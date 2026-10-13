¿Puede ICE estar en los centros de votación? Lo que dice el DHS y lo que dice la ley
Publicado el 13/10/2026 a las 12:47
A tres semanas de las elecciones del martes 3 de noviembre de 2026, muchos votantes latinos se preguntan si agentes de ICE pueden presentarse en los centros de votación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dice que no planea operativos dirigidos a esos lugares, aunque deja abierta la posibilidad de arrestos en casos específicos. La ley federal, por su parte, pone límites claros a la presencia de agentes armados donde se vota.
- Un portavoz del DHS dijo a The Center Square: "ICE no planea operativos dirigidos a los centros de votación", pero no descartó arrestos si hay una amenaza activa a la seguridad pública.
- La ley federal (18 U.S.C. § 592) castiga a funcionarios federales que lleven o mantengan tropas u "hombres armados" en un lugar de votación, salvo para repeler enemigos armados de EE.UU.
- Solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en elecciones federales, y la votación anticipada ya empezó en varios estados.
Por qué importa: el miedo a encontrarse con agentes migratorios puede disuadir a personas que sí tienen derecho a votar, incluidos ciudadanos de familias de estatus mixto. Conocer lo que dicen el gobierno y la ley ayuda a decidir con información y no con rumores.
Lo que dijo el DHS
En un correo a The Center Square, el portavoz del DHS explicó que "ICE realiza operativos selectivos basados en inteligencia, y si una amenaza activa a la seguridad pública pusiera en peligro un centro de votación, esa persona podría ser arrestada como resultado de esa acción".
El portavoz añadió que el DHS cumple su obligación de proteger la infraestructura electoral bajo su autoridad legal "para que nuestras elecciones sean justas, honestas y precisas". Dijo también que, junto al Departamento de Justicia, están "enfocados en procesar y deportar a extranjeros que votan" y que "SOLO los estadounidenses deben elegir a los líderes estadounidenses".
Según la agencia AP, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, acusó en septiembre a los demócratas de "sembrar miedo". Dijo que los agentes no patrullarán ni vigilarán los centros de votación de forma general, pero que podrían acudir por razones específicas, como arrestar a alguien con orden judicial o responder a una amenaza. Un funcionario del DHS dijo a administradores electorales estatales que no habrá agentes apostados en los centros.
El presidente Donald Trump, preguntado por Time si enviaría agentes de ICE, respondió: "No lo he pensado". En mayo había dicho: "Haría lo que sea necesario para asegurar que tengamos elecciones honestas".
Qué dice la ley federal
El artículo 18 U.S.C. § 592 castiga a cualquier funcionario del gobierno federal que lleve o mantenga tropas u "hombres armados" en un lugar donde se celebra una elección, salvo para repeler a enemigos armados de Estados Unidos. La pena incluye multa, hasta 5 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. Según expertos legales electorales citados por AP, esa norma impide desplegar tropas, agentes u oficiales armados en sitios de votación.
Otro artículo, el 18 U.S.C. § 594, castiga intimidar, amenazar o coaccionar a alguien para interferir con su derecho a votar en elecciones federales, con hasta un año de prisión.
Las posiciones difieren en cómo se aplicaría esto a un arresto puntual. El DHS sostiene que podría actuar ante una amenaza concreta o con una orden judicial. Los críticos señalan que la sola presencia de agentes puede intimidar.
La postura de los críticos
DaMareo Cooper, director ejecutivo de Popular Democracy, dijo a The Center Square: "Si ves agentes de ICE en los centros de votación, eso es intimidación... No es trabajo de ICE hacer cumplir una elección". Según Cooper, la policía local ha protegido las elecciones durante cien años.
Cooper también cuestionó el énfasis en el voto de no ciudadanos. Según su estimación, esos casos representan "cero punto cero tres por ciento probablemente" de millones de registros. Es una cifra suya, no un dato oficial presentado por el DHS.
Aparte, The Center Square reportó que la Ley Help America Vote asignó a los estados $15 millones en el año fiscal 2025 en subvenciones de la Comisión de Asistencia Electoral, frente a $55 millones en 2024 y $75 millones en 2023 y 2022.
Qué puedes hacer
- Verifica tu registro y el de tu familia en vote.gov o llamando a la oficina electoral de tu condado. La votación anticipada ya empezó en varios estados y las boletas por correo se están enviando.
- Revisa qué identificación pide tu estado antes de ir a votar. Las reglas varían.
- Si ves intimidación, avisa a los funcionarios del centro y a la oficina electoral local. También puedes llamar a la línea no partidista Election Protection: 866-OUR-VOTE (866-687-8683), o en español al 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682).
- Denuncia ante el Departamento de Justicia en civilrights.justice.gov, División de Derechos Civiles.
Para seguir el contexto, lee si la administración está ajustando las operaciones de ICE antes de las elecciones.
Fuentes: The Center Square; AP vía ABC News; 18 U.S.C. § 592; 18 U.S.C. § 594; Election Protection; Departamento de Justicia, División de Derechos Civiles. Datos consultados el 13 de octubre de 2026.