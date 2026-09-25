Republicanos se acercan a perder la Cámara Baja: 15 contiendas se mueven hacia los demócratas

El Cook Political Report cambió su evaluación de 15 elecciones hacia los demócratas. El GOP todavía conserva una ruta para mantener el control el 3 de noviembre.

Los republicanos enfrentan un escenario más difícil para conservar la Cámara de Representantes: 15 contiendas cambiaron este viernes hacia los demócratas, según Cook Political Report.

Por qué importa: La mayoría republicana es estrecha y los demócratas necesitan una ganancia neta de solo tres escaños para recuperar el control de la Cámara.

Republicanos pierden terreno en elecciones por la Cámara Baja

🔴El Partido Republicano se acerca a perder la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que ahora controla, en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, según una encuesta del boletín electoral independiente Cook Political Report de este viernes.… pic.twitter.com/yRoZibJxLN — El Universal (@El_Universal_Mx) September 25, 2026

Cook, una publicación independiente y no partidista especializada en elecciones, considera ahora que los demócratas están favorecidos en 208 contiendas, frente a 205 para los republicanos.

Eso no significa que 208 escaños estén asegurados. Las calificaciones de Cook miden la competitividad considerando factores como candidatos, composición política de los distritos y entorno nacional.

El dato: Cook estima como escenario más probable una ganancia demócrata de entre cinco y 15 escaños, para terminar con entre 220 y 230 representantes.

La Cámara tiene 435 escaños y todos estarán en juego el 3 de noviembre. Alcanzar 218 escaños permite obtener una mayoría cuando están ocupados los 435 puestos.

El cambio respecto a semanas anteriores también resulta visible: el 11 de septiembre, Cook clasificaba nueve distritos como “Lean Democrat”; ahora son 11.