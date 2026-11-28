El derecho a portar armas en Estados Unidos podría enfrentar uno de sus mayores desafíos legales. La Corte Suprema escuchará argumentos sobre la prohibición de rifles semiautomáticos tipo AR-15 en dos jurisdicciones.

La audiencia está programada para el miércoles 2 de diciembre de 2026 y podría definir hasta dónde pueden llegar los gobiernos estatales y locales para restringir determinadas armas de fuego.

Los casos que analizarán los magistrados son Khaya v. Cook County, de Illinois, y Grant v. Higgins, de Connecticut. Ambos fueron agrupados para una audiencia conjunta de una hora.

La pregunta central es si la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense protege la posesión de rifles AR-15 y armas semiautomáticas similares, debido a que millones de ciudadanos los utilizan para actividades legales.

Prohibición de rifles AR-15 en Estados Unidos

Supreme Court to weigh AR-15 bans. What you need to know https://t.co/MUw1i2sUQT — USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 28, 2026

El primer litigio cuestiona la prohibición de armas semiautomáticas establecida por el condado de Cook, Illinois. El segundo impugna las restricciones de Connecticut, ampliadas después de la masacre de la escuela primaria Sandy Hook en 2012.

Los propietarios que cuestionan estas leyes sostienen que los AR-15 son armas de uso común y que la Constitución protege su posesión para actividades como defensa personal y tiro deportivo.

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En contraste, los gobiernos de Illinois y Connecticut defienden que tienen autoridad para restringir armas que consideran especialmente peligrosas por su capacidad de causar daños graves.

El gobierno de Donald Trump también se ha colocado del lado de quienes impugnan las prohibiciones. Su postura sostiene que estas restricciones entran en conflicto con las protecciones constitucionales de la Segunda Enmienda.