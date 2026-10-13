¿Modera Trump su política migratoria antes del 3 de noviembre? Señales mixtas en ICE
Publicado el 13/10/2026 a las 09:40
A menos de un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, la pregunta circula en la prensa: ¿se está moderando la política migratoria de Trump? Las señales que llegan desde ICE apuntan en direcciones opuestas.
- Hay reportes de instrucciones para limitar ciertas detenciones y nuevas reglas internas para los arrestos de vehículos, aunque el DHS desmiente parte de ellos.
- Otros reportes de CNN y el Washington Examiner hablan de metas de arrestos más altas y de un operativo amplio en California.
- Encuestas muestran rechazo a las tácticas de ICE en Texas y un impacto económico en hogares latinos.
Por qué importa: la política migratoria afecta directamente a millones de familias latinas en EE.UU. y es uno de los temas que más pesan en la campaña. Entender qué es una orden confirmada, qué es un reporte anónimo y qué niega el gobierno ayuda a evaluar la situación sin simplificarla.
Las señales de moderación
El 26 de septiembre, el medio conservador The Daily Wire informó que agentes de ICE habían recibido instrucciones verbales de dejar de arrestar temporalmente a inmigrantes sin condenas ni cargos penales y de suspender las detenciones "colaterales", es decir, las de personas halladas mientras se busca a otra. Una fuente le dijo al medio: "Están tratando de calmar las cosas antes de las elecciones".
El DHS calificó el reporte de "falso" y afirmó que "nadie está descartado". Dos días después, según El Tiempo, The Daily Wire reportó que, horas después de esa instrucción, los agentes fueron autorizados a seguir deteniendo a personas sin antecedentes. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó al medio que algunos agentes sí recibieron las órdenes verbales iniciales, pero lo atribuyó a una confusión al transmitir la prioridad de perseguir primero a quienes tienen antecedentes.
Por su parte, CNN informó el 1 de octubre sobre nuevas directrices internas: solo los agentes de ERO que hayan completado uno de seis cursos de capacitación podrán hacer detenciones de vehículos, y esos vehículos deberán llevar luces y sirenas. Surgen tras varios tiroteos durante este tipo de arrestos.
Las señales en sentido contrario
En una exclusiva del 7 de octubre basada en dos fuentes, CNN informó que la dirección de ICE ordenó a los agentes aumentar las detenciones en 1,000 personas más al día, para volver a la meta de 3,000 diarias. Según CNN, la agencia venía arrestando a unas 2,000 al día, y la meta semanal es de 19,000. Los funcionarios niegan que existan cuotas y lo describen como un objetivo.
Las cifras de CNN indican que en agosto ICE detuvo a unas 51,000 personas, un récord mensual de esta administración, frente a más de 46,000 en julio.
Ese mismo día, el Washington Examiner, citando fuentes, reportó el lanzamiento de "Operation Safe California", un operativo de al menos 45 días que comenzó en la zona de San Diego. Según el medio, la orden es arrestar a todos los inmigrantes indocumentados que los agentes encuentren, tengan o no antecedentes. El operativo no se anunció públicamente.
Tom Homan, zar fronterizo, dijo a NewsNation que la prioridad son "los peores de los peores", pero que las personas sin antecedentes también pueden ser arrestadas. Además, en julio, tras tiroteos mortales en Maine y Texas, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, pausó las detenciones de tráfico no urgentes, y Trump revirtió esa decisión al día siguiente.
La presión política y el ánimo de los votantes
Según El Tiempo, la caída del apoyo entre los latinos aumenta la presión sobre la Casa Blanca. Una encuesta de Siena/ReconMR entre votantes probables de Texas, publicada el 13 de octubre, halló que el 54% se opone a cómo ICE arresta a las personas (42% a favor) y que el 56% cree que sus tácticas "han ido demasiado lejos".
Otra encuesta, de UnidosUS y BSP Research, a 2,700 latinos de clase trabajadora entre el 28 de agosto y el 17 de septiembre, indicó que el 44% dice que la aplicación de las leyes migratorias afectó económicamente a su hogar.
El DHS, en declaraciones a AP, sostuvo que las personas que están legalmente en el país "no tienen nada que temer".
Qué puedes hacer
Con este panorama cambiante, informarse es la mejor herramienta. Esta es información general, no asesoría legal individual:
- Conoce tus derechos: tienes derecho a guardar silencio y a no abrir la puerta sin una orden judicial firmada por un juez.
- Ten un plan familiar: define quién cuidaría a tus hijos y mantén tus documentos importantes a mano.
- Busca un abogado acreditado: el EOIR, del Departamento de Justicia, publica una lista de proveedores de servicios legales gratuitos.
- Si vas a votar: consulta si ICE puede estar en los centros de votación y qué dice la ley.
Fuentes: El Tiempo; CNN en Español, 8 de octubre; CNN en Español, 1 de octubre; Washington Examiner; Siena Research Institute/ReconMR; UnidosUS; AP vía ABC News; Departamento de Justicia, proveedores de servicios legales gratuitos (EOIR). Datos consultados el 13 de octubre de 2026.