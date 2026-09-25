Republicanos se acercan a perder la Cámara Baja: 15 contiendas se mueven hacia los demócratas
Publicado el25/09/2026 a las 19:29
El Cook Political Report cambió su evaluación de 15 elecciones hacia los demócratas. El GOP todavía conserva una ruta para mantener el control el 3 de noviembre.
Los republicanos enfrentan un escenario más difícil para conservar la Cámara de Representantes: 15 contiendas cambiaron este viernes hacia los demócratas, según Cook Political Report.
Por qué importa: La mayoría republicana es estrecha y los demócratas necesitan una ganancia neta de solo tres escaños para recuperar el control de la Cámara.
Republicanos pierden terreno en elecciones por la Cámara Baja
🔴El Partido Republicano se acerca a perder la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que ahora controla, en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, según una encuesta del boletín electoral independiente Cook Political Report de este viernes.… pic.twitter.com/yRoZibJxLN
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Cook, una publicación independiente y no partidista especializada en elecciones, considera ahora que los demócratas están favorecidos en 208 contiendas, frente a 205 para los republicanos.
Eso no significa que 208 escaños estén asegurados. Las calificaciones de Cook miden la competitividad considerando factores como candidatos, composición política de los distritos y entorno nacional.
El dato: Cook estima como escenario más probable una ganancia demócrata de entre cinco y 15 escaños, para terminar con entre 220 y 230 representantes.
La Cámara tiene 435 escaños y todos estarán en juego el 3 de noviembre. Alcanzar 218 escaños permite obtener una mayoría cuando están ocupados los 435 puestos.
El cambio respecto a semanas anteriores también resulta visible: el 11 de septiembre, Cook clasificaba nueve distritos como “Lean Democrat”; ahora son 11.
Los republicanos necesitan imponerse en distritos disputados
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El principal problema para el GOP está en las carreras más cerradas. Cook clasifica actualmente 22 contiendas como “Toss Up”, es decir, sin un favorito claro.
Además, 17 de esos distritos actualmente están representados por republicanos, frente a cinco ocupados por demócratas, según el recuento publicado por Axios basado en las nuevas calificaciones.
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La clave: Los republicanos necesitarían ganar la mayoría de esas contiendas más disputadas para conservar el control de la Cámara, según Cook.
El panorama también muestra una particularidad: muchas de las carreras más competitivas se encuentran en distritos que Donald Trump ganó en las elecciones presidenciales de 2024.
Cook atribuye parte del deterioro republicano al descontento con el manejo de la economía por parte del presidente, aunque cada elección de distrito tiene dinámicas propias.
Demócratas y republicanos reaccionan al nuevo escenario
Los demócratas interpretaron los cambios como una señal favorable. Courtney Rice, portavoz del Comité de Campaña Demócrata del Congreso, afirmó que los republicanos de la Cámara están “perdiendo terreno”.
Los republicanos cuestionaron esa lectura. Mike Marinella, portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, destacó la organización territorial, la publicidad y los recursos financieros de su partido.
La ventaja republicana: El NRCC llegó a la recta final con $13 millones más en efectivo disponible que su contraparte demócrata, según Axios.
Por ahora, las calificaciones describen el estado de las contiendas, no resultados definitivos. Un sondeo reciente de Cook en 37 distritos competitivos mostró 49% para demócratas y 47% para republicanos en la preferencia genérica al Congreso.
El control del Congreso se decide el 3 de noviembre
Las elecciones de medio mandato renovarán los 435 puestos de la Cámara y 35 de los 100 escaños del Senado.
Qué sigue: Faltan más de cinco semanas de campaña y Cook advierte que su rango de posibles resultados puede cambiar conforme evolucionen las contiendas.
El control de la Cámara determinará qué partido dirige sus comités y establece su agenda legislativa durante los últimos dos años del actual mandato presidencial.
Fuentes: Efe/ El Universal