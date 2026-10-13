A menos de un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, la pregunta circula en la prensa: ¿se está moderando la política migratoria de Trump? Las señales que llegan desde ICE apuntan en direcciones opuestas.

Hay reportes de instrucciones para limitar ciertas detenciones y nuevas reglas internas para los arrestos de vehículos, aunque el DHS desmiente parte de ellos.

Otros reportes de CNN y el Washington Examiner hablan de metas de arrestos más altas y de un operativo amplio en California.

Encuestas muestran rechazo a las tácticas de ICE en Texas y un impacto económico en hogares latinos.

Por qué importa: la política migratoria afecta directamente a millones de familias latinas en EE.UU. y es uno de los temas que más pesan en la campaña. Entender qué es una orden confirmada, qué es un reporte anónimo y qué niega el gobierno ayuda a evaluar la situación sin simplificarla.

Las señales de moderación

El 26 de septiembre, el medio conservador The Daily Wire informó que agentes de ICE habían recibido instrucciones verbales de dejar de arrestar temporalmente a inmigrantes sin condenas ni cargos penales y de suspender las detenciones "colaterales", es decir, las de personas halladas mientras se busca a otra. Una fuente le dijo al medio: "Están tratando de calmar las cosas antes de las elecciones".

El DHS calificó el reporte de "falso" y afirmó que "nadie está descartado". Dos días después, según El Tiempo, The Daily Wire reportó que, horas después de esa instrucción, los agentes fueron autorizados a seguir deteniendo a personas sin antecedentes. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó al medio que algunos agentes sí recibieron las órdenes verbales iniciales, pero lo atribuyó a una confusión al transmitir la prioridad de perseguir primero a quienes tienen antecedentes.

Por su parte, CNN informó el 1 de octubre sobre nuevas directrices internas: solo los agentes de ERO que hayan completado uno de seis cursos de capacitación podrán hacer detenciones de vehículos, y esos vehículos deberán llevar luces y sirenas. Surgen tras varios tiroteos durante este tipo de arrestos.

Las señales en sentido contrario

En una exclusiva del 7 de octubre basada en dos fuentes, CNN informó que la dirección de ICE ordenó a los agentes aumentar las detenciones en 1,000 personas más al día, para volver a la meta de 3,000 diarias. Según CNN, la agencia venía arrestando a unas 2,000 al día, y la meta semanal es de 19,000. Los funcionarios niegan que existan cuotas y lo describen como un objetivo.

Las cifras de CNN indican que en agosto ICE detuvo a unas 51,000 personas, un récord mensual de esta administración, frente a más de 46,000 en julio.