachment_1672407" align="alignnone" width="1024"] Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption] Para registrarse, una persona debe ser ciudadana estadounidense, residente de Arkansas y tener 18 años o cumplirlos a más tardar el día electoral. El estado también establece condiciones relacionadas con condenas por delitos graves y con personas declaradas judicialmente incompetentes para votar. Las solicitudes pueden obtenerse en oficinas de secretarios de condado, dependencias del DMV, bibliotecas públicas, agencias para personas con discapacidad y oficinas de reclutamiento militar. El proceso: El estado recomienda verificar después que la solicitud fue procesada. El estatus puede consultarse mediante VoterView o directamente con el secretario del condado. [caption id="attachment_1672407" align="alignnone" width="1024"]Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption] Para registrarse, una persona debe ser ciudadana estadounidense, residente de Arkansas y tener 18 años o cumplirlos a más tardar el día electoral. El estado también establece condiciones relacionadas con condenas por delitos graves y con personas declaradas judicialmente incompetentes para votar. Las solicitudes pueden obtenerse en oficinas de secretarios de condado, dependencias del DMV, bibliotecas públicas, agencias para personas con discapacidad y oficinas de reclutamiento militar. El proceso: El estado recomienda verificar después que la solicitud fue procesada. El estatus puede consultarse mediante VoterView o directamente con el secretario del condado.

Gobernador y Senado estarán en las boletas de noviembre [caption id="attachment_1672410" align="alignnone" width="1024"] Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption] Los votantes decidirán varias contiendas estatales y federales, incluida la elección para gobernador de Arkansas. La republicana Sarah Huckabee Sanders busca otro mandato frente al demócrata Fred Love y el libertario Colt Shelby. En el Senado federal, el republicano Tom Cotton compite contra la demócrata Hallie Shoffner y el libertario Jeff Wadlin. También habrá elecciones para la Cámara federal. Little Rock tendrá además una elección municipal para alcalde entre Frank Scott Jr. y Brenda “BJ” Wyrick. ¿Qué sigue?: La votación anticipada comenzará el 19 de octubre y las elecciones generales se celebrarán el 3 de noviembre. [caption id="attachment_1672410" align="alignnone" width="1024"]Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption] Los votantes decidirán varias contiendas estatales y federales, incluida la elección para gobernador de Arkansas. La republicana Sarah Huckabee Sanders busca otro mandato frente al demócrata Fred Love y el libertario Colt Shelby. En el Senado federal, el republicano Tom Cotton compite contra la demócrata Hallie Shoffner y el libertario Jeff Wadlin. También habrá elecciones para la Cámara federal. Little Rock tendrá además una elección municipal para alcalde entre Frank Scott Jr. y Brenda “BJ” Wyrick. ¿Qué sigue?: La votación anticipada comenzará el 19 de octubre y las elecciones generales se celebrarán el 3 de noviembre.