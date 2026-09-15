Trump estalla contra la Corte Suprema tras derrota por voto por correo

El presidente cuestionó incluso a jueces que él mismo nominó y acusó al tribunal de facilitar el fraude, algo que la decisión judicial no establece.

Donald Trump lanzó este martes uno de sus ataques más duros contra la Corte Suprema después de que el tribunal rechazara suspender el bloqueo a nuevas reglas del Servicio Postal para el correo electoral.

Por qué importa: Trump no solo cuestiona otra decisión judicial. Ahora confronta abiertamente a una Corte de mayoría conservadora que él mismo ayudó a consolidar.

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Trump dice que la Corte “ha defraudado” a Estados Unidos

Trump calificó el fallo como una “gran pérdida” para los republicanos y Estados Unidos y aseguró que facilitará el fraude electoral mediante las boletas enviadas por correo, según su publicación en Truth Social.

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“¡La Corte Suprema realmente ha defraudado a nuestro país!”, escribió Trump en Truth Social, antes de lanzar acusaciones todavía más fuertes contra algunos magistrados.

El presidente aseguró que ciertos jueces están “aterrorizados” por los demócratas y son “incapaces de mostrar el valor necesario para salvar a Estados Unidos”.

La acusación: Trump sostiene que los demócratas tienen ahora “vía libre” para cometer fraude con boletas por correo. La decisión de la Corte no establece esa conclusión.