Trump se burla del peso de una manifestante golpeada por un asistente en Youngstown
Publicado el 13/10/2026 a las 09:45
Durante un reunión de Trump en el Covelli Centre de Youngstown, Ohio, el lunes 12 de octubre de 2026, un asistente golpeó a una manifestante que interrumpió el discurso, y Trump comentó después sobre el peso de la persona, a quien se refirió en masculino.
- La manifestante llevaba una camiseta con el mensaje "Release the Epstein Files" ("Publiquen los archivos de Epstein"), según Fox News, HuffPost e Irish Star.
- Un asistente la empujó, la golpeó en la cara y le jaló el pelo, y la policía intervino y la sacó del recinto.
- Trump dijo que era un "manifestante pagado" y bromeó con que "tiene que ponerse a dieta", sin presentar pruebas de que le pagaran, según Fox News.
Por qué importa: el episodio ocurre a tres semanas de las elecciones del 3 de noviembre, en un mitin para apoyar a candidatos republicanos. Muestra cómo responde Trump a las protestas en sus eventos y cómo reacciona el público. Las críticas, según HuffPost, fueron fuertes.
Qué pasó en el Covelli Centre
Según Fox News, HuffPost e Irish Star, la manifestante interrumpió el discurso con su camiseta sobre el caso Epstein. Un asistente la empujó, la golpeó en la cara y le jaló el pelo. La policía separó la pelea y la escoltó fuera del lugar.
Un video citado por Fox News muestra que el hombre que la golpeó permaneció en el recinto y chocó las manos con otros asistentes. La agencia EFE dio una versión algo distinta. Habló de un manifestante, en masculino, que recibió varios puñetazos y fue expulsado a empujones por el personal de seguridad.
Lo que dijo Trump
Según Fox News y HuffPost, Trump dijo: "Es un manifestante pagado. Todos son pagados. Les paga la izquierda para destruir nuestro país. Son escoria". Después añadió: "Pero se va de vuelta a casa con mamá. Mírenlo. Terrible. ¿No amamos a las fuerzas del orden?".
Sobre el aspecto físico de la persona dijo: "¡Oh, tiene que ponerse a dieta! Es un tipo gordo. Vaya. Tiene que hacer dieta rápido. Todos tenemos que hacerlo". También la llamó "un manifestante de muy baja categoría". Según HuffPost, el público coreaba "USA, USA". Fox News señaló que Trump no ofreció pruebas de que la manifestante recibiera dinero.
El contexto: los archivos de Epstein y otras protestas
Los "archivos de Epstein" son los documentos del caso de Jeffrey Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual de menores que murió en prisión en 2019. El tema ha motivado protestas en esta campaña.
No es el único incidente reciente. Según EFE, la semana anterior un hombre con la camiseta de la selección española fue desalojado de un evento en San Antonio, Texas. Según Fox News, en un mitin del candidato al Senado Ken Paxton en esa ciudad, Trump dijo de otro manifestante que no sabía que "su mamá votó por Trump".
Lo que no se sabe
No se había informado de la identidad de la manifestante ni del hombre que la golpeó. Tampoco se había informado de si hubo arrestos o cargos. Las fuentes difieren en cómo describen a la persona agredida, ya que EFE usó el masculino y los otros medios hablan de una mujer.
Qué sigue
Trump continúa su gira de mítines antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Fuentes: EFE vía Swissinfo; Fox News; HuffPost; Irish Star. Datos consultados el 13 de octubre de 2026.