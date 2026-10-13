A tres semanas de las elecciones del martes 3 de noviembre de 2026, muchos votantes latinos se preguntan si agentes de ICE pueden presentarse en los centros de votación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dice que no planea operativos dirigidos a esos lugares, aunque deja abierta la posibilidad de arrestos en casos específicos. La ley federal, por su parte, pone límites claros a la presencia de agentes armados donde se vota.

Un portavoz del DHS dijo a The Center Square: "ICE no planea operativos dirigidos a los centros de votación", pero no descartó arrestos si hay una amenaza activa a la seguridad pública.

La ley federal (18 U.S.C. § 592) castiga a funcionarios federales que lleven o mantengan tropas u "hombres armados" en un lugar de votación, salvo para repeler enemigos armados de EE.UU.

Solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en elecciones federales, y la votación anticipada ya empezó en varios estados.

Por qué importa: el miedo a encontrarse con agentes migratorios puede disuadir a personas que sí tienen derecho a votar, incluidos ciudadanos de familias de estatus mixto. Conocer lo que dicen el gobierno y la ley ayuda a decidir con información y no con rumores.

Lo que dijo el DHS

En un correo a The Center Square, el portavoz del DHS explicó que "ICE realiza operativos selectivos basados en inteligencia, y si una amenaza activa a la seguridad pública pusiera en peligro un centro de votación, esa persona podría ser arrestada como resultado de esa acción".

El portavoz añadió que el DHS cumple su obligación de proteger la infraestructura electoral bajo su autoridad legal "para que nuestras elecciones sean justas, honestas y precisas". Dijo también que, junto al Departamento de Justicia, están "enfocados en procesar y deportar a extranjeros que votan" y que "SOLO los estadounidenses deben elegir a los líderes estadounidenses".

Según la agencia AP, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, acusó en septiembre a los demócratas de "sembrar miedo". Dijo que los agentes no patrullarán ni vigilarán los centros de votación de forma general, pero que podrían acudir por razones específicas, como arrestar a alguien con orden judicial o responder a una amenaza. Un funcionario del DHS dijo a administradores electorales estatales que no habrá agentes apostados en los centros.

El presidente Donald Trump, preguntado por Time si enviaría agentes de ICE, respondió: "No lo he pensado". En mayo había dicho: "Haría lo que sea necesario para asegurar que tengamos elecciones honestas".

Qué dice la ley federal

El artículo 18 U.S.C. § 592 castiga a cualquier funcionario del gobierno federal que lleve o mantenga tropas u "hombres armados" en un lugar donde se celebra una elección, salvo para repeler a enemigos armados de Estados Unidos. La pena incluye multa, hasta 5 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. Según expertos legales electorales citados por AP, esa norma impide desplegar tropas, agentes u oficiales armados en sitios de votación.