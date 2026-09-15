Trump estalla contra la Corte Suprema tras derrota por voto por correo
Publicado el15/09/2026 a las 05:48
El presidente cuestionó incluso a jueces que él mismo nominó y acusó al tribunal de facilitar el fraude, algo que la decisión judicial no establece.
- Donald Trump lanzó este martes uno de sus ataques más duros contra la Corte Suprema después de que el tribunal rechazara suspender el bloqueo a nuevas reglas del Servicio Postal para el correo electoral.
Por qué importa: Trump no solo cuestiona otra decisión judicial. Ahora confronta abiertamente a una Corte de mayoría conservadora que él mismo ayudó a consolidar.
Trump dice que la Corte “ha defraudado” a Estados Unidos
Trump calificó el fallo como una “gran pérdida” para los republicanos y Estados Unidos y aseguró que facilitará el fraude electoral mediante las boletas enviadas por correo, según su publicación en Truth Social.
- “¡La Corte Suprema realmente ha defraudado a nuestro país!”, escribió Trump en Truth Social, antes de lanzar acusaciones todavía más fuertes contra algunos magistrados.
El presidente aseguró que ciertos jueces están “aterrorizados” por los demócratas y son “incapaces de mostrar el valor necesario para salvar a Estados Unidos”.
La acusación: Trump sostiene que los demócratas tienen ahora “vía libre” para cometer fraude con boletas por correo. La decisión de la Corte no establece esa conclusión.
El tribunal rechazó el lunes la solicitud del Gobierno para suspender una orden que impide implementar nuevas reglas del USPS sobre el correo electoral.
Trump cuestiona a los jueces que él mismo eligió
El choque adquirió otra dimensión cuando Trump dirigió su frustración hacia una Corte cuya mayoría conservadora ayudó a construir durante su primer mandato.
- “Estas no son las personas que entrevisté para formar parte de la Corte Suprema”, escribió. Trump nombró a Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
Solo Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon públicamente del rechazo. Alito sostuvo que el Gobierno había demostrado lo necesario para conseguir la suspensión solicitada.
La diferencia: la disputa judicial gira alrededor de la implementación de nuevas reglas postales, no de una determinación de que exista fraude electoral demócrata.
Entre los argumentos contra aplicar las reglas ahora figura el poco tiempo disponible antes de las elecciones de noviembre. Funcionarios electorales advirtieron ante la Corte sobre dificultades para cumplir los nuevos requisitos a estas alturas del proceso.
El ataque de Trump va mucho más allá del voto por correo
Trump aprovechó la publicación para sumar sus críticas a decisiones sobre aranceles y ciudadanía por nacimiento, presentándolas como parte de un patrón perjudicial para el país.
Incluso acusó a la Corte de estar “intimidada y coaccionada por la izquierda radical” y afirmó que sus decisiones han hecho retroceder a Estados Unidos “al menos cien años”.
Trump reconoció la gravedad de atacar públicamente al máximo tribunal: “No me resulta fácil escribir esta crítica”, señaló, pero aseguró que hacerlo constituye su “obligación y deber” como presidente.
La publicación eleva así el conflicto más allá de una derrota sobre voto por correo: Trump cuestiona ahora abiertamente el criterio y la independencia de una Corte conservadora que contribuyó decisivamente a formar.