¿Podrán prohibir los rifles AR-15 en Estados Unidos? La Corte Suprema enfrenta una decisión clave
Publicado el 28/11/2026 a las 16:15
El derecho a portar armas en Estados Unidos podría enfrentar uno de sus mayores desafíos legales. La Corte Suprema escuchará argumentos sobre la prohibición de rifles semiautomáticos tipo AR-15 en dos jurisdicciones.
La audiencia está programada para el miércoles 2 de diciembre de 2026 y podría definir hasta dónde pueden llegar los gobiernos estatales y locales para restringir determinadas armas de fuego.
Los casos que analizarán los magistrados son Khaya v. Cook County, de Illinois, y Grant v. Higgins, de Connecticut. Ambos fueron agrupados para una audiencia conjunta de una hora.
La pregunta central es si la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense protege la posesión de rifles AR-15 y armas semiautomáticas similares, debido a que millones de ciudadanos los utilizan para actividades legales.
Prohibición de rifles AR-15 en Estados Unidos
Supreme Court to weigh AR-15 bans. What you need to know https://t.co/MUw1i2sUQT
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) November 28, 2026
El primer litigio cuestiona la prohibición de armas semiautomáticas establecida por el condado de Cook, Illinois. El segundo impugna las restricciones de Connecticut, ampliadas después de la masacre de la escuela primaria Sandy Hook en 2012.
Los propietarios que cuestionan estas leyes sostienen que los AR-15 son armas de uso común y que la Constitución protege su posesión para actividades como defensa personal y tiro deportivo.
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En contraste, los gobiernos de Illinois y Connecticut defienden que tienen autoridad para restringir armas que consideran especialmente peligrosas por su capacidad de causar daños graves.
El gobierno de Donald Trump también se ha colocado del lado de quienes impugnan las prohibiciones. Su postura sostiene que estas restricciones entran en conflicto con las protecciones constitucionales de la Segunda Enmienda.
Sandy Hook: la tragedia que mantiene vivo el debate sobre las armas
AR-15 LEGAL BATTLE: The U.S. Supreme Court will hear arguments Wednesday on whether the Second Amendment protects the right to own an AR-15, a major test of whether states and cities can ban a class of rifles owned by millions of Americans. https://t.co/YgoXhnXNMz
— NEWSMAX (@NEWSMAX) November 28, 2026
La discusión tiene un componente especialmente sensible en Connecticut, donde las restricciones se fortalecieron después del tiroteo ocurrido en la escuela primaria Sandy Hook, en diciembre de 2012.
En aquella tragedia murieron 20 niños y seis integrantes del personal escolar. Nicole Hockley, madre de Dylan, uno de los menores asesinados, se convirtió en una de las voces que impulsan mayores controles sobre las armas.
Hockley ha defendido que las restricciones estatales pueden contribuir a prevenir nuevas tragedias. Su postura representa a quienes consideran que la seguridad pública debe tener un peso importante en las decisiones sobre posesión de armas.
Por otro lado, los defensores de los propietarios advierten que prohibir rifles ampliamente utilizados podría limitar derechos constitucionales de ciudadanos que no tienen antecedentes criminales.
¿Qué estados podrían verse afectados por el fallo sobre los AR-15?
El resultado podría tener consecuencias más allá de Illinois y Connecticut. Una decisión favorable a los demandantes pondría en duda prohibiciones similares en estados como California, Nueva York y Maryland, además de Washington D. C.
Sin embargo, existe un detalle procesal: el caso de Illinois tuvo cambios recientes después de que uno de los demandantes solicitara retirarse.
La Corte aceptó su salida, pero aplazó la decisión sobre una solicitud para desestimar el litigio completo.
Esto significa que la audiencia del 2 de diciembre sigue programada, aunque el procedimiento de Illinois enfrenta una controversia adicional. El caso de Connecticut continúa formando parte de la revisión conjunta.
Los magistrados no necesariamente anunciarán su decisión el día de los argumentos. Se espera que el fallo llegue antes de finalizar el periodo judicial 2026-2027, previsto para el verano de 2027.
Fuente: USA Today