Durante un reunión de Trump en el Covelli Centre de Youngstown, Ohio, el lunes 12 de octubre de 2026, un asistente golpeó a una manifestante que interrumpió el discurso, y Trump comentó después sobre el peso de la persona, a quien se refirió en masculino.

La manifestante llevaba una camiseta con el mensaje "Release the Epstein Files" ("Publiquen los archivos de Epstein"), según Fox News, HuffPost e Irish Star.

Un asistente la empujó, la golpeó en la cara y le jaló el pelo, y la policía intervino y la sacó del recinto.

Trump dijo que era un "manifestante pagado" y bromeó con que "tiene que ponerse a dieta", sin presentar pruebas de que le pagaran, según Fox News.

Por qué importa: el episodio ocurre a tres semanas de las elecciones del 3 de noviembre, en un mitin para apoyar a candidatos republicanos. Muestra cómo responde Trump a las protestas en sus eventos y cómo reacciona el público. Las críticas, según HuffPost, fueron fuertes.

Qué pasó en el Covelli Centre

Según Fox News, HuffPost e Irish Star, la manifestante interrumpió el discurso con su camiseta sobre el caso Epstein. Un asistente la empujó, la golpeó en la cara y le jaló el pelo. La policía separó la pelea y la escoltó fuera del lugar.

Un video citado por Fox News muestra que el hombre que la golpeó permaneció en el recinto y chocó las manos con otros asistentes. La agencia EFE dio una versión algo distinta. Habló de un manifestante, en masculino, que recibió varios puñetazos y fue expulsado a empujones por el personal de seguridad.

Lo que dijo Trump

Según Fox News y HuffPost, Trump dijo: "Es un manifestante pagado. Todos son pagados. Les paga la izquierda para destruir nuestro país. Son escoria". Después añadió: "Pero se va de vuelta a casa con mamá. Mírenlo. Terrible. ¿No amamos a las fuerzas del orden?".

Sobre el aspecto físico de la persona dijo: "¡Oh, tiene que ponerse a dieta! Es un tipo gordo. Vaya. Tiene que hacer dieta rápido. Todos tenemos que hacerlo". También la llamó "un manifestante de muy baja categoría". Según HuffPost, el público coreaba "USA, USA". Fox News señaló que Trump no ofreció pruebas de que la manifestante recibiera dinero.

El contexto: los archivos de Epstein y otras protestas